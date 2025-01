A Delta Air Lines supera as expectativas do quarto trimestre e projeta um forte crescimento para 2025, liderado pela demanda de viagens premium

A Delta Air Lines Inc. (DAL) divulgou hoje o seu relatório de resultados do quarto trimestre de 2024 antes da abertura do mercado, com as ações a subirem 6% nas negociações pré-mercado, uma vez que os resultados excederam as expectativas dos analistas, impulsionados por uma forte procura de viagens internacionais e empresariais. O desempenho das ações reflete a confiança dos investidores nas perspectivas de crescimento da transportadora, em especial nos segmentos de viagens de luxo. A surpresa implícita nos lucros foi positiva, com o EPS superando as estimativas em 5,1%.

A Delta apresentou fortes resultados no quarto trimestre, com notável força nos segmentos de viagens internacionais e corporativas, enquanto sua estratégia de produtos premium continua a mostrar impulso. A empresa beneficiou do aumento das vendas de viagens corporativas e do crescimento significativo das receitas de parcerias com cartões de crédito.

Resultados do quarto trimestre de 2024 da Delta:

Receita: $ 14,44 bilhões vs $ 14,16 bilhões esperados (+5,7% A / A)

EPS ajustado: US$ 1,85 contra US$ 1,76 esperado (US$ 1,28 em relação ao ano anterior)

Receita de passageiros: $12,82 bilhões (+5,3% YoY)

Receita de carga: $249 milhões (+32% YoY)

Resultado líquido ajustado: $1,20 mil milhões (+46% YoY)

Taxa de ocupação: 84% (estável em relação ao ano anterior)

Ganhos versus estimativas. Fonte: Bloomberg

Desempenho do segmento:

Vendas de viagens corporativas: +10% YoY (liderado por tecnologia e serviços financeiros)

Receitas de viagens internacionais: +6% em relação ao ano anterior

Receitas de cabine premium: Superou a cabine principal em 6 pontos percentuais

Receitas da parceria American Express: $2 mil milhões (+14% YoY)

Milhas disponíveis por lugar: 72,04 mil milhões (+5,2% em relação ao ano anterior)

Perspetivas actualizadas para o 1º trimestre e para o ano completo de 2025:

Crescimento da receita no primeiro trimestre: Esperado 7% a 9% YoY

Orientação do EPS do primeiro trimestre: $0,70 a $1,00

Margem operacional do primeiro trimestre: Espera-se 6% a 8%

EPS para o ano inteiro de 2025: Espera-se que exceda $ 7,35

Fluxo de caixa livre: Projetado acima de US$ 4 bilhões para 2025

Participação dos trabalhadores nos lucros: 1,4 mil milhões de dólares a serem distribuídos em fevereiro

A companhia aérea, que é a primeira grande transportadora dos EUA a reportar lucros nesta temporada, enfrenta condições favoráveis no setor a partir de 2025. O Diretor Executivo Ed Bastian referiu que o equilíbrio entre a oferta e a procura é “tão bom como alguma vez me lembro de ter sido”. A aposta estratégica da empresa em produtos de qualidade superior parece ser oportuna, com cerca de 85% dos novos lugares planeados para 2025 a serem ofertas de qualidade superior, visando sobretudo os viajantes da geração do milénio, que estão a demonstrar um aumento das despesas com viagens aéreas.

Apesar dos ajustes sazonais de tarifas no início do ano, os preços dos bilhetes domésticos permanecem aproximadamente 12% mais altos do que no ano anterior, de acordo com a Hopper Inc., sugerindo uma força contínua de preços até pelo menos meados de 2025.

As ações da Delta demonstraram um desempenho notável no ano passado, subindo 46% em comparação com o ganho de 24% do S&P 500. Este desempenho superior reflete a confiança dos investidores na estratégia da companhia aérea centrada no prémio e na sua capacidade de capitalizar as fortes tendências da procura de viagens.

O preço das ações nas negociações do pré-mercado está a aproximar-se do máximo de novembro de $65,87, um nível-chave que também coincide com um ponto de gap-up em dezembro, quando o preço subiu 2% na abertura. O RSI está a indicar uma divergência de alta, enquanto o MACD está à beira de um cruzamento de alta, sugerindo um potencial impulso ascendente se a resistência for violada. Fonte: xStation