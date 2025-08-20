Estée Lauder cai após divulgação de previsão de lucros

As ações da Estée Lauder caíram mais de 4% após a previsão de lucros para 2025 ter ficado aquém das expectativas dos analistas A empresa apontou os desafios contínuos decorrentes da fraca procura nos principais mercados, nomeadamente nos EUA e na China, bem como a incerteza relacionada com questões tarifárias, que afetaram negativamente o sentimento dos investidores. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app A Estée Lauder Companies Inc. é uma gigante dos cosméticos com sede em Nova Iorque, fundada em 1946. A empresa é uma das maiores produtoras de cosméticos do mundo, oferecendo produtos nas categorias de cuidados da pele, maquilhagem, fragrâncias e cuidados capilares. O seu portfólio inclui marcas como La Mer, Clinique, Jo Malone London e Tom Ford Beauty. A empresa opera em mais de 150 países e emprega aproximadamente 62.000 pessoas. Resultados financeiros do segundo trimestre de 2025 Receita ajustada: 4,00 mil milhões de dólares, representando um declínio de 6,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, em comparação com 4,28 mil milhões de dólares no segundo trimestre de 2024.

Lucro bruto ajustado: 3,05 mil milhões de dólares, abaixo dos 3,13 mil milhões de dólares no segundo trimestre de 2024.

EBITDA ajustado: 669 milhões de dólares, uma diminuição de 15,2% em relação ao ano anterior, de 789 milhões de dólares no segundo trimestre de 2024, com uma margem EBITDA de 16,7%.

Lucro líquido ajustado: 225 milhões de dólares, abaixo dos 320 milhões de dólares no segundo trimestre de 2024, com uma margem líquida de 5,6%.

Lucro por ação ajustado (EPS): 0,62 dólares, uma queda de 30,3% em comparação com 0,89 dólares no segundo trimestre de 2024.

Fluxos de caixa das atividades operacionais: 1,06 mil milhões de dólares, um aumento em relação aos -670 milhões de dólares no segundo trimestre de 2024.

Fluxo de caixa livre: 925 milhões de dólares, uma melhoria em relação aos -811 milhões de dólares no segundo trimestre de 2024.

Despesas de capital: 132 milhões de dólares, uma queda em relação aos 141 milhões de dólares no segundo trimestre de 2024. No segundo trimestre do ano fiscal de 2025, a Estée Lauder registrou receitas de 4,00 mil milhões de dólares, uma queda de 6,45% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro por ação ajustado (EPS) ficou em 0,62 dólares, superando as expectativas dos analistas. No entanto, apesar do resultado positivo do EPS, as ações da empresa caíram, refletindo as preocupações dos investidores com a queda geral nas vendas e as perspectivas futuras. A queda nas vendas foi particularmente acentuada na região Ásia-Pacífico, onde caiu 11%, e na região EMEA (Europa, Médio Oriente e África), que registou uma diminuição de 6%. A região das Américas permaneceu estável. A empresa enfrentou os seus maiores desafios na China e no retalho de viagem, que tradicionalmente são áreas de margens elevadas. Visualização do gráfico (intervalo D1) Fonte: xStation5 Planos de reestruturação e redução de custos A Estée Lauder começou a implementar o seu plano de reestruturação «Beauty Reimagined» há algum tempo e continua a executá-lo. A estratégia visa melhorar a eficiência operacional e reduzir custos em resposta aos desafios do mercado. Apesar das medidas corretivas em curso, a empresa espera que o segmento de retalho de viagem e o mercado chinês continuem a representar desafios, com potencial impacto nos resultados a curto prazo. A longo prazo, a empresa prevê um crescimento global das vendas de cosméticos de luxo de 2 a 3% no ano fiscal de 2025, com potencial aceleração em 2026, se as condições melhorarem na China e no retalho de viagem. Michael Burry mantém compromisso com a Estée Lauder apesar da venda parcial de ações O renomado investidor Michael Burry, conhecido por sua previsão precisa da crise financeira de 2008, reduziu sua participação na Estée Lauder no segundo trimestre de 2024, vendendo 25% de suas ações (50.000 ações). No entanto, a empresa continua a ser a maior participação em seu portfólio, com 150.000 ações avaliadas em mais de 12 milhões de dólares. Mais importante ainda, Burry comprou 500.000 opções de compra sobre ações da Estée Lauder no valor aproximado de 40 milhões de dólares, indicando sua expectativa de aumento do preço das ações. Isso demonstra que, apesar dos desafios atuais no mercado de cosméticos, o investidor vê potencial de crescimento na empresa e está apostando em sua recuperação. Perspectivas As perspetivas para os próximos trimestres permanecem cautelosas devido às incertezas do mercado e aos desafios globais, mas as medidas corretivas em curso podem contribuir para melhorar a rentabilidade e estabilizar os resultados.

