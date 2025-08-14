Resumo do dia: PPI surpreendente dos EUA impulsiona o dólar 📈

Wall Street entrou em declínio após os dados de inflação do PPI acima do esperado terem diminuído as expectativas dos investidores em relação ao caminho das reduções das taxas de juro nos EUA. O índice de pequenas capitalizações Russell 2000 (US2000: -2%) foi o que mais perdeu, seguido pelo Dow Jones (US30: -0,5%), S&P 500 (US500: -0,2%) e Nasdaq (US100: -0,1%).

A relativa resiliência do US100 decorre do otimismo em relação às megaempresas de tecnologia (Netflix: +2,8%, Amazon: +2,6%, Alphabet: +0,8%, Microsoft: +0,75%, Intel: +0,15%).

A inflação dos preços no produtor (PPI) recuperou após um mês de junho moderado, subindo de 2,4% para 3,3% em termos homólogos (previsão: 2,5%), enquanto o valor subjacente atingiu 3,7% (o mais elevado desde abril de 2025). Os principais contribuintes para este valor foram os preços dos vegetais, do óleo para aquecimento, dos destilados, do gasóleo, dos produtos eletrónicos e da sucata de aço e ferro.

O aumento da inflação ao produtor gerou uma recuperação nos rendimentos dos títulos de 10 anos dos EUA, que ganharam quase 6 pontos base hoje.

De acordo com Alberto Musalem, presidente do Federal Reserve Bank de St. Louis, é muito cedo para falar sobre um corte nas taxas de juros em setembro, e os dados atuais não justificam o corte de 50 pontos base proposto pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent.

O segundo fator-chave do mercado que impulsiona a volatilidade atual é a expectativa das negociações entre Trump e Putin sobre a guerra na Ucrânia. O cenário de um anúncio repentino de cessar-fogo continua subvalorizado pelo mercado (37%), portanto, uma surpresa poderia alterar significativamente a situação comercial em setores selecionados. A reunião está marcada para amanhã, às 21h30 BST.

No mercado cambial, estamos a assistir principalmente a uma recuperação do dólar, devido às expectativas menos dovish em relação à política do Fed (USDIDX: +0,55%). As moedas antípodas apresentam o pior desempenho (AUDUSD: -0,9%, NZDUSD: -1,1%), enquanto o iene (USDJPY: +0,3%), o franco (USDCHF: +0,4%) e a libra (GBPUSD: -0,4%) mostram a resistência mais forte.

O EURUSD caiu 0,6%, para 1,163. No segundo trimestre de 2025, a economia da zona do euro desacelerou significativamente, embora tenha conseguido manter um crescimento positivo. De acordo com dados do Eurostat, o PIB de todo o bloco cresceu 0,1% em base trimestral, confirmando as estimativas anteriores. Um sinal preocupante veio do setor industrial.

Em junho, a produção industrial na zona euro caiu 1,3% em relação ao mês anterior, enquanto os economistas esperavam uma queda ligeiramente menor (-1,0%). Apesar do enfraquecimento do setor industrial, o emprego na zona euro também aumentou 0,1% no segundo trimestre, sugerindo que o mercado de trabalho continua resiliente.

A melhoria do sentimento em relação ao dólar levou a maiores quedas nos preços do ouro e da prata. O OURO caiu 0,57% no intraday de hoje, enquanto a PRATA caiu 1,36%.

O aumento dos stocks de gás natural nos EUA reduziu temporariamente os preços do NATGAS, mas as quedas iniciais foram rapidamente apagadas e a commodity está atualmente a ganhar 0,36%.

Há um pessimismo generalizado no mercado de criptomoedas: o Bitcoin caiu 4%, para US$ 118.000, o Ethereum caiu 3,3%, para US$ 4.560, e os contratos de Dogecoin (-7,9%), Polygon (-5,8%) e Ripple (-5,8%) também estão no vermelho.

