A Nvidia divulgará os seus resultados financeiros hoje🔔O que podemos esperar da gigante da IA?

A gigante de IA de Wall Street, Nvidia (NVDA.US), divulgará hoje os resultados financeiros do primeiro trimestre fiscal de 2026, após o encerramento da sessão em Wall Street. O que esperar? Será que o forte impulso nos negócios impulsionará o setor de tecnologia e o Nasdaq 100 para cima?

Datas importantes para hoje

Divulgação dos resultados: quarta-feira, 28 de maio, às 16h20 (horário da costa leste dos EUA)

Teleconferência com o CEO Jensen Huang: 17h (horário da costa leste dos EUA)

Visão geral das expectativas

Wall Street antecipa um trimestre recorde para a Nvidia, mas as expectativas são elevadas e a margem para erro está a diminuir.

A receita deverá aumentar para entre US$ 43,1 mil milhões e US$ 43,3 mil milhões, um aumento de aproximadamente 66% em relação aos US$ 26 mil milhões do ano anterior. A previsão da própria Nvidia é um pouco mais conservadora, de US$ 43,0 mil milhões, mais ou menos 2%.

Os analistas prevêem um lucro por ação (EPS) ajustado de US$ 0,89, representando um aumento de 45,9% em relação ao ano anterior, de US$ 0,61 no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025.

A receita do centro de dados, o principal motor de crescimento, deve aumentar 74% em relação ao ano anterior, para aproximadamente US$ 39,4 mil milhões, embora isso represente uma desaceleração em relação ao ritmo de crescimento de 93% observado no quarto trimestre.

As margens brutas não GAAP deverão cair de 73,5% no trimestre anterior para 71,0%. Esta queda reflete os custos mais elevados associados à expansão da produção de chips Blackwell e à infraestrutura mais ampla do sistema de IA, incluindo novas tecnologias de rack e refrigeração.

Temas importantesÂ

Procura e cadeia de abastecimento de IA

Um dos principais focos deste trimestre será a execução da Nvidia no lançamento da sua arquitetura Blackwell. Após problemas técnicos — incluindo superaquecimento e falhas de sincronização — que interromperam a produção no início deste ano, parceiros como Foxconn, Dell e Inventec terão resolvido a questão. As remessas dos racks GB200 AI com tecnologia Blackwell foram retomadas no final do primeiro trimestre, e a Nvidia precisará fornecer comentários claros sobre a sua capacidade de expandir a produção para o segundo semestre de 2025.

Apesar dos atrasos, a demanda continua robusta. Hiperescaladores como Microsoft, Meta e Alphabet continuam a aumentar seus gastos de capital em infraestrutura de IA, enquanto compradores soberanos na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos também estão a aumentar os pedidos.

Restrições comerciais da China e o seu impacto

As restrições à exportação dos EUA continuam a pesar sobre a estratégia da Nvidia na China. A impossibilidade de enviar chips H20 AI, projetados para cumprir as restrições anteriores dos EUA, causou uma perda de receita de US$ 700 milhões no primeiro trimestre do ano fiscal de 2026 e deve impactar o segundo e o terceiro trimestres em cerca de US$ 9 mil milhões combinados.

A Nvidia respondeu com aumentos de 10 a 15% nos preços das GPUs para compensar as tarifas, mas esses aumentos serão testados quanto à tolerância dos clientes e à recuperação das margens.

Uma recente redução de US$ 5,5 mil milhões no valor do stock relacionado a chips projetados para a China ressalta a importância da questão. O CEO Jensen Huang tem criticado abertamente a política dos EUA, alertando que ela pode fazer com que o país perca um mercado de US$ 50 mil milhões para os rivais chineses.

Orientação em destaque

A orientação para as receitas do segundo trimestre será fundamental. Wall Street espera uma orientação na faixa de US$ 45,8 a US$ 45,9 mil milhões. A receita total para o ano fiscal de 2026 está projetada para atingir US$ 198,8 mil milhões, um grande salto em relação aos US$ 130,5 mil milhões do ano fiscal de 2025.

O lucro por ação (EPS) para o ano está previsto em US$ 4,32. No entanto, quaisquer sinais de conservadorismo, sejam eles devido a limitações na cadeia de abastecimento, riscos geopolíticos ou atrasos nas compras dos clientes antes do lançamento do Blackwell Ultra NVL72 no final deste ano, podem abalar a confiança dos investidores. Em particular, o colunista da Barron's, Tae Kim, sugeriu que as estimativas para o primeiro e o segundo trimestres podem ser demasiado agressivas, dada a hesitação dos clientes em se comprometerem antes do lançamento da variante Ultra.

