A recuperação da Intel está a apresentar resultados

Principais conclusões A Intel retoma a rentabilidade, alcançando uma receita de US$ 13,7 mil milhões no terceiro trimestre de 2025 e um lucro líquido de US$ 4,1 mil milhões (EPS de US$ 0,90), confirmando a eficácia da reestruturação.



A empresa investe em IA, serviços de fundição e processos de produção avançados, com o apoio financeiro do governo dos EUA, da Nvidia e da SoftBank, fortalecendo segmentos de alta margem.



Previsão para o quarto trimestre de 2025: receita de US$ 12,8 a 13,8 mil milhões e EPS não GAAP de US$ 0,08; os investidores estão confiantes no sucesso da recuperação, refletido no desempenho das ações, que superou os índices de referência.

A Intel está a recuperar após um período de desafios e transformação, reconstruindo a sua posição no mercado e a confiança dos investidores. Os resultados do terceiro trimestre de 2025, publicados a 23 de outubro, mostram um claro sinal de estabilização, uma vez que a empresa registou um crescimento tanto nas receitas como no lucro líquido, confirmando a eficácia dos seus esforços de reestruturação. A Intel está a concentrar-se em áreas estratégicas para o crescimento futuro, tais como inteligência artificial, serviços de fundição e otimização de custos operacionais. Um elemento-chave dessa estratégia também tem sido investimentos significativos de capital, incluindo US$ 8,9 bilhões do governo dos Estados Unidos, US$ 5 bilhões da Nvidia e US$ 2 bilhões da SoftBank, que fortaleceram a liquidez da empresa e apoiaram o desenvolvimento de projetos tecnológicos importantes. Este comentário analisa mais detalhadamente os resultados financeiros da Intel no terceiro trimestre de 2025, examina os fatores que influenciam os números atuais e analisa as iniciativas destinadas a manter uma tendência positiva nos próximos meses. Resultados financeiros Receita: US$ 13,7 bilhões, um aumento de 3% em relação ao ano anterior. O crescimento da receita foi impulsionado principalmente pela crescente procura por chips para centros de dados e pela recuperação gradual do segmento de PCs, que está se estabilizando lentamente após um período de desaceleração.

US$ 13,7 bilhões, um aumento de 3% em relação ao ano anterior. O crescimento da receita foi impulsionado principalmente pela crescente procura por chips para centros de dados e pela recuperação gradual do segmento de PCs, que está se estabilizando lentamente após um período de desaceleração. Lucro líquido: US$ 4,1 bilhões (US$ 0,90 por ação), retornando à lucratividade após o prejuízo de US$ 16,6 bilhões no ano passado. O resultado superou as expectativas dos analistas, confirmando a eficácia das medidas de redução de custos e melhorias nas margens.

US$ 4,1 bilhões (US$ 0,90 por ação), retornando à lucratividade após o prejuízo de US$ 16,6 bilhões no ano passado. O resultado superou as expectativas dos analistas, confirmando a eficácia das medidas de redução de custos e melhorias nas margens. Margem bruta: 38,2% (não GAAP 40%), um aumento significativo em comparação com os 15% do ano passado. O crescimento da margem foi impulsionado tanto pela redução dos custos de produção quanto por uma maior participação na receita de segmentos de alta margem, incluindo centros de dados e chips de suporte à IA. Fatores-chave que impulsionam os resultados Redução dos custos operacionais: A redução das despesas operacionais em aproximadamente 20%, para US$ 4,4 mil milhões, melhora a eficiência e permite que as economias sejam redirecionadas para o desenvolvimento de novas tecnologias, incluindo o processo de produção 18A e soluções de IA.



A redução das despesas operacionais em aproximadamente 20%, para US$ 4,4 mil milhões, melhora a eficiência e permite que as economias sejam redirecionadas para o desenvolvimento de novas tecnologias, incluindo o processo de produção 18A e soluções de IA. Apoio estratégico: a Intel garantiu US$ 8,9 mil milhões do governo dos EUA, US$ 5 mil milhões da Nvidia e US$ 2 mil milhões da SoftBank, acelerando os investimentos em fábricas, desenvolvimento de tecnologia inovadora e fortalecendo a sua posição no segmento de serviços de montagem.



a Intel garantiu US$ 8,9 mil milhões do governo dos EUA, US$ 5 mil milhões da Nvidia e US$ 2 mil milhões da SoftBank, acelerando os investimentos em fábricas, desenvolvimento de tecnologia inovadora e fortalecendo a sua posição no segmento de serviços de montagem. Crescimento do segmento de alta margem: a forte procura por chips para centros de dados e IA aumenta as margens da Intel, permitindo que a empresa concorra em áreas tecnológicas importantes e apoie o crescimento de receitas a longo prazo.



a forte procura por chips para centros de dados e IA aumenta as margens da Intel, permitindo que a empresa concorra em áreas tecnológicas importantes e apoie o crescimento de receitas a longo prazo. Estabilização do mercado de PCs: A receita mais elevada no Grupo de Computação para Clientes indica uma recuperação gradual do mercado de PCs e o retorno da Intel à quota de mercado de computadores portáteis e de secretária, fortalecendo a base de receitas da empresa. Previsão para o Q4 2025 A Intel espera uma receita entre US$ 12,8 e US$ 13,8 mil milhões e um lucro por ação não GAAP de cerca de US$ 0,08. Para o ano inteiro, a empresa planeia investir aproximadamente US$ 27 mil milhões em despesas de capital. No terceiro trimestre de 2025, o lucro por ação GAAP foi de US$ 0,90, confirmando o retorno à lucratividade após um período de prejuízos. Os resultados do terceiro trimestre de 2025 confirmam a eficácia da reestruturação da Intel e a recuperação da confiança dos investidores. A melhoria da rentabilidade, o melhor controlo de custos e a estabilização em segmentos de negócio importantes indicam que a empresa está a entrar numa fase de melhoria sustentável. O aumento das vendas nas áreas de IA e centros de dados mostra que a Intel está a adaptar-se com sucesso às últimas tendências tecnológicas e a transformá-las numa vantagem competitiva real. Apesar dos desafios na implementação de novos processos de produção e da forte concorrência no mercado de semicondutores, a empresa mostra sinais claros de estabilização e determinação em continuar a crescer. A Intel é cada vez mais vista como um exemplo de empresa que, por meio de reestruturações consistentes, apoio de parceiros estratégicos e foco em segmentos de negócios inovadores e de alta margem, pode reconstruir a sua posição no setor. É importante ressaltar que os investidores parecem confiantes de que a recuperação da Intel será bem-sucedida. Desde o início de 2025, as ações da empresa têm superado significativamente os principais índices de referência do mercado, refletindo a crescente convicção do mercado de que a estratégia está a produzindo os resultados esperados.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.