A Salesforce anuncia parcerias com a OpenAI e a Anthropic🚨

Principais conclusões A Salesforce anuncia uma cooperação de alto nível com duas gigantes da IA

Apesar disso, há pouco ou nenhum ganho no preço

Os fundamentos parecem sólidos, mas os indicadores técnicos, nem tanto

A Salesforce anunciou, em 14 de outubro, duas extensões estratégicas de colaboração – com a OpenAI e a Anthropic – com o objetivo de aprofundar a integração de soluções de IA no ecossistema Agentforce 360. A colaboração com a OpenAI envolve a conexão da plataforma Agentforce 360 com o ChatGPT, permitindo que os utilizadores pesquisem dados de vendas, analisem conversas com clientes e criem visualizações no Tableau usando consultas de texto simples. Além disso, as empresas oferecerão ferramentas para a criação de agentes de IA e prompts usando os modelos mais recentes da OpenAI, incluindo o GPT-5, bem como um novo recurso de vendas no ChatGPT para clientes do Salesforce, proporcionando controle total sobre os dados e as relações com os clientes. Simultaneamente, a Salesforce anunciou uma extensão da colaboração com a Anthropic, com foco no fornecimento de soluções de IA para setores regulamentados e sensíveis a dados. O modelo Claude se tornará a base da plataforma Agentforce 360, com implementações iniciais voltadas para o setor financeiro. Ambas as empresas também planejam uma integração mais profunda do Claude com o Slack, permitindo que os utilizadores acessem ferramentas de IA diretamente em aplicativos de colaboração em equipe. A Salesforce tem apresentado um desempenho muito bom nos últimos anos, aumentando consistentemente a sua escala de operações e receitas ano após ano. A empresa está a executar uma estratégia de desenvolvimento cuidadosa na área da inteligência artificial, que já está a começar a produzir resultados tangíveis na forma de aumento da produtividade e melhoria das margens. A IA pode tornar-se uma espécie de alavanca operacional para a Salesforce, permitindo-lhe escalar tanto os custos como os lucros. Apesar do crescimento dinâmico, a avaliação da empresa permanece relativamente conservadora para os padrões da indústria de tecnologia: O rácio P/E é de cerca de 36

O preço em relação às vendas é de 5

O preço em relação ao valor contábil é de 3 Apesar desse cenário otimista, as ações da Salesforce perderam cerca de 15% do seu valor em 2025. Além disso, mesmo o anúncio de hoje sobre a extensão da colaboração com a OpenAI não conseguiu reverter a tendência negativa. As ações da empresa continuam a cair durante a sessão, perdendo mais de 1% hoje. Não muito tempo atrás, anúncios semelhantes de qualquer colaboração com a OpenAI podiam provocar aumentos de dois dígitos nas avaliações das empresas de tecnologia. Será que os investidores deixaram de acreditar na “magia” da inteligência artificial, ou será que a situação fundamental da Salesforce é mais fraca do que uma análise superficial sugere? Esta é uma questão que provavelmente será respondida nos próximos resultados trimestrais. CRM.US (D1) Fonte: xStation5 A situação técnica no gráfico parece dramática para os compradores. A empresa permanece numa tendência descendente que persiste há quase um ano e tem sido repetidamente confirmada pela recuperação dos preços a partir da linha de tendência, com lacunas periódicas na oferta. Além disso, em abril deste ano, observámos o chamado «Death Cross», que é o cruzamento das médias EMA50 e EMA200, seguido rapidamente pelo «Bearish Crossover», que é o cruzamento da EMA200 pela EMA100 (por cima). O preço está a aproximar-se inexoravelmente do nível de suporte em 229 com mais frequência e, em breve, irá cruzar-se com a linha de tendência. Os compradores devem apressar-se para reverter a tendência se quiserem evitar uma correção para o nível de 194 dólares — o mínimo de há dois anos.

