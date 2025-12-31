Wall Street encerra 2025 em modo cauteloso após atas da FED e dados sólidos do emprego Os principais índices dos EUA abriram o último dia de negociação de 2025 ligeiramente abaixo dos níveis de fechamento anteriores. A sessão será mais curta e, com baixo volume, não são esperadas flutuações significativas, especialmente após dados sólidos do mercado de trabalho. Os números do desemprego mostram que o mercado de trabalho permanece estável. O número de novos pedidos de subsídio de desemprego caiu para o seu nível mais baixo em um mês, enquanto os pedidos contínuos também diminuíram, conforme esperado. Isso significa que, apesar da ligeira queda nos índices na abertura, o mercado de trabalho permanece resiliente às flutuações sazonais e aos cortes anteriores nas taxas do Fed. Ontem, foram divulgadas as atas da reunião do Fed de dezembro, revelando crescentes divergências entre os membros do FOMC em relação a novos cortes nas taxas de juro, apesar da decisão de reduzir as taxas em 25 pontos base para uma faixa de 3,5% a 3,75%, com uma votação de nove a três, o maior número de dissidências desde 2019. A maioria dos participantes espera cortes adicionais se a inflação cair conforme projetado para a meta de 2%, mas alguns sugerem manter as taxas no nível atual por mais tempo, preocupados com a durabilidade do declínio da inflação e a potencial deterioração do mercado de trabalho em meio a um crescimento econômico moderado, incluindo o forte crescimento de 4,3% do PIB no terceiro trimestre. O impacto das tarifas do presidente Donald Trump foi considerado temporário, com expiração prevista para 2026, embora a facção hawkish tenha enfatizado a necessidade de mais certeza em relação às trajetórias dos preços. O gráfico de pontos, que abrange as previsões de 19 membros, indica novos cortes em 2026 e 2027 em direção ao nível neutro de cerca de 3%, o que o mercado interpretou como uma ligeira queda em Wall Street e uma maior probabilidade de um corte nas taxas em abril. A próxima rotação dos presidentes dos bancos regionais, incluindo Beth Hammack, Anna Paulson, Lorie Logan e Neel Kashkari, muitos dos quais se opõem a uma maior flexibilização, pode influenciar ainda mais a dinâmica do FOMC. Ao mesmo tempo, o banco central retomou as compras de títulos do Tesouro de curto prazo no valor de US$ 40 mil milhões por mês para evitar que as reservas caíssem abaixo dos níveis seguros. Os mercados esperam uma pausa nas decisões até que novos dados cheguem, após as lacunas de informação causadas pela paralisação do governo. Fonte: xStation5 US500 (H1) Os futuros do S&P 500 (US500) estão recuando ligeiramente após ganhos anteriores, indicando uma correção no gráfico horário. O preço está a tentar se recuperar das quedas recentes, mas a EMA 25 de curto prazo permanece abaixo da EMA 50 e 100, e a resistência chave na EMA 100 ainda não foi quebrada. O RSI sugere uma vantagem para os vendedores, mas sem condições fortes de sobrevenda. O mercado aguarda um sinal para saber se a quebra da EMA 100 desencadeará um novo movimento ascendente ou se o preço permanecerá na faixa atual. Fonte: xStation5 Notícias de empresas: No segmento de biotecnologia, a Vanda Pharmaceuticals (VNDA.US) registou um aumento de 30% após a aprovação histórica da FDA para o medicamento NEREUS. O lançamento no mercado norte-americano está previsto para os próximos meses, abrindo acesso ao lucrativo segmento de tratamento da cinetose.



registou um aumento de 30% após a aprovação histórica da FDA para o medicamento NEREUS. O lançamento no mercado norte-americano está previsto para os próximos meses, abrindo acesso ao lucrativo segmento de tratamento da cinetose. As ações da Axsome Therapeutics (AXSM.US) estão a subir 16% após a FDA concordar com uma revisão rápida do seu pedido para expandir o uso do AXS-05 para agitação em pacientes com Alzheimer. A decisão é esperada até 30 de abril de 2026. Além disso, a FDA permitiu que a empresa apresentasse um novo medicamento para narcolepsia, fortalecendo o seu portfólio em tratamentos neurológicos e psiquiátricos.



As ações da Cybin (CYBN.US) estão a cair cerca de 5% após o lançamento de um novo programa de oferta de ações no valor de US$ 100 milhões, permitindo à empresa vender ações diretamente no mercado para financiar o capital de giro e acelerar o desenvolvimento. O programa estará em vigor até outubro de 2027.



As ações da Nike (NKE.US) estão a subir após o CEO Elliott Hill ter adquirido mais de US$ 1 milhão em ações da empresa, aumentando a sua participação para mais de 241.000 ações. O regresso de Hill à empresa no final de 2024 é visto como um potencial impulso, e a compra de ações pode sinalizar confiança no futuro da Nike.



estão a subir após o CEO Elliott Hill ter adquirido mais de US$ 1 milhão em ações da empresa, aumentando a sua participação para mais de 241.000 ações. O regresso de Hill à empresa no final de 2024 é visto como um potencial impulso, e a compra de ações pode sinalizar confiança no futuro da Nike. As ações da Trump Media & Technology Group (DJT.US) também subiram 4% após planos de emitir um token digital para acionistas em parceria com a Crypto.com. Cada acionista receberá um token por ação, garantindo recompensas e descontos para produtos da empresa, como Truth Social, Truth+ e Truth Predict.

