Mercados europeus recuam com cautela antes de dados dos EUA e decisões de bancos centrais No início da semana, os mercados têm muitos motivos para permanecer cautelosos. À nossa frente, temos importantes divulgações de dados económicos dos Estados Unidos, reuniões dos principais bancos centrais da zona do euro, do Reino Unido e do Japão, bem como eventos técnicos nos mercados financeiros relacionados com contratos que estão a expirar. Como resultado, a maioria dos índices europeus está a perder valor. Às 11h25, o DAX alemão registava uma queda de cerca de 0,4%, o FTSE britânico caía 0,3% e o IBEX 35 espanhol recuava 0,2%. Neste momento, o CAC40 francês apresenta uma ligeira valorização. Hoje, a atenção também se volta para os dados da Alemanha. O Índice ZEW para dezembro ficou em 45,8, significativamente acima da previsão de 38,5 e da leitura anterior de novembro. Isso indica que os investidores estão muito mais otimistas em relação ao futuro da economia alemã. O Índice ZEW é importante porque reflete o sentimento dos investidores institucionais e pode sinalizar a direção provável do mercado de ações e do euro. Apesar das leituras positivas da Alemanha, o principal fator por trás das quedas de hoje são fatores globais. Os investidores aguardam principalmente os dados dos EUA sobre inflação e mercado de trabalho, que podem influenciar as expectativas de cortes nas taxas de juros em 2026. Um mercado de trabalho forte nos EUA pode elevar os rendimentos dos títulos e pressionar as avaliações das ações, incluindo as empresas alemãs do DAX. Outro tema significativo são as negociações de paz sobre a Ucrânia. De acordo com Donald Trump, um acordo está mais próximo do que nunca, e os Estados Unidos podem oferecer à Ucrânia garantias de segurança semelhantes às da OTAN. Esta notícia provocou uma realização de lucros no setor de defesa europeu. Atualmente, observa-se volatilidade em todo o mercado europeu. Fonte: xStation Hoje, os futuros do índice DE40 estão sob clara pressão de venda. A correção é influenciada, entre outras coisas, por rumores de um possível fim das hostilidades na Ucrânia, o que está a causar cautela nos investidores. Além disso, o mercado aguarda dados macroeconómicos importantes dos Estados Unidos e decisões do banco central, o que gera incerteza e limita movimentos de preços mais significativos. Apesar da pressão de curto prazo, em termos gerais, o índice permanece em fase de consolidação, oscilando em torno das médias móveis de 50, 100 e 200 dias, indicando um equilíbrio relativo entre oferta e procura. Nas próximas sessões, os investidores acompanharão de perto os sinais macroeconómicos que podem determinar a direção dos próximos movimentos de preços. Fonte: xStation5 Notícias da empresa: As ações europeias do setor de defesa estão sob significativa pressão de queda hoje. As maiores perdas são observadas na Rheinmetall (RHM.DE), RENK (R3NK.DE) e Hensoldt (HAG.DE), com quedas que também afetam empresas como Dassault Aviation (AM.FR), Thales (HO.FR), Kongsberg (KOA.NO), Leonardo (LDO.IT) e Saab (SAABB.SE). A fraqueza do setor é resultado de relatos sobre o progresso nas negociações de paz relativas ao conflito na Ucrânia. O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que um acordo está mais próximo do que nunca e que Washington está a considerar fornecer à Ucrânia garantias de segurança substanciais, semelhantes aos mecanismos da OTAN. Para os mercados, estes sinais sugerem a possibilidade de uma redução na procura por equipamentos militares na Europa, que cresceu nos últimos anos devido à guerra em curso. As ações da BASF (BAS.DE) estão a subir hoje, após notícias positivas sobre a sua importante unidade de Ludwigshafen e a estratégia de desenvolvimento da empresa. A BASF assinou um novo acordo de trabalho que garante que não haverá demissões forçadas até o final de 2028, desde que as metas de rentabilidade sejam atingidas. Ao mesmo tempo, a empresa planeia investir 1,5 a 2 mil milhões de euros anualmente na modernização de infraestruturas, expansão da capacidade e transformação para uma química mais sustentável. Além disso, a BASF celebrou um acordo de distribuição com a OQEMA, que, a partir de janeiro de 2026, será responsável pela venda dos produtos da empresa na Europa Central e Oriental.