Aspectos a serem observados

Uma margem bruta abaixo da faixa de 71% reforçaria os receios de que os custos de produção ainda não estejam sob controlo. Â

Uma orientação mais fraca do que o esperado, especialmente se a Nvidia apontar para perdas contínuas relacionadas com o H20 ou défices de produção, poderá levar a uma reação negativa das ações.

Os desequilíbrios entre a oferta e a procura continuam a ser uma preocupação. Embora a procura pelo Blackwell seja muito forte, ela não consegue compensar as perdas do H20 devido a restrições de produção, de acordo com analistas do Morgan Stanley.

Alguns clientes empresariais podem estar a adiar as compras antes do lançamento do Blackwell Ultra, de última geração e mais rápido, no segundo semestre do ano.

Apesar do forte desempenho, a avaliação da Nvidia permanece abaixo dos padrões históricos. Atualmente, as ações estão cotadas a aproximadamente 30 vezes os lucros futuros, em comparação com uma média de 5 anos de 40. Em comparação, o Nasdaq 100 é negociado a cerca de 26 vezes os lucros futuros. Esta diferença de avaliação sugere que ainda existe potencial de valorização, mas apenas se a Nvidia continuar a cumprir ou superar as expectativas.

Considerações estratégicas

A execução do aumento da produção em Blackwell definirá o sentimento dos investidores para o resto do ano.

A visibilidade da procura e as previsões de produção para o segundo semestre de 2025 devem ser claras e confiáveis.

Os comentários da administração sobre a política comercial, as encomendas e o desenvolvimento de chips de IA de última geração serão fundamentais durante a teleconferência sobre os resultados.

Áreas de foco da teleconferência sobre resultados

Os investidores estarão atentos ao tom e às mensagens do CEO Jensen Huang durante a teleconferência sobre resultados. Os principais temas a serem abordados incluem:

Atualizações sobre o cronograma de lançamento do Blackwell Ultra (NVL72).

Robustez da cadeia de suprimentos e cadência de remessas para sistemas baseados em GB200.

Estratégia de receita na China sob as novas restrições dos EUA e possíveis perspectivas de expansão na Arábia Saudita

Visão de longo prazo para manter a liderança na pilha de computação de IA em meio a crescentes pressões geopolíticas e competitivas.

Riscos estratégicos e custos potencialmente crescentes devido ao aumento das tarifas - o risco é real?

O relatório de resultados do primeiro trimestre de 2026 da Nvidia pode não apresentar o crescimento explosivo dos trimestres anteriores, mas representa um ponto de verificação vital.

Com o crescimento da receita ainda intenso, a compressão das margens temporária e a demanda por IA generalizada, os fundamentos continuam sólidos. No entanto, atritos geopolíticos, atrasos nas compras dos clientes e a dinâmica frágil da cadeia de abastecimento significam que a empresa deve cumprir suas metas e orientações.

Os comentários de Jensen Huang reforçarão a convicção dos investidores ou injetarão uma nova cautela no comércio de IA. De qualquer forma, este é um dos relatórios de resultados mais importantes do trimestre — e talvez do ano.

Nvidia (intervalo D1)

Observando o intervalo D1, podemos identificar um padrão de cabeça e ombros “baixista” na NVDA. Até o momento, o preço aproximou-se de uma importante zona de resistência na retração de Fibonacci de 71,6 da última onda descendente. Se observarmos uma quebra, a ação poderá encontrar uma próxima zona de resistência em US$ 150.

Por outro lado, o nível de US$ 120 a US$ 127 é a primeira zona de suporte de curto prazo (61,8 Fibo, EMA200), enquanto a “linha do pescoço” (um importante suporte de longo prazo) está agora em US$ 100 por ação.

Fonte: xStation5

Avaliação da Nvidia

Analisando a avaliação, podemos observar que a Nvidia definitivamente não é uma “ação barata” no momento, porém os seus negócios continuam em ascensão. Se a empresa apresentar resultados sólidos, sem surpresas muito negativas nas margens (que certamente cairão devido ao aumento da produção da Blackwell), podemos esperar que o interesse de Wall Street por novos máximos históricos para a Nvidia persista.

Â

Fonte: XTB Reserach, Bloomberg Finance L.P.

Fonte: XTB Reserach, Bloomberg Finance L.P.