Gás natural cai 4% antes do fim de ano

Os preços do gás natural nos EUA estão recuando na última sessão do ano, um movimento provavelmente impulsionado pela realização de lucros após uma recuperação das baixas locais registradas em 22 de dezembro. A queda ocorre apesar de um aperto fundamental incomum no início deste mês; nas três primeiras semanas de dezembro, as retiradas de armazenamento excederam 160 bcf — uma ocorrência rara para o período. De acordo com o último relatório de stocks para a semana que terminou em 19 de dezembro, os stocks caíram abaixo da média de cinco anos pela primeira vez desde abril. No entanto, o foco do mercado mudou para uma onda de calor no final de dezembro, que deve persistir até pelo menos 13 de janeiro. Consequentemente, espera-se que as retiradas de armazenamento nos próximos três ciclos de relatório permaneçam moderadas. Embora as previsões de época da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) não indiquem atualmente uma onda de frio ártico iminente, os meteorologistas apontam para uma alta probabilidade de desenvolvimento de uma frente fria após meados de janeiro. Além disso, com as exportações de GNL atingindo níveis recordes, espera-se que a procura agregada permaneça robusta. As empresas de previsão sediadas nos EUA antecipam que os preços permanecerão estáveis ou tenderão a cair nos próximos 7 a 10 dias, seguidos por uma potencial recuperação num horizonte de 30 a 45 dias. Notavelmente, a curva futura permanece em forte backwardation até abril. Os modelos meteorológicos atuais indicam que as temperaturas permanecerão acima das normas sazonais durante as próximas duas semanas. Análise técnica Os preços estão a sofrer uma retração significativa hoje, o que, juntamente com a ação do preço de ontem, sugere a formação de um padrão de “estrela cadente”. Um fechamento nesses níveis deprimidos pode sinalizar o fim da recente recuperação corretiva dentro da tendência de queda mais ampla. Nesse cenário, o mercado pode procurar testar o suporte crítico perto das médias móveis de 100 e 200 dias na marca de US$ 3,6/MMBtu.

