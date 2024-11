A Bitcoin atinge novos máximos históricos. Será um ouro digital?

As criptomoedas estão a festejar, e a razão para o mercado em alta em curso é clara. Donald Trump venceu as eleições presidenciais dos EUA e os republicanos estão perto de assumir o controlo do Congresso. O controlo do Senado e da Câmara dos Representantes pode garantir a implementação harmoniosa de legislação favorável à indústria das criptomoedas. Uma mensagem positiva construída em torno do Bitcoin e da indústria de blockchain foi, afinal, uma parte importante da campanha presidencial de Trump.

Desde a vitória do candidato republicano, o preço do Bitcoin já subiu 20%. Uma reviravolta tão favorável para a indústria é uma surpresa até para os maiores optimistas... Também dá espaço para criar expectativas em torno dos próximos catalisadores de crescimento. O mercado das criptomoedas adora especular e sonhar com cenários hipotéticos. E desta vez há muito com que sonhar, já que as iniciativas republicanas indicam o desejo de criar uma reserva estratégica de Bitcoin. Será que os EUA vão comprar e “raspar do mercado” mais de 1 milhão de Bitcoin?

A Bitcoin tem tido mais de uma dúzia de anos de um mercado em alta astronómica, com o seu preço a subir de uma fração de dólar para os atuais 90.000 dólares. Os fanáticos argumentam que o aumento se deve à oferta limitada e salientam que foi criada para combater a inflação. De acordo com a Escola Austríaca de economia, esta deriva em grande parte das ações dos bancos centrais. Fonte: Bloomberg Finance LP.

Numa onda de euforia contínua, o sonho de 100.000 dólares para o BTC parece cada vez mais próximo de se realizar. A criptomoeda atingiu agora os 90 000 dólares, enquanto no “fundo do poço de 2022” os investidores estavam a vender as suas BTC por 15 000 dólares. Isto representa um aumento de seis vezes nos últimos dois anos. Após um aumento de preço de 100% em 2024, a Bitcoin igualou o valor do mercado global de prata, com 1,7 triliões de dólares. Só os ETFs dos EUA reuniram 25 mil milhões de dólares em Bitcoins este ano, fazendo uma fortuna para os seus emissores como a BlackRock e a Fidelity.

A popularidade dos ETFs este ano tem sido enorme. Os influxos líquidos acumulados para eles excederam o SPDR S&P 500 ETF Trust em mais de mil milhões de dólares. A capitalização das empresas do índice S&P 500 ascende agora a 50 biliões de dólares, em comparação com a avaliação de 1,7 biliões de dólares da Bitcoin. Na Europa, na ausência de regulamentação que permita a criação de ETF à vista para investidores de retalho, os fundos ETN Bitcoin são populares. Atualmente, a dimensão do mercado da Bitcoin é semelhante à da prata, que registou ganhos sólidos este ano. No entanto, continua a ser quase 10 vezes mais pequeno do que o ouro. Será que, no futuro, o Bitcoin se tornará uma moeda de reserva ao lado do ouro? Tal cenário parece ainda abstrato... Mas as criptomoedas gostam de surpreender. Fonte: XTB Research Bloomberg Finance L.P.

Os fluxos de entrada nos ETFs estão a alimentar a Bitcoin e têm vindo a aumentar desde outubro. Fonte: XTB Research Bloomberg Finance L.P.

Criptomoedas - um eco das mudanças nos EUA?

Donald Trump está a construir uma narrativa de “declaração de guerra ao establishment” nos Estados Unidos. A prova de que, desta vez, não tem de ser apenas declarações vazias é o anúncio da criação de um cargo inteiramente novo, que o presidente eleito pretende dar a Elon Musk, nomeando-o secretário no Departamento de Eficiência Governamental (DOGE). Não demorou muito para que a criptomoeda Dogecoin, associada a Musk, reagisse. O seu preço duplicou desde a eleição.

As criptomoedas, enquanto ativos com uma tonalidade “antissistema”, parecem complementar a campanha global de Trump, assente na crítica às estruturas existentes. Agora, os investidores têm um caminho aberto para especular sobre a acelerada “adoção da tecnologia blockchain” e a consolidação da influência republicana em torno da indústria de ativos digitais. A questão secundária hoje em dia é se a popularidade das criptomoedas, para além da especulação, irá efetivamente aumentar. O que importa para o mercado é que talvez seja isso que esteja em jogo.

É sabido hoje que a vitória de Trump não agrada a todos em Wall Street. O próprio presidente eleito comentou que as instituições financeiras e os bancos começaram a abusar do seu poder. Tais palavras na boca do presidente dos EUA soam surpreendentes e dão às criptomoedas algum sinal de que podem contar com o sentimento positivo da nova administração da Casa Branca. Ainda mais se tivermos em conta que Donald Trump está a tentar criar o seu próprio negócio familiar de criptomoedas sob a bandeira da World Liberty Financial.

Este nome “significativo” deve agradar aos fãs das criptomoedas, orientados pela “visão de Satoshi”. A tentativa de Trump de popularizar as finanças descentralizadas pode ser um dos argumentos de que Trump terá como alvo o “mainstream financeiro”.... No entanto, o seu sucesso é uma história à parte, porque, embora as criptomoedas não sejam novidade, a escala de adoção ainda é pequena; as pessoas continuam a optar por serviços bancários mais tradicionais, mesmo que “arrisquem” alguma da sua “liberdade”, fornecendo detalhes sobre a sua fortuna ou atividades financeiras.

Atualmente, o mercado das criptomoedas dá uma imagem positiva do futuro, que pode vir a revelar-se uma miragem. Do mesmo modo, o futuro da regulamentação do sector não é hoje claro. No entanto, parece certo que o cargo deixará, mais cedo ou mais tarde, o hostil ao sector das criptomoedas, o presidente da SEC, Gary Gensler. Trump já propôs os seus próprios “nomeados” para o cargo. A partir de dezenas de puzzles dispersos, o mercado está hoje a montar um quadro que leva a uma conclusão quase inequivocamente “positiva”.

Catalisadores de crescimento

O mercado de previsões Kalshi estima uma probabilidade de 60% de a Bitcoin ultrapassar a marca “mágica” dos 100 000 dólares ainda este ano. O otimismo dos investidores está em alta, e capitais poderosos voltaram a ser injetados nas criptomoedas mais pequenas que seguem o exemplo da Bitcoin. A perspetiva de alterações regulamentares favoráveis ao sector nos EUA pode, de facto, ser um catalisador para o crescimento de projetos como o Ethereum, ou de criptomoedas mais pequenas que ofereçam uma verdadeira “utilidade”. É também evidente uma explosão de interesse em tokens especulativos conhecidos como Memcoins.

A bolsa de valores americana Coinbase já lançou o índice dos 50 maiores projetos Coin50, que pretende ser o equivalente ao S&P 500 da bolsa de valores. Apresentado em 31 de julho de 2024, pelo republicano de Wyoming Cynthia Lumnis 'Boosting Innovation, Technology and Competitiveness through Optimized Investment Nationwide (BITCOIN) Act ' é suposto permitir que a América 'proteja' o crescente e já quase $ 36 trilhões de déficit orçamentário ... com Bitcoin.

É certo que Trump pretende cortar a despesa do governo em esferas improdutivas e tornar a administração menos “dolarizada”, mas... isso não significa que o seu objetivo seja uma redução significativa do défice. Pelo menos não uma óbvia, uma vez que o programa proposto pelos republicanos não indica que o aperto de cinto nos EUA se tornará uma prioridade para a administração.

Resumo

O mercado das criptomoedas é apoiado por um mercado em alta nos mercados globais e por um apetite pelo risco. Os bancos centrais também estão a baixar gradualmente as taxas de juro, e ainda não se vislumbra uma recessão e um colapso no sentimento do consumidor. Se os republicanos acabarem por aprovar o “Bitcoin Act” e os Estados Unidos começarem a comprar centenas de milhares de Bitcoins todos os anos, podemos imaginar que a situação poderá ser vista como um precedente para outros países, fundos de pensões ou empresas que possam investir “token 1%” precisamente em BTC.

Os Estados Unidos já tomaram algumas medidas para “consolidar o sector das criptomoedas” no país. O CME Group, com sede em Chicago, é líder na negociação de contratos e opções de BTC, e os ETF dos EUA já absorveram mais de 27 mil milhões de dólares em Bitcoins este ano. Mas não nos deixemos levar pelas emoções, porque o mercado de criptomoedas gosta de consumir eventos otimistas antes mesmo de eles acontecerem. Cada uma das euforias anteriores terminou num crash. Desta vez, também, o relógio está provavelmente a contar. A questão é: qual a distância que os seus ponteiros têm de percorrer?

Após a redução para metade em abril deste ano, o preço da Bitcoin voltou a subir rapidamente. Desta vez, no entanto, não é a redução para metade, mas as compras de ETFs criados em janeiro de 2024 que estão a levar, em grande parte, a uma redução da oferta. No entanto, dada uma capitalização que se aproxima dos 2 biliões de dólares, é difícil imaginar que a Bitcoin terá pela frente uma escala de aumentos semelhante à dos ciclos anteriores. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Gráfico do Bitcoin (D1)

Fonte: xStation5

Eryk Szmyd XTB Financial Analyst