A J&J supera as estimativas. As ações começam por subir, mas depois recuam

A Johnson & Johnson (J&J) divulgou os resultados do quarto trimestre de 2024 que superaram as estimativas dos analistas, embora os ganhos tenham caído ligeiramente em relação ao ano anterior. A gigante farmacêutica e de dispositivos médicos registrou ganhos por ação melhores do que o esperado, inicialmente enviando ações até 1,9% nas negociações pré-mercado. No entanto, esses ganhos foram apagados desde então, com a ação agora caindo 0,5% no pré-mercado. Principais resultados do quarto trimestre: Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app EPS ajustado: $ 2.04 vs. $ 2.29 ano a ano (consenso da Bloomberg: $ 1.99)

$ 2.04 vs. $ 2.29 ano a ano (consenso da Bloomberg: $ 1.99) Receita: $ 22,52 bilhões, um aumento de 5,3% em relação ao ano anterior (estimativa: $ 22,43 bilhões)

$ 22,52 bilhões, um aumento de 5,3% em relação ao ano anterior (estimativa: $ 22,43 bilhões) Vendas MedTech: $8,19 mil milhões, um aumento de 6,7% em relação ao ano anterior (estimativa: $8,23 mil milhões) Desempenho das vendas de medicamentos: Imbruvica: US$ 731 milhões, queda de 7,2% em relação ao ano anterior (estimativa: US$ 711,6 milhões)

US$ 731 milhões, queda de 7,2% em relação ao ano anterior (estimativa: US$ 711,6 milhões) Invega Sustenna: 1,06 mil milhões de dólares, um aumento de 5,1% em relação ao ano anterior (estimativa: 1,03 mil milhões de dólares)

1,06 mil milhões de dólares, um aumento de 5,1% em relação ao ano anterior (estimativa: 1,03 mil milhões de dólares) Darzalex: 3,08 mil milhões de dólares, um aumento de 21% em relação ao ano anterior (estimativa: 3,02 mil milhões de dólares)

3,08 mil milhões de dólares, um aumento de 21% em relação ao ano anterior (estimativa: 3,02 mil milhões de dólares) Erleada: $784 milhões (estimativa: $792,1 milhões)

$784 milhões (estimativa: $792,1 milhões) Tremfya: 949 milhões de dólares, um aumento de 4,3% em relação ao ano anterior (estimativa: 1,05 mil milhões de dólares)

949 milhões de dólares, um aumento de 4,3% em relação ao ano anterior (estimativa: 1,05 mil milhões de dólares) Remicade: 359 milhões de dólares, menos 16% em relação ao ano anterior (estimativa: 371,8 milhões de dólares)

359 milhões de dólares, menos 16% em relação ao ano anterior (estimativa: 371,8 milhões de dólares) Stelara: 2,35 mil milhões de dólares, menos 15% em relação ao ano anterior (estimativa: 2,4 mil milhões de dólares)

2,35 mil milhões de dólares, menos 15% em relação ao ano anterior (estimativa: 2,4 mil milhões de dólares) Zytiga: 135 milhões de dólares, menos 33% em relação ao ano anterior (estimativa: 134,4 milhões de dólares)

135 milhões de dólares, menos 33% em relação ao ano anterior (estimativa: 134,4 milhões de dólares) Xarelto: 676 milhões de dólares, um aumento de 29% em relação ao ano anterior (estimativa: 512,4 milhões de dólares)

676 milhões de dólares, um aumento de 29% em relação ao ano anterior (estimativa: 512,4 milhões de dólares) Simponi: 583 milhões de dólares, um aumento de 16% em relação ao ano anterior (estimativa: 502,7 milhões de dólares) Perspetivas para 2025: Receita: US$ 89,2 bilhões a US$ 90 bilhões

US$ 89,2 bilhões a US$ 90 bilhões EPS operacional ajustado: $10,75 a $10,95

$10,75 a $10,95 EPS ajustado: $10,50 a $10,70 Comentário sobre os ganhos: A empresa projeta um crescimento operacional das vendas para 2025 de 2,5% a 3,5%. Estas projeções excluem o impacto da aquisição da Intra-Cellular Therapies Inc. (ITCI). A aquisição pode acrescentar até 35 cêntimos por ação ao EPS ajustado para o ano, dependendo da data de fecho da transação, que está prevista para o segundo trimestre. Espera-se que o negócio de quase 15 mil milhões de dólares reforce a presença da J&J na área da neurologia. De acordo com a Bloomberg, as fortes vendas de medicamentos contra o cancro, como o Darzalex, compensaram o declínio da procura de tratamentos para a psoríase, incluindo o Stelara, que enfrenta a concorrência dos genéricos. A empresa aguarda também a aprovação do tribunal para um acordo de 8 mil milhões de dólares que resolverá milhares de processos relacionados com o talco. Apesar dos desafios relacionados com as negociações de preços dos medicamentos nos EUA, os executivos da J&J manifestaram otimismo quanto ao futuro da indústria farmacêutica, em particular com o potencial de políticas de apoio aos fabricantes nacionais. As ações farmacêuticas americanas (excluindo a Eli Lilly) têm estado sob pressão há muitos meses. A JNJ caiu cerca de 7% no acumulado do ano, com uma queda quase contínua desde o início de setembro. Desde 10 de janeiro, as ações da JNJ recuperaram cerca de 10%, de acordo com a xStation5.

