A OpenAI anuncia parceria com a Broadcom. As ações da empresa disparam!

Principais conclusões Para a Broadcom, este acordo inovador consolida o seu papel como um participante importante no setor de infraestrutura de IA.



As ações da Broadcom estão a subir graças ao acordo com a OpenAI.



A OpenAI anunciou uma parceria estratégica com a Broadcom com o objetivo de desenvolver e implementar os seus primeiros chips de inteligência artificial projetados de forma independente. Esta iniciativa responde às necessidades computacionais em rápido crescimento da empresa, à medida que desenvolve modelos generativos avançados como o ChatGPT. Os novos chips estão programados para serem lançados no segundo semestre de 2026, com uma capacidade de energia combinada de 10 gigawatts — mais de cinco vezes a energia gerada pela Barragem Hoover e suficiente para abastecer mais de 8 milhões de residências nos Estados Unidos. Após o anúncio, as ações da Broadcom subiram quase 8% no início das negociações. Nos termos do acordo, a OpenAI será responsável pelo design das unidades de processamento gráfico (GPUs), enquanto a Broadcom será responsável pelo seu desenvolvimento técnico, fabrico e integração com servidores e infraestrutura de centros de dados. Os novos sistemas serão implementados tanto nas instalações da própria OpenAI como em centros de dados geridos por parceiros externos. Toda a configuração contará com a tecnologia de rede da Broadcom, incluindo soluções Ethernet, que poderão servir como uma alternativa viável ao padrão atualmente dominante da Nvidia. Este acordo enquadra-se na estratégia mais ampla da OpenAI de reduzir a dependência do fornecimento limitado e dos chips de alto custo da Nvidia. Anteriormente, a OpenAI assinou um contrato com a AMD para 6 gigawatts de chips e está a colaborar com a Nvidia para construir infraestrutura com capacidade adicional de 10 gigawatts. No total, isso equivale a 26 gigawatts de poder de computação contratado — mais do que o consumo total de eletricidade no verão da cidade de Nova Iorque. Para a Broadcom, este é um dos maiores e mais prestigiados contratos da história da empresa. Tradicionalmente conhecida por chips de rede e soluções de telecomunicações, a Broadcom está agora a tornar-se um participante importante no segmento emergente de infraestrutura de IA. Desde o final de 2022, o preço das ações da Broadcom tem apresentado uma forte tendência de alta, subindo quase seis vezes. Além disso, a receita da Broadcom cresce trimestre após trimestre, com cada relatório financeiro confirmando a importância crescente do segmento de chips de IA na estrutura geral de receitas da empresa. A parceria com a OpenAI fortalece ainda mais a posição da Broadcom como uma das principais beneficiárias do boom global da inteligência artificial.



