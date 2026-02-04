Eli Lilly dispara no antes da abertura do mercado após resultados fortes e Mounjaro acima do esperado A Eli Lilly (LLY.US), mais conhecida pelo seu medicamento para diabetes Mounjaro, apresentou excelentes resultados para o quarto trimestre de 2025. As ações subiram mais de 7% antes da abertura do mercado de Wall Street e devem voltar a atingir níveis recordes hoje. EPS ajustado: $7,54 contra $6,73 esperados

$7,54 contra $6,73 esperados Receita: $19,29 mil milhões contra $18,01 mil milhões esperados ( +43% a/a )

$19,29 mil milhões contra $18,01 mil milhões esperados ( ) Receita do Mounjaro: $7,41 mil milhões contra $6,75 mil milhões esperados

$7,41 mil milhões contra $6,75 mil milhões esperados Receita do Zepbound: $4,26 mil milhões contra $3,8 mil milhões esperados O que os resultados revelaram? A Lilly está a distanciar-se da Novo A empresa não só superou as expectativas de Wall Street em termos de receita e lucro, como também divulgou uma orientação para 2026 que parece um sinal: «a procura ainda está por vir, e continuamos a aproveitar a onda». A Lilly está a posicionar-se no centro de uma das maiores mudanças na indústria farmacêutica em décadas: o boom dos medicamentos GLP-1 para obesidade e diabetes. Este mercado está a começar a parecer uma nova categoria de consumo, não apenas mais um item na tabela de receitas. Nos EUA, a receita aumentou para $12,9 mil milhões , o que a empresa atribuiu a um aumento de 50% no volume , impulsionado principalmente pelo Mounjaro e pelo Zepbound.

, o que a empresa atribuiu a um , impulsionado principalmente pelo Mounjaro e pelo Zepbound. Dois produtos estão a impulsionar essa narrativa: Mounjaro (diabetes) e Zepbound (obesidade). A receita global do Mounjaro aumentou 110% em relação ao ano anterior, e nos EUA aumentou 57% em relação ao ano anterior (para $4,1 mil milhões). Entretanto, as vendas do Zepbound nos EUA totalizaram 4,2 mil milhões de dólares, com um aumento total das vendas de 122% em relação ao ano anterior. As previsões da empresa são claras: Receita em 2026: 80-83 mil milhões de dólares (o mercado esperava cerca de 77,6 mil milhões de dólares)

80-83 mil milhões de dólares (o mercado esperava cerca de 77,6 mil milhões de dólares) EPS ajustado em 2026: 33,50-35,00 dólares (o mercado esperava cerca de 33,2 dólares) Em segundo plano, há uma questão que os investidores não estão ignorando: os preços dos medicamentos nos EUA estão a tornar-se cada vez mais um «problema político». E quando algo se torna um problema político, mais cedo ou mais tarde alguém tenta regulamentá-lo, reduzi-lo ou, pelo menos, limitá-lo. A mensagem da Lilly, no entanto, é direta: mesmo que a pressão sobre os preços aumente, a procura e a escala do mercado podem atuar como um amortecedor. Alguns dias antes, o CEO da Lilly, Dave Ricks, apontou algo que o mercado talvez ainda não tenha precificado totalmente: a potencial expansão da cobertura do Medicare para o tratamento da obesidade. Se isso se concretizar, o número de pacientes que podem ter acesso legal e financeiro à terapia aumentaria significativamente.

Na prática, isso significa que o mercado poderia ficar menos limitado pela capacidade financeira dos pacientes e mais pela capacidade do sistema de saúde. Para a Lilly, isso poderia elevar o teto de vendas nos EUA.

O contraste com a Novo Nordisk é notável: na mesma altura, a Novo apresentou orientações mais cautelosas e alertou para uma queda nas vendas e nos lucros em 2026.

é notável: na mesma altura, a Novo apresentou orientações mais cautelosas e alertou para uma queda nas vendas e nos lucros em 2026. As razões citadas foram a pressão sobre os preços nos EUA e o fim da exclusividade em determinadas regiões. Nesta fase do ciclo, a Lilly parece ser a empresa com a trajetória mais forte no curto prazo e melhor controlo sobre a dinâmica das receitas. Há também a questão política mais ampla em torno dos acordos com a administração de Donald Trump. De acordo com relatos, a Lilly e a Novo concordaram em reduzir os preços dos medicamentos para os beneficiários do Medicare e do Medicaid em 2026 e em vender diretamente aos consumidores com desconto por intermédio de uma plataforma direta ao consumidor (TrumpRx, ainda não lançada). Em troca, espera-se que ambas as empresas recebam uma isenção tarifária de três anos. Entretanto, a Novo está a sinalizar um forte lançamento de uma versão oral do Wegovy nos EUA. A Lilly, por outro lado, está a contar com a aprovação do seu próprio medicamento oral para perda de peso (orforglipron) ainda este ano. Questões fundamentais para os investidores neste momento Qual será a velocidade da queda dos preços nos EUA, e o volume poderá compensar o impacto?

O Medicare ampliará significativamente o acesso à terapia para obesidade?

Como o mercado reagirá ao lançamento das versões orais do GLP-1?

A Lilly poderá manter a sua posição dominante, apesar da pressão regulatória? Eli Lilly (D1) As ações recuaram ontem abaixo da EMA50 (linha laranja), mas se a recuperação continuar após a abertura do mercado norte-americano, o preço provavelmente voltará a subir acima de $1.050 por ação. Fonte: xStation5

