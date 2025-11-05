Apesar de receitas e lucros superiores ao esperado no terceiro trimestre de 2025, as ações da Arista Networks (ANET.US) — líder em switches de rede e software para centros de dados — caíram cerca de 12% na reação inicial do mercado. Abaixo estão os principais destaques do relatório do terceiro trimestre de 2025 da Arista. No acumulado do ano, as ações continuam com alta de mais de 40%, tendo se recuperado quase 60% desde a baixa registrada em abril. A queda reflete a orientação cautelosa e amplamente alinhada da empresa para o trimestre atual e uma perspectiva de margem ligeiramente inferior. Resultados trimestrais sólidos EPS ajustado: $0,75 contra $0,71 esperado ( +25% em relação ao ano anterior ).

$0,75 contra $0,71 esperado ( ). Receita: $2,31 mil milhões contra $2,27 mil milhões de consenso, um aumento de 27,5% em relação ao ano anterior. Margens e rentabilidade Margem bruta não GAAP: 65,2%, cerca de 1 ponto percentual acima das previsões.

65,2%, cerca de 1 ponto percentual acima das previsões. Lucro líquido: $962 milhões, aproximadamente 42% da receita .

$962 milhões, aproximadamente . Caixa e investimentos: $10,1 mil milhões. Dinâmica do negócio Força contínua em nuvem e redes de IA , apoiada por parcerias com a NVIDIA e a OpenAI .

, apoiada por parcerias com a e a . O lançamento de novos produtos e a expansão geográfica reforçam a posição da Arista como um participante importante na infraestrutura de centros de dados de alto desempenho. Perspetivas Receita do quarto trimestre: $2,3 a $2,4 mil milhões (ponto médio de $2,35 mil milhões contra $2,33 mil milhões previstos).

$2,3 a $2,4 mil milhões (ponto médio de $2,35 mil milhões contra $2,33 mil milhões previstos). Margem bruta: 62-63%, ligeiramente abaixo do trimestre anterior.

62-63%, ligeiramente abaixo do trimestre anterior. Receita do ano fiscal de 2025: cerca de $8,87 mil milhões (+26-27% em relação ao ano anterior); meta de longo prazo de $10,65 mil milhões até 2026. Comentário da administração A CEO Jayshree Ullal destacou a forte execução e a crescente adoção da visão da Arista de “centro para nuvem” e redes orientadas por IA .

destacou a forte execução e a crescente adoção da visão da Arista de . O CTO Ken Duda enfatizou a vantagem de desempenho do hardware da Arista no tratamento de cargas de trabalho de IA. Riscos e pontos a serem observados A volatilidade no fornecimento de componentes pode atrasar as remessas.

pode atrasar as remessas. Aumento da concorrência nos segmentos de IA e redes em nuvem.

nos segmentos de IA e redes em nuvem. Margens sensíveis ao mix de produtos e à desaceleração macroeconómica mais ampla. A Arista mais uma vez apresentou um trimestre sólido, superando as expectativas tanto em receita quanto em lucro líquido. No entanto, uma perspectiva de margem mais fraca, orientações de receita em linha e uma retração mais ampla do setor de tecnologia levaram a uma realização de lucros no curto prazo. No longo prazo, a Arista continua bem posicionada para capitalizar sobre a crescente demanda por soluções de rede baseadas em nuvem e impulsionadas por IA. Fonte: xStation5 Resumo da teleconferência com analistas Procura vs oferta A procura excede em muito a oferta, com remessas limitadas pela disponibilidade de componentes (prazo de entrega de 38 a 52 semanas). Isso criou gargalos temporários nos resultados trimestrais e levou a um tom cauteloso nas orientações. Blue Box Uma solução híbrida posicionada entre os sistemas whitebox comuns e as plataformas Arista EOS completas.

posicionada entre os sistemas whitebox comuns e as completas. Margens mais baixas do que os produtos EOS; espera-se que permaneça um nicho em 2026 (número de clientes de um dígito), mas estrategicamente vital para casos de uso em escala. Front-End ↔ Back-End Convergência contínua (atualmente 800G, caminhando para 1,6T).

