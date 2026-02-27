A Dell Technologies divulgou os resultados do quarto trimestre e do ano fiscal de 2026, apresentando receita, lucros e fluxo de caixa recordes. A empresa também apresentou uma orientação muito forte para o ano fiscal de 2027, impulsionada pelo rápido crescimento no seu segmento de servidores otimizados para IA. A reação do mercado foi claramente positiva, com as ações subindo 12% no mercado pós-negociação. Os resultados confirmam que a Dell está a transformar-se cada vez mais de um fabricante tradicional de PC's num importante fornecedor de infraestrutura de centros de dados e soluções de IA. O Infrastructure Solutions Group (ISG) é agora responsável pela maior parte do impulso de crescimento da empresa, com a receita trimestral de servidores otimizados para IA a aumentar mais de 300% em relação ao ano anterior. A Dell registou mais de 64 mil milhões de dólares em encomendas de servidores de IA no ano fiscal de 2026 e entrou no novo ano fiscal com uma carteira de encomendas de 43 mil milhões de dólares, sinalizando uma forte visibilidade de receitas para os próximos trimestres. Principais destaques do relatório Ano fiscal completo de 2026: Receita: $113,5 mil milhões (+19% em relação ao ano anterior), um recorde para a empresa

EPS GAAP: $8,68 (+36% em relação ao ano anterior)

EPS não GAAP: $10,30 (+27% em relação ao ano anterior)

Fluxo de caixa operacional: $11,2 mil milhões (recorde)

Capital devolvido aos acionistas: $7,5 mil milhões

Aumento de 20% nos dividendos e expansão de $10 mil milhões na autorização de recompra de ações Quarto trimestre do ano fiscal de 2026: Receita: $33,4 mil milhões (+39% em relação ao ano anterior), acima das expectativas do mercado

Lucro por ação (EPS) GAAP: $3,37 (+57% em relação ao ano anterior)

Lucro por ação (EPS) não GAAP: $3,89 (+45% em relação ao ano anterior), acima do consenso

Fluxo de caixa operacional: $4,7 mil milhões (recorde trimestral) Grupo de Soluções de Infraestrutura (ISG): Receita anual: $60,8 mil milhões (+40% em relação ao ano anterior)

Receita trimestral: $19,6 mil milhões (+73% em relação ao ano anterior)

Receita do quarto trimestre com servidores otimizados por IA: $9,0 mil milhões (+342% em relação ao ano anterior)

Lucro operacional anual: $ ,1 mil milhões (+27% em relação ao ano anterior) Grupo de Soluções para Clientes (CSG): Receita anual: $51,0 mil milhões (+5% em relação ao ano anterior)

Receita trimestral: $13,5 mil milhões (+14% em relação ao ano anterior)

Segmento comercial: +16% em relação ao ano anterior no quarto trimestre

Segmento de consumo: estável em relação ao ano anterior Previsão para o ano fiscal de 2027: Receita: $138–142 mil milhões (média de $140 mil milhões, +23% em relação ao ano anterior)

EPS GAAP: $11,52 (+33% em relação ao ano anterior)

EPS não GAAP: $12,90 (+25% em relação ao ano anterior)

Receita com servidores de IA: aproximadamente $50 mil milhões (+103% em relação ao ano anterior)

Receita do primeiro trimestre do ano fiscal de 2027: $34,7–35,7 mil milhões, bem acima das expectativas do mercado Os investidores reagiram positivamente principalmente às orientações ambiciosas, mas credíveis, para o ano fiscal atual, que claramente excedem o consenso do mercado. Particularmente significativo é a expectativa de duplicação da receita de servidores de IA para cerca de $50 mil milhões. A forte criação de fluxo de caixa, um dividendo mais elevado e um programa ampliado de recompra de ações reforçam ainda mais a avaliação da empresa. Como resultado, a Dell é cada vez mais vista como uma das principais beneficiárias do boom global de investimentos em infraestrutura de IA. Dell (D1) As ações da Dell subiram quase 12% hoje, e o gráfico mostra uma formação potencialmente otimista semelhante a um padrão de cabeça e ombros invertido. Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.