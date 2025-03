A fusão da Alphabet com a Wiz por 32 mil milhões de dólares faz cair as ações em 3,5%

A Alphabet Inc., a empresa-mãe da Google, anunciou na terça-feira que concordou em adquirir a empresa de cibersegurança Wiz Inc. por 32 mil milhões de dólares em dinheiro, fazendo com que as ações da Alphabet descessem 3,49% nas negociações de Nova Iorque. O negócio - a maior aquisição de sempre da Alphabet - surge depois de , no ano passado, a Wiz ter rejeitado uma oferta de 23 mil milhões de dólares da Google, preferindo fazer uma IPO. Desde então, a avaliação da Wiz subiu de 12 mil milhões de dólares para cerca de 30 mil milhões de dólares. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app A Wiz juntar-se-á à Google Cloud assim que o negócio for concluído, o que se espera que aconteça em 2025, dependendo das aprovações regulamentares. “Esta aquisição representa um investimento para acelerar a segurança aprimorada da nuvem e a capacidade de usar várias nuvens”, afirmou o Google em seu anúncio. Fundada em 2020, a Wiz fornece ferramentas de segurança cibernética específicas para a nuvem que identificam e priorizam ameaças em ambientes de nuvem. O diretor executivo Assaf Rappaport descreveu a aquisição como “um foguetão nas nossas costas” que irá “acelerar o nosso ritmo de inovação mais rapidamente do que poderíamos alcançar como uma empresa autónoma”. Para responder às preocupações regulamentares, a Google comprometeu-se a que os produtos de segurança da Wiz continuem a funcionar em todas as principais plataformas de nuvem, incluindo serviços concorrentes da Amazon, Microsoft e Oracle. A aquisição irá testar Andrew Ferguson, o presidente da FTC de Trump, uma vez que a Google já enfrenta dois processos antitrust - um em que um juiz federal decidiu que a empresa mantinha um monopólio ilegal de pesquisa e outro relativo às suas ferramentas de publicidade digital. Com um valor de 32 mil milhões de dólares, o acordo com a Wiz representa a maior transação de fusões e aquisições de 2025 até à data e poderá potencialmente revigorar um mercado de fusões e aquisições pouco dinâmico, que registou apenas nove acordos superiores a 10 mil milhões de dólares este ano, de acordo com dados da Dealogic. Alphabet (D1) As ações estão atualmente a ser negociadas abaixo do nível de retração Fibonacci de 78,6%. É provável que os vendedores voltem a testar os mínimos em US $ 147, enquanto os compradores precisam recuperar o nível de retração de Fibonacci de 61,8% para recuperar o impulso de alta. O RSI está a consolidar perto de níveis de sobrevenda, enquanto o MACD permanece apertado após um crossover de baixa. Fonte: xStation

