Destaques da manhã (09.01.2026)

Esta manhã, os futuros de índices dos EUA estão ligeiramente mais baixos, enquanto os índices de referência europeus estão praticamente inalterados.

O Nasdaq 100 caiu cerca de 0,6%, encerrando a curta recuperação de três dias. A fraqueza da Nvidia e da Apple pesaram sobre o sentimento do mercado. O Dow Jones Industrial Average teve um desempenho superior, subindo mais de 0,5%, uma vez que os investidores estou com mais interesse nas empresas ligadas ao setor defensivo.

As empresas de pequena capitalização estiveram em destaque, com o Russell 2000 a registar um novo máximo histórico e a ganhar mais de 1% (mais 4,5% no acumulado do ano), reflectindo uma mudança no sentido de uma exposição ao crescimento impulsionado pelo mercado interno.

Os dois principais eventos de risco de hoje: O relatório do NFP dos EUA às 13:30 e uma potencial decisão do Supremo Tribunal relacionada com as tarifas de Trump: O sentimento do consumidor preliminar da Universidade de Michigan e as expectativas de inflação às 15h00

A Taiwan Semiconductor reportou vendas com resultados muito sólidos no acumulado do ano em NT $ 3.81T (+ 31.6% Y / Y) e vendas mensais de dezembro em NT $ 335.0B. Ontem, as acções do sector da defesa reforçaram-se depois de Trump ter sugerido um aumento das despesas militares, mostrando a rapidez com que as manchetes políticas podem reprecificar os sectores ligados ao governo.

A recuperação do mercado de títulos foi interrompida. Os títulos do Tesouro dos EUA enfraqueceram e o rendimento a 10 anos subiu para cerca de 4,18%, sugerindo que os mercados não estão a avaliar agressivamente um abrandamento acentuado. Os sinais do mercado de trabalho ajudaram o sentimento: os anúncios de despedimentos de empresas caíram para um mínimo de 17 meses, enquanto os pedidos semanais de subsídio de desemprego subiram menos do que o esperado, aliviando os receios de uma súbita deterioração económica.

Na Ásia, o MSCI Asia Pacific Index registou poucas alterações, com o apetite pelo risco contido. O Japão destacou-se positivamente, apoiado por um iene mais fraco e fortes resultados da Fast Retailing, elevando o mercado doméstico em geral.

As ações da Rio Tinto recuaram devido às discussões contínuas em torno de um potencial acordo relacionado com a Glencore, um desenvolvimento que poderia remodelar o cenário global de metais industriais, se avançar.

Os títulos do Tesouro diminuíram, mas os títulos lastreados em hipotecas ganharam depois que Trump lançou um plano de compra de títulos hipotecários de US $ 200 bilhões, uma manchete que os mercados consideraram favorável às condições hipotecárias e, indiretamente, às ações.

O dólar americano continua a valorizar e por registar a melhor semana desde novembro

O petróleo continuou a subir, com os mercados a acompanharem os desenvolvimentos relacionados com a Venezuela e o Irão, mantendo um prémio geopolítico e complicando as perspectivas de inflação.

O ouro e a prata caíram com rendimentos mais firmes e um dólar mais forte, com a procura defensiva a arrefecer após dados resilientes dos E.U.A..

A Rússia terá atacado a Ucrânia com centenas de drones e utilizado o míssil balístico de alcance intermédio Oreshnik (IBRM), visando infra-estruturas energéticas críticas, como vingança do ataque ucraniano à residência de Putin. Relatórios não confirmados sugerem que uma instalação de armazenamento de gás no oeste da Ucrânia pode ter sido atingida, afectando potencialmente até 17 Bcf de gás natural, cerca de metade das reservas nacionais.

Trump disse que os EUA poderiam intervir militarmente no Irão se os manifestantes fossem mortos. Durante a noite, as manifestações intensificaram-se e alastraram, tendo sido registados cortes na Internet e nas redes móveis



