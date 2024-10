⚡A Tesla vai apresentar hoje o relatório do terceiro trimestre. Será que vai surpreender Wall Street?

A Tesla (TSLA.US) , produtora de veículos elétricos, apresentará hoje os seus resultados financeiros, após o fecho da sessão nos EUA. As ações da empresa têm vindo a perder terreno nos últimos dias, com a recente apresentação do seu carro autónomo e dos robôs Optimus, terminando com a realização de lucros. Face aos rivais tecnológicos BigTech, cujas ações estão a ser negociadas em máximos históricos, a Tesla tem parecido um verdadeiro saqueador durante muitos trimestres. O mercado espera que o lucro líquido da empresa caia cerca de 10% em relação ao ano anterior, o único do género entre as “7 magníficas” empresas americanas.

Os investidores vão querer saber mais pormenores sobre o negócio dos “robotáxis” e as margens, que registaram uma deterioração significativa nos últimos trimestres. As expetativas para a atividade de base da Tesla, ou seja, as vendas de veículos elétricos nos próximos dois anos, estão ancoradas num nível baixo, o que mostra que, se estas hipóteses se revelarem corretas, sem catalisadores significativos a curto prazo, poderá ser difícil para a empresa manter um prémio de avaliação significativo. Eis como se comparam as expetativas dos analistas.

Receitas previstas: $ 25.41 bilhões vs. $ 25.5 bilhões no segundo trimestre de 2024 e $ 23.35 bilhões no terceiro trimestre de 2023 (aumento de 8.9% a / a)

Lucro esperado por ação: US$ 0,48 vs. US$ 0,43 no segundo trimestre de 2024 e US$ 0,53 no terceiro trimestre de 2023

Lucro líquido: US $ 1,68 bilhão contra US $ 1,48 bilhão e US $ 1,85 bilhão no terceiro trimestre de 2023 (queda de 10% a / a)

Margem bruta: 14,9% vs. 14,6% no segundo trimestre de 2024

Em que é que Wall Street vai prestar atenção?

Os analistas da Piper Sandler acreditam que, independentemente dos resultados, é pouco provável que se registem aumentos sustentados até que surjam circunstâncias que justifiquem revisões das expectativas e da dinâmica de crescimento a longo prazo

Os possíveis catalisadores incluem não só a estreia de um automóvel elétrico “económico”, mas também a aprovação regulamentar de software avançado de condução autónoma, na China

A Longboard Asset Management observou num comentário que o setor dos automóveis elétricos já não é a indústria de forte crescimento que era em 2019-2021

As remessas anuais da Tesla provavelmente registrarão um declínio ano a ano, embora as remessas tenham aumentado ligeiramente no terceiro trimestre, graças a compras mais altas na China

Os investidores vão provavelmente querer saber mais sobre a estreia do modelo de veículo elétrico “mais barato”, que deverