O Bitcoin está a ser negociado abaixo dos 60 000 dólares esta segunda-feira, após ter registado uma queda de quase 6 % na semana passada, com a descida a ser impulsionada pelo enfraquecimento do sentimento do mercado e por uma clara retirada de capital institucional. Os ETFs de Bitcoin à vista nos EUA registaram aproximadamente 1,8 mil milhões de dólares em saídas líquidas ao longo da semana passada, deixando os fluxos acumulados para 2026 profundamente em território negativo. Os resgates particularmente avultados provieram do IBIT da BlackRock, um fundo anteriormente conhecido pela acumulação persistente e por uma atividade de venda mínima, o que acrescentou ainda mais pressão de oferta ao mercado. Até que os fluxos dos ETF se estabilizem e a acumulação institucional seja retomada, poderá continuar a ser difícil uma recuperação significativa da procura de Bitcoin.

Pontos-chave

A Strategy reduziu significativamente o ritmo das suas compras de Bitcoin, adquirindo apenas cerca de 3 600 BTC durante o mês de junho. O abrandamento por parte de um dos maiores detentores corporativos de Bitcoin poderá refletir uma postura institucional mais cautelosa.



reduziu significativamente o ritmo das suas compras de Bitcoin, adquirindo apenas cerca de durante o mês de junho. O abrandamento por parte de um dos maiores detentores corporativos de Bitcoin poderá refletir uma postura institucional mais cautelosa. A redução do risco continua em todo o mercado de derivados. O interesse em aberto nos futuros de Bitcoin caiu quase 2,7% , sendo que a esmagadora maioria das posições liquidadas eram posições longas , o que sugere que o posicionamento otimista excessivo está a ser desfeito.



nos futuros de Bitcoin caiu quase , sendo que a esmagadora maioria das posições liquidadas eram , o que sugere que o posicionamento otimista excessivo está a ser desfeito. O Índice de Medo e Ganância das Criptomoedas desceu para 17 , situando-se firmemente no território do «Medo Extremo» . Historicamente, valores tão baixos têm frequentemente acompanhado períodos de elevada aversão ao risco, embora não tenham marcado consistentemente os fundos finais do mercado.



desceu para , situando-se firmemente no território do . Historicamente, valores tão baixos têm frequentemente acompanhado períodos de elevada aversão ao risco, embora não tenham marcado consistentemente os fundos finais do mercado. Os indicadores on-chain continuam mistos. As carteiras das grandes «baleias» aumentaram a acumulação durante a recente descida, enquanto alguns detentores de longo prazo começaram a realizar perdas.



O Bitcoin continua a ser fortemente influenciado pelas condições macroeconómicas. Um dólar americano mais forte e as expectativas de que as taxas de juro se mantenham elevadas continuam a pesar sobre a procura de ativos de risco.



De uma perspetiva técnica, 60 000 dólares continua a ser o nível de suporte fundamental. Uma recuperação sustentada acima deste limiar poderá melhorar o sentimento a curto prazo, enquanto o próximo grande suporte se situa perto dos 58 000 dólares.

A procura continua a ser o ingrediente que falta

O capital de base ampla ainda não regressou ao mercado. A característica mais evidente do ambiente atual é o contraste entre a acumulação seletiva e a ausência de um interesse generalizado de compra. Embora alguns investidores, particularmente nos EUA, tenham começado a comprar na descida, os investidores institucionais mantêm-se cautelosos e os detentores de curto prazo continuam a criar uma zona de oferta significativa entre 67 000 e 71 000 dólares. Até que a Bitcoin recupere esse intervalo, é mais provável que qualquer subida seja vista como uma recuperação técnica do que como o início de uma inversão sustentada da tendência.

O mercado de opções apresenta um quadro igualmente cauteloso. Os operadores têm-se orientado cada vez mais para a venda de prémios de opções em vez de adquirirem proteção contra quedas, sugerindo expectativas de uma volatilidade relativamente moderada. Entretanto, os formadores de mercado continuam a manter uma significativa exposição longa à gama entre os 60 000 e os 64 000 dólares, um posicionamento que tende a atenuar a volatilidade em torno dos preços atuais. No entanto, isso não impediu que o Bitcoin caísse abaixo dos 60 000 dólares e, se esse nível não for rapidamente recuperado, a dinâmica de queda poderá acelerar.

Os eventos macroeconómicos continuam a ser o principal catalisador

Esta semana, é provável que o Bitcoin reaja não só aos dados económicos dos EUA que serão divulgados, mas também ao discurso de Kevin Warsh no fórum anual do BCE em Sintra, Portugal, onde os mercados irão, mais uma vez, avaliar até que ponto as perspetivas de política monetária da Reserva Federal poderão tornar-se mais restritivas ou mais flexíveis.

Entretanto, as entradas líquidas acumuladas nos ETFs de Bitcoin à vista dos EUA diminuíram para pouco menos de 51 mil milhões de dólares, face aos cerca de 62 mil milhões de dólares registados no pico do mercado em alta de 2025.

O Bitcoin entrou numa fase em que um número crescente de indicadores de valorização sugere preços mais atrativos. No entanto, as valorizações baixas, por si só, não são suficientes para inverter a tendência predominante. O mercado continua a debater-se com a concretização de perdas, saídas persistentes dos ETFs e posicionamentos defensivos no mercado de opções.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Bitcoin (D1)

O Bitcoin está atualmente a ser negociado quase 30% abaixo da sua média móvel exponencial de 200 dias (EMA200), representada pela linha vermelha no gráfico. O Índice de Força Relativa (RSI) está a aproximar-se da zona de sobrevenda, embora ainda não indique uma capitulação total do mercado.

Caso se desenvolva outra onda de vendas intensas, o Bitcoin poderá cair para a zona dos 45 000 dólares. No lado positivo, uma recuperação acima dos 68 000 dólares, onde se situa atualmente a EMA de 50 dias (EMA50), poderá sinalizar um renovado impulso de compra. A próxima zona de resistência significativa situa-se entre os 77 000 e os 80 000 dólares, reforçada tanto pela EMA200 como pelas reações de preço anteriores.

Fonte: xStation5

As vendas de ETF continuam a ser a maior preocupação do mercado

As vendas por parte dos ETF de Bitcoin à vista tornaram-se um dos maiores obstáculos do mercado de criptomoedas. A BlackRock vendeu aproximadamente 444 milhões de dólares em Bitcoin na sexta-feira, enquanto a Fidelity Investments também contribuiu para a recente onda de pressão de venda. Os investidores continuam a descontar o risco de um aperto da política monetária dos EUA. Em combinação com a recuperação em curso das ações relacionadas com a IA e a quantidade substancial de liquidez de retalho absorvida pela oferta pública inicial da SpaceX, o resultado é um ambiente caracterizado por uma procura limitada e um interesse especulativo mais fraco no Bitcoin.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.