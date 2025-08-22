Ethereum dispara 11% em meio a Jackson Hole «moderado» e recuperação em Wall Street 📈

As declarações moderadas do presidente da Reserva Federal estão a apoiar as valorizações dos ativos de risco, incluindo as criptomoedas. A mudança no sentimento está a impulsionar os ganhos do Bitcoin e do Ethereum, que estão a beneficiar da fraqueza do dólar e das altas nos mercados acionários globais. Além das principais criptomoedas, a recuperação também está a «contagiar» moedas menores, conhecidas como altcoins. Chainlink, Uniswap e Sushi destacam-se em termos de dinamismo, embora nenhuma delas iguale a atual tendência ascendente do Ethereum.

Historicamente, o mercado pode ter entrado numa fase de «domínio do Ethereum», que em ciclos de alta anteriores tendia a surgir após meses de recuperações sustentadas lideradas pelo Bitcoin.

Se o atual mercado em alta se desenrolar de forma semelhante a 2020-2021, outros projetos como Chainlink, Cardano ou Ripple só poderão iniciar fases de alta mais fortes quando o mercado começar a realizar lucros gradualmente no Ethereum.

É claro que não há garantia de que a atual recuperação das criptomoedas será igual à anterior. No entanto, há vários meses que temos visto o ETH ganhar terreno de forma constante em relação ao BTC, uma dinâmica que está a chamar cada vez mais a atenção de Wall Street. ETHEREUM (D1) A criptomoeda passou por uma semana difícil; a incerteza do mercado e a saída de capital de ativos especulativos fizeram o Ethereum cair 13% desde segunda-feira. O discurso de Powell, no entanto, ajudou a apagar a maior parte dessas perdas. Após a conferência, o ETH subiu 9% e agora está em torno de US$ 4.640. A moeda está a apenas 5% de seu máximo histórico. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app A análise técnica sugere que, entre junho e julho, a ETH rompeu seu canal ascendente anterior e estabeleceu um novo, mais íngreme. O mercado defendeu a média móvel de 200 dias durante a consolidação, e o preço agora está sendo negociado acima da EMA15, EMA50, EMA100 e EMA200. A zona de resistência final fica entre US$ 4.866 e a valorização atual. No lado negativo, os principais níveis de suporte estão em US$ 3.944 e US$ 3.351, reforçados pela linha de tendência e pela média móvel de 50 dias. Também deve-se prestar atenção a uma lacuna de demanda no limite inferior do canal ascendente, sinalizando a força da tendência, bem como a estrutura de ampliação da recuperação, o que sugere maior volatilidade à frente.

Fonte: xStation5 BITCOIN (D1) A situação parece bastante semelhante para a maior criptomoeda do mundo. A sua valorização tinha sido pressionada por preocupações com a política do Fed e as perspetivas económicas mais amplas, mas os comentários de Powell permitiram que a Bitcoin recuperasse uma parte significativa das suas perdas recentes. No entanto, o preço não mostrou o mesmo grau de otimismo que a Ethereum, apesar de uma escala comparável das quedas anteriores.

No gráfico diário, o Bitcoin parece estar a formar outro canal de consolidação altamente geométrico, delimitado entre US$ 111.844 e US$ 124.464. O mercado não conseguiu defender a linha de tendência de alta de curto prazo, embora o suporte da zona de tendência de médio prazo tenha se mantido. A recuperação relativamente mais fraca destaca uma demanda mais fraca em comparação com o Ethereum.

Fonte: xStation5

