A gigante alemã do aço Thyssenkrupp ganha 10% após os resultados trimestrais📈

As ações da Thyssenkrupp (TKA.DE) estão hoje a ser negociadas em alta de 10%, depois de a empresa ter apresentado resultados financeiros ligeiramente melhores do que os previstos e de ter surpreendido com um dividendo. Para o próximo ano, o grande construtor alemão de aço e de navios de guerra prevê um lucro líquido entre 100 e 500 milhões de euros. O final do ano fiscal da empresa revelou-se melhor do que o previsto; a empresa registou lucros antes de impostos sobre o rendimento (EBIT) 32% superiores aos previstos. As projecções para 2025 revelaram-se ligeiramente inferiores às previsões (especialmente no que se refere às expectativas de fluxo de caixa livre), mas o mercado interessou-se pelas acções da empresa, graças indiretamente ao forte crescimento da Rheinmetall, que tinha indicado, ainda no verão, que poderia tentar adquirir o segmento naval da Thyssenkrupp. A empresa atribuiu os melhores resultados à força dos sectores marítimo e dos serviços de materiais, que compensaram o fraco desempenho da empresa na Steel Europe. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app A Thyssenkrupp prevê um crescimento das vendas de 0% a 3% no ano fiscal de 2024/2025. As perspetivas da empresa estimam um Ebit ajustado de 600 milhões a mil milhões de euros, contra a previsão de 820 milhões de euros da Bloomberg, e um lucro líquido de 100 milhões a 500 milhões de euros, contra as expectativas de 595,2 milhões. O dividendo por ação deverá ser de 0,15 euros por ação este ano, contra 0,12 euros previstos; com um prejuízo líquido de 1,51 mil milhões de euros (347,5 milhões de euros previstos). Consequentemente, o prejuízo por ação é de 3,3 euros contra 0,3 euros previstos. As vendas caíram para 35 mil milhões de euros; a estimativa era de 34,87 mil milhões de euros (-6,6%). Receitas da Unidade Europeia do Aço: 10,74 mil milhões de euros, -13% em termos homólogos; estimativas: 10,62 mil milhões de euros.

Vendas de serviços de materiais: 12,13 mil milhões de euros, -11% em termos homólogos; estimativas: 12,36 mil milhões de euros

Vendas de tecnologia automóvel: 7,54 mil milhões de euros, -4,7% em termos homólogos

Vendas de sistemas marítimos: 2,12 mil milhões de euros, +16% em termos homólogos

Vendas de tecnologias de descarbonização (produtos químicos): 3,85 mil milhões de euros

Ebit ajustado: 567 milhões de euros, -19% em relação ao ano anterior, estimativas: 525,5 milhões de euros

EBIT ajustado da Unidade Europeia do Aço 261 milhões de euros, -18% em relação ao ano anterior

Serviços de materiais Ebit ajustado 204 milhões de euros, +15% em termos homólogos

Ebit ajustado da tecnologia automóvel 245 milhões de euros, -7,9% em termos homólogos

Sistemas marítimos: Ebit ajustado de 125 milhões de euros, +71% em relação ao ano anterior

Ebit ajustado das perdas da Decarbon Technologies: 54 milhões de euros Apesar da retirada do Carlyle do processo de concurso, a Thyssenkrupp continua empenhada em encontrar uma solução autónoma para o sector dos sistemas marítimos (spin-offs, parcerias industriais). A empresa continua a negociar com o Governo alemão uma possível participação do Estado. O processo de venda da Automation Engineering foi, por enquanto, suspenso; em vez disso, a empresa planeia encerrar gradualmente a sua atividade de sistemas de transmissão em Bremen até 2026. Thysenkrupp (TKA.DE) interessada D1 As ações da Thysenkrupp já subiram quase 40% desde o mínimo do verão, com a média EMA200 como principal resistência; o seu possível teste implicaria mais 10% de subida para a ação, que está gradualmente a voltar às boas graças dos investidores - mas resta saber por quanto tempo, e se a Thyssenkrupp irá de facto provar ser um beneficiário indireto dos programas mais amplos de defesa e produção de munições da Alemanha; É certo que estes aspectos podem representar um potencial subestimado na avaliação, embora, mesmo que se concretizem, os investidores não gostem da fraqueza prolongada da atividade “comercial” do grupo, que depende em grande medida da prosperidade da economia europeia. Fonte: xStation5

A avaliação da Thyssenkrupp, com um rácio PE a prazo de 3,2, é baixa e reflete algum potencial de subida, num cenário em que o relançamento da reindustrialização da Alemanha se materializa; o apoio poderia vir principalmente da indústria da defesa e de uma carteira de encomendas potencialmente maior. O negócio do aço comercial está a enfraquecer, com outros setores de atividade a “compensarem” o desempenho mais fraco da empresa nesta área. A Marine Systems aumentou a sua carteira de encomendas graças à expansão de duas encomendas existentes no setor dos submarinos e a um maior interesse no setor da eletrónica marítima.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P

