Empresa da Semana – Advanced Micro Devices (14.08.2025)

A AMD (Advanced Micro Devices) é líder global na produção de processadores avançados e placas gráficas, oferecendo soluções inovadoras para computadores pessoais, data centers e dispositivos de jogos. A empresa compete há anos com os maiores players da indústria de semicondutores, como Intel e NVIDIA, com produtos que se destacam pelo alto desempenho, eficiência energética e preços competitivos. Principais produtos da AMD: Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Processadores RYZEN – linha de processadores de alto desempenho para computadores pessoais e notebooks, reconhecida por excelente performance, eficiência energética e atrativo custo-benefício.

Processadores EPYC – voltados ao mercado de servidores e data centers, destacam-se pelo alto número de núcleos e crescente participação nos setores de nuvem e corporativo.

Placas gráficas Radeon – destinadas a gamers e profissionais de gráficos 3D, edição de vídeo ou computação científica, competindo com as placas da NVIDIA, especialmente nos segmentos de GPUs para jogos e computação paralela.

Tecnologias de semicondutores – como a arquitetura chiplet, que permite integração eficiente de múltiplos circuitos integrados, e o uso de processos de fabricação avançados para criar componentes menores, mais rápidos e mais eficientes energeticamente.

Soluções para Data Center e IA – produtos e plataformas dedicados a inteligência artificial, aprendizado de máquina e computação de alto desempenho (HPC), que demandam enorme poder computacional. Resultados excepcionais no 2T25 A AMD apresentou resultados financeiros muito acima das expectativas: Receita: US$ 7,685 bilhões (+32% em relação ao 2T24)

Lucro líquido: US$ 872 milhões (+229% YoY)

Lucro por ação (EPS): US$ 0,54 (+238% YoY) Receita por segmento: Client & Gaming: US$ 3,621 bilhões (+69% YoY), com receita recorde de US$ 2,5 bilhões no segmento de clientes. Representa cerca de 47% do total.

Data Center: US$ 3,24 bilhões (+14% YoY), aproximadamente 42% da receita.

Embedded: US$ 824 milhões (~11-12% da receita), com leve queda anual. Estratégias de desenvolvimento A AMD mantém estratégia de investimentos robustos em tecnologias de semicondutores e arquiteturas modernas de processadores e GPUs, com foco no segmento de servidores e data centers. Durante a conferência Advancing AI 2025, apresentou: A nova série AMD Instinct MI350

Sistemas em rack “Helios” com GPUs Instinct MI400 e processadores EPYC Essas soluções visam atender à crescente demanda de IA generativa e HPC, oferecendo escalabilidade e alta eficiência energética. Um desafio importante são as condições geopolíticas, especialmente tarifas planejadas sobre exportações de chips avançados para a China — mercado considerado estratégico e de alto potencial de receita. Ambiente de mercado O setor de semicondutores é extremamente competitivo e em rápida expansão, exigindo avanços tecnológicos contínuos e inovações no design e na fabricação de circuitos integrados. A AMD concorre diretamente com a NVIDIA, que domina cerca de 80% do mercado de GPUs para IA. Analistas projetam que a AMD possa elevar sua fatia para cerca de 10% até o fim de 2025, apoiada em preços mais competitivos e desempenho crescente. Além disso, o setor enfrenta riscos geopolíticos e possíveis interrupções na cadeia global de suprimentos, com destaque para as tensões entre EUA e China. Avaliação Com base no método de Fluxo de Caixa Descontado (DCF), considerando crescimento médio anual de 30%, retorno ao mercado chinês e custo médio ponderado de capital (WACC) de 12%, as estimativas indicam: Valor justo por ação: US$ 364,9

Potencial de valorização: ~110% em relação ao preço atual O preço mais competitivo em relação à NVIDIA, somado à inovação e à expansão em mercados estratégicos, sustenta a visão otimista para a AMD. Análise gráfica A tendência de alta permanece clara, apoiada por fundamentos sólidos, avanço tecnológico acelerado e demanda crescente por soluções de IA. O momentum atual não sugere enfraquecimento, e a continuidade da alta é provável se as condições do setor seguirem favoráveis. Fonte: xStation5 📈 Entre no nosso grupo exclusivo para Traders! Notícias e análises em tempo real no seu WhatsApp.

