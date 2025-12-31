Inventários de combustíveis nos EUA trazem sinais mistos para o mercado de energia Variação semanal nos inventários de combustíveis: Inventários de petróleo bruto: leitura atual (previsão: −0,9 milhões de barris; anterior: 0,4 milhões de barris)



leitura atual (previsão: −0,9 milhões de barris; anterior: 0,4 milhões de barris) Inventários de gasolina: leitura atual (previsão: 1,9 milhões de barris; anterior: 2,86 milhões de barris)



leitura atual (previsão: 1,9 milhões de barris; anterior: 2,86 milhões de barris) Reservas de destilados: leitura atual (previsão: 2,2 milhões de barris; anterior: 0,2 milhões de barris) Por que esses dados são importantes? Os dados semanais sobre os inventários de combustíveis nos EUA são importantes porque refletem a situação real da oferta e da procura no mercado de petróleo e combustíveis da maior economia mundial. As alterações nos inventários de petróleo bruto têm um impacto direto nos preços do petróleo, com a diminuição dos inventários a indicar normalmente uma procura mais forte ou uma oferta mais restrita, o que sustenta preços mais elevados. Os inventários de gasolina ajudam a avaliar a procura dos consumidores, especialmente durante períodos de aumento das viagens, enquanto os inventários de destilados refletem a condição da indústria, dos transportes e da economia em geral. A divulgação destes dados provoca frequentemente volatilidade a curto prazo no mercado do petróleo e influencia as ações do setor energético, bem como o sentimento geral dos investidores. Os dados divulgados mostram uma clara divergência nas variações dos inventários de combustíveis dos EUA. Os inventários de petróleo bruto diminuíram 1,93 milhões de barris, uma queda muito maior do que o esperado (−0,9 milhões) e em contraste com o aumento anterior de 0,4 milhões de barris, o que pode indicar uma demanda mais forte ou uma oferta restrita. Ao mesmo tempo, os estoques de gasolina aumentaram 5,84 milhões de barris, bem acima das previsões (1,9 milhão) e da leitura anterior (2,86 milhões), apontando para uma demanda mais fraca por combustível por parte dos consumidores. Da mesma forma, os estoques de destilados aumentaram 4,98 milhões de barris, excedendo significativamente as expectativas (2,2 milhões) e o nível anterior (0,2 milhão), o que pode sinalizar uma desaceleração da demanda da indústria e do transporte. No geral, os dados enviam um sinal misto para o mercado petrolífero, apoiado pela diminuição dos inventários de crude, mas prejudicado por um aumento acentuado nos estoques de produtos refinados. OIL.WTI (M5) Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.