Euro deprecia após dados dos PMIs da França e Alemanha

O euro está a ser negociado em baixa após a divulgação dos dados preliminares finais do Índice de Gestores de Compras (PMI) para dezembro, que destacaram uma fraqueza significativa no setor industrial alemão e um perfil de atividade misto para a França. Alemanha: Leituras preliminares do PMI de dezembro PMI industrial: 47,7 (esperado 48,5; anterior 48,2). Significativamente pior do que o previsto. Sinaliza mais dificuldades para o setor industrial, que tem lutado para ganhar tração ao longo do ano.

(esperado 48,5; anterior 48,2). Sinaliza mais dificuldades para o setor industrial, que tem lutado para ganhar tração ao longo do ano. PMI de serviços: 52,6 (previsão de 53,0; anterior 53,1). Ligeiramente abaixo das expectativas. O setor continua em expansão, mas está a perder impulso.

(previsão de 53,0; anterior 53,1). Ligeiramente abaixo das expectativas. O setor continua em expansão, mas está a perder impulso. PMI composto: 51,5 (previsão de 52,4; anterior 52,4). Pior do que o esperado. Indica uma desaceleração na taxa geral de crescimento económico. França: Leituras preliminares do PMI de dezembro PMI da indústria transformadora: 50,6 (previsão de 48,1; anterior 47,8). Significativamente melhor do que o previsto. Um regresso surpreendente à zona de expansão (acima de 50,0).

(previsão de 48,1; anterior 47,8). Um regresso surpreendente à zona de expansão (acima de 50,0). PMI dos serviços: 50,2 (previsão de 51,1; anterior 51,4). Pior do que o esperado. Uma desaceleração na taxa de crescimento, quase estagnação.

PMI composto: 50,1 (previsão de 50,3; anterior 50,4). Ligeiramente pior do que o esperado. A economia está efetivamente estagnada no final do ano. Reação do mercado e implicações para o BCE Apesar de uma reação inicial de otimismo provocado pela melhoria inesperada na indústria francesa, o tom predominantemente negativo dos dados alemães dominou o sentimento do mercado. O euro está claramente mais fraco após os lançamentos, com uma reação semelhante observada nos rendimentos dos títulos alemães. As leituras atuais sugerem que o Banco Central Europeu (BCE) pode não ter mandato para mudar sua retórica para uma postura mais agressivamente hawkish nas próximas reuniões. Principais conclusões Indústria alemã sob pressão: A principal decepção reside no PMI da indústria transformadora alemã (47,7). Esta queda acentuada, muito abaixo das previsões, sinaliza um aprofundamento da contração no principal motor industrial do bloco. A produção está a cair pela primeira vez em 10 meses, confirmando uma fraqueza substancial do setor. Isso levanta questões sobre se a recuperação económica prevista para 2026 se concretizará.

A principal decepção reside no PMI da indústria transformadora alemã (47,7). Esta queda acentuada, muito abaixo das previsões, sinaliza um aprofundamento da contração no principal motor industrial do bloco. A produção está a cair pela primeira vez em 10 meses, confirmando uma fraqueza substancial do setor. Isso levanta questões sobre se a recuperação económica prevista para 2026 se concretizará. Estabilidade vacilante da França: A França apresenta um quadro misto: a estabilização industrial é positiva, mas o setor de serviços está a perder força rapidamente. A atividade composta francesa (50,1) sinaliza um equilíbrio precário entre expansão e estagnação. Apesar dos ventos contrários da política interna, a natureza expansionista do índice de manufatura é um desenvolvimento bem-vindo.

Perspetivas mais amplas para a zona euro: A fraqueza aguda na Alemanha, a maior economia da zona euro, supera a relativa força observada na indústria transformadora francesa. A queda do PMI composto alemão para 51,5 (contra 52,4 esperado) implica uma nova desaceleração no ritmo de crescimento da região.

A fraqueza aguda na Alemanha, a maior economia da zona euro, supera a relativa força observada na indústria transformadora francesa. A queda do PMI composto alemão para 51,5 (contra 52,4 esperado) implica uma Posição política do BCE: Espera-se que o BCE mantenha uma posição neutra nas suas orientações futuras. Os dados são amplamente consistentes com a tendência observada ao longo de 2025. Fundamentalmente, parece haver poucas perspetivas de introdução de um tom mais hawkish para 2026. Esta dinâmica pode servir para neutralizar qualquer impacto positivo residual sobre o euro decorrente dos recentes comentários hawkish de decisores políticos como Isabel Schnabel.

