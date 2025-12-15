Resumo do dia: Tecnologia volta a mandar os mercados para baixo

A sessão nos EUA começou com ligeiros aumentos, mas com o passar do tempo o mercado perdeu impulso em meio a preocupações com a situação das empresas de tecnologia. As maiores quedas são observadas nos contratos do Russell 2000, que caíram cerca de 0,6%. O Nasdaq 100 está a apresentar um desempenho melhor, com contratos a cair 0,3%. As menores quedas podem ser observadas no S&P 500 e no Dow, onde as quedas estão limitadas a cerca de 0,2%.

A empresa iRobot, produtora dos icónicos robôs de limpeza “Roomba”, não conseguiu suportar a pressão dos substitutos chineses e anunciou falência, com perdas de valorização superiores a 70%.

As declarações de hoje dos membros da FED foram recebidas pelo mercado como moderadamente dovish, mas os conflitos internos cada vez mais visíveis estão a atrair mais atenção. As opiniões dos membros do FOMC estão a tentar divergir em duas direções distintas. Entretanto, notícias do círculo do presidente Trump indicam que a candidatura de Kevin Hasset não é tão certa como o mercado dava por ela, há uma semana.

A sessão na Europa está a apresentar um desempenho melhor em comparação com os EUA, com a maior parte orientada para o crescimento. Os líderes do crescimento são a Itália e a Polónia. Os contratos no FTSE MIB italiano subiram cerca de 1% e os contratos no WIG20 subiram até 1,7%. Aumentos notáveis também são observados nos contratos do SUI20, UK100 e SPA35. Crescimento ligeiro nos índices franceses, com o contrato CAC40 subindo 0,4%. O DAX está ligeiramente em baixa, com 0,2%.

A sessão europeia é marcada por quedas nas empresas de defesa, ditadas por novas etapas das negociações relativas à Ucrânia. Os bancos europeus estão a impulsionar os índices, com o sentimento em relação a eles se tornando claramente positivo.

Os dados do PPI suíço decepcionaram. Os preços ao produtor caíram até 0,5% em relação ao mês anterior. O franco suíço está claramente a perder valor em relação ao dólar e ao euro, cerca de 0,2%.

No mercado Forex, as coroas norueguesa e sueca também não estão a apresentar um bom desempenho. As moedas escandinavas estão a perder valor em relação à maioria dos pares de moedas.

No mercado de commodities, no segmento de produtos agrícolas, a queda do cacau continua. A mercadoria está sob enorme e prolongada pressão de oferta, com os preços dos contratos caindo mais de 6% hoje.

O petróleo caiu mais de 1,5%, testando novamente as mínimas recentes.

Os metais preciosos continuam outra onda de crescimento. O paládio é o que mais sobe, com alta de até 5%, enquanto a platina e a prata sobem 2%. O ouro sobe cerca de 0,2%.

A queda das taxas de juro e a adoção institucional não estão a ajudar o mercado de criptomoedas, com quedas significativas observadas em toda a linha. O Bitcoin caiu até 3%, caindo para o nível de US$ 85.000. A situação parece ainda pior para o Ethereum, que caiu até 5%, caindo novamente abaixo do nível psicológico de US$ 3.000.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.