O início da semana começa de forma otimista na bolsa de valores americana. O sentimento dos investidores está claramente melhor, e a ausência de dados macroeconómicos permite que os investidores se concentrem nos anúncios positivos das empresas. O líder de crescimento entre os índices americanos é o Russell2000, cujos contratos estão a subir cerca de 0,8%. Aumentos menores, mas ainda assim perceptíveis, são registrados pelo US100, US500 e US30, onde o crescimento é limitado a 0,4%. US100 (D1) Fonte: xStation5 Os compradores conseguiram romper a formação RGR, defendendo o nível Fibonacci 50 e a média EMA100. A próxima meta está em torno de 25.900, que deve ser ultrapassada para tentar testar os máximos históricos no gráfico. Se a oferta quiser recuperar a iniciativa, é necessário um rápido retorno abaixo do Fibonacci 38,2, de onde poderia ser feita uma tentativa de passar pela média EMA100 para aprofundar a correção. Notícias de empresas: Clearwater Analytics (CWAN.US) - As avaliações da empresa estão a subir mais de 8% após o anúncio de que um grupo de capital privado irá adquirir a produtora de software por $8,5 mil milhões. Rocketlab (RKLB.US) - A empresa de tecnologia orbital e de foguetes está a subir mais de 4% na abertura, após anunciar que ganhou um contrato para construir 18 satélites. Este é o maior contrato individual da empresa até à data. Anglogold (AU.US) - O aumento dos metais preciosos está a impulsionar as avaliações das empresas de mineração e joalharia. Os aumentos excedem 4%. Warner Bros Discovery (WBD.US) - A empresa está a subir mais de 3% na abertura, após a informação de que a Netflix receberá um empréstimo de $59 mil milhões para adquirir a empresa. Nvidia (NVDA.US) - A gigante de chips e IA anuncia que o primeiro lote de processadores H200 para exportação chegará à China antes do final de fevereiro de 2026. A empresa está a subir cerca de 1,5%. Carnival (CCL.US) - A operadora de cruzeiros marítimos publicou resultados significativamente acima das expectativas, com um EPS no final do ano de $0,34, em comparação com os $0,25 esperados. Isso permitiu simultaneamente uma série de recomendações positivas dos bancos de investimento. A empresa está a subir cerca de 8% na abertura do mercado.

