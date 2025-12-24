Bolsas globais mistas após novo recorde do S&P 500 e atas moderadas do BoJ Os índices americanos encerraram com ligeiros ganhos. O Nasdaq100 subiu 0,5%. Um novo recorde histórico de fechamento foi alcançado no S&P 500, que encerrou a sessão em 6909 dólares após um aumento de 0,4%.



O clima na sessão asiática foi misto. Os índices chineses aproveitaram os excelentes dados do PIB dos EUA para obter ligeiros ganhos, enquanto outros índices caíram. O Shanghai Composite subiu 0,3% e o Hang Seng limitou os seus ganhos a 0,2%. Da mesma forma, na Índia, o Nifty50 subiu 0,2%.



O KOSPI coreano caiu 0,2% e o ASX200 também registou quedas, desvalorizando-se 0,4%. No Japão, após as atas do BOJ, o Nikkei 225 permaneceu inalterado, mas o índice TOPIX mais amplo caiu 0,4%.



O Banco do Japão publicou as atas da sua reunião de política monetária de novembro: O BOJ vê a economia a crescer moderadamente, com o IPC em cerca de 3% e uma dinâmica salarial positiva, mas com um claro abrandamento da inflação abaixo dos 2% e taxas reais ainda negativas.

O BOJ irá «continuar a aumentar as taxas e ajustar a escala de acomodação», mas com uma forte ênfase na «dependência dos dados» e nos «riscos globais».

O terceiro ano de aumentos salariais elevados permitiria formalmente considerar a meta de inflação alcançada e daria um mandato para um maior aperto.

A maioria do comité abstém-se de agir, enfatizando a incerteza sobre os efeitos das tarifas dos EUA, a nova política fiscal de Tóquio e o facto de o IPC ainda não estar permanentemente nos 2% esperados.

Uma minoria defende um aumento imediato da taxa para cerca de 0,75%, argumentando que a norma deflacionária foi quebrada, a meta de inflação foi “amplamente” alcançada, os riscos de inflação são de alta e a falta de ação agora aumenta o risco de um aperto abrupto mais tarde.

O mercado interpreta a ata como uma afirmação moderada das comunicações recentes e dá confiança temporária à política de normalização do BOJ.



O iene permanece estável após se fortalecer nos últimos dias, com o USDJPY em torno de 155,7.



O won sul-coreano se fortaleceu significativamente, subindo 2% em relação ao dólar após declarações do ministro das Finanças sobre as reformas planejadas. A rupia indiana e o baht tailandês também estão se fortalecendo em relação ao dólar.



No mercado de commodities, o cobre atinge outro recorde histórico, com os contratos subindo 1,3%.



Nos mercados ocidentais, pode-se esperar uma volatilidade significativamente reduzida durante o período de férias, sem negociações nas bolsas alemã, polaca, italiana, suíça e escandinava. As bolsas na Espanha, França, Reino Unido e EUA fecharão mais cedo do que o habitual.