contínua (atualmente 800G, caminhando para 1,6T). A Arista enfatiza que atender ambas as camadas representa uma vantagem competitiva única que é difícil de replicar. Produto, tecnologia e parcerias EtherLink / ESUN / UEC: desenvolvimento de padrões Ethernet Scale-Up Networking para cargas de trabalho de IA.

desenvolvimento de padrões para cargas de trabalho de IA. AVA (Autonomous Virtual Assist) e NetDL: aproveitando a IA para projetar, operar e otimizar redes.

e aproveitando a IA para projetar, operar e otimizar redes. Amplas parcerias de ecossistema com NVIDIA, AMD, Broadcom, OpenAI, Anthropic, Oracle Accelerate e outras. Destaques financeiros e orientações 3.º trimestre: margem bruta não GAAP de 65,2% (mix favorável + inventário); lucro líquido de 41,7% das vendas; despesas operacionais de 16,6% da receita.

margem bruta não GAAP de 65,2% (mix favorável + inventário); lucro líquido de 41,7% das vendas; despesas operacionais de 16,6% da receita. Caixa/investimentos: $10,1 mil milhões; forte fluxo de caixa de ~US$ 1,3 mil milhões.

$10,1 mil milhões; de ~US$ 1,3 mil milhões. Compromissos de compra: aumentaram para $7 mil milhões (de $5,7 mil milhões) para dar suporte a prazos de entrega mais longos e novos produtos.

aumentaram para $7 mil milhões (de $5,7 mil milhões) para dar suporte a prazos de entrega mais longos e novos produtos. Receita diferida: $4,7 mil milhões; volátil devido às cláusulas de aceitação nos contratos de IA.

Orientação para o quarto trimestre: receita de $2,3 a $2,4 mil milhões; margem bruta de 62 a 63%; margem operacional de 47 a 48%; ETR de aproximadamente 21,5%.

Exercício fiscal de 2025: crescimento de 26 a 27% (aproximadamente $8,87 mil milhões); GM ~64%; campus $750–$800 milhões; IA ≥ US$ 1,5 bilhão.

crescimento de 26 a 27% (aproximadamente $8,87 mil milhões); GM ~64%; campus $750–$800 milhões; IA ≥ US$ 1,5 bilhão. Exercício fiscal de 2026: receita ~US$ 10,65 bilhões (+20% em relação ao ano anterior); GM 62–64%; OM 43–45% (menor devido a investimentos estratégicos). Narrativa da administração e conclusões A empresa rejeita o rótulo de “desaceleração” , atribuindo as flutuações ao calendário de remessas , e não à procura.

, atribuindo as flutuações ao , e não à procura. As margens dos produtos caem abaixo de 60% em meio a uma combinação mais pesada de nuvem/IA; software/serviços menos lucrativos do que alguns analistas esperavam.

caem abaixo de 60% em meio a uma combinação mais pesada de nuvem/IA; menos lucrativos do que alguns analistas esperavam. A Arista mantém um modelo liderado por parceiros (cablagem, energia, refrigeração, integração XPU); algumas vendas podem usar acordos JDM/Blue Box .

(cablagem, energia, refrigeração, integração XPU); algumas vendas podem usar acordos . A administração espera que a expansão se torne mais fácil após 2026–2027 .

. Não há ameaça visível da divisão de redes da NVIDIA nos principais mercados da Arista. Conclusão: a procura impulsionada pela IA permanece em níveis recordes, mas os prazos de entrega mais longos e a combinação de IA/nuvem estão comprimindo ligeiramente as margens. A estratégia Blue Box representa uma compensação calculada com forte potencial de expansão a longo prazo. A tendência de convergência frontal/traseira continua a favorecer a Arista, graças à sua pilha abrangente (hardware + EOS + ferramentas de software). As orientações para 2025-2026 permanecem sólidas, embora cautelosas, refletindo aceitações adiadas dos clientes em projetos impulsionados pela IA.

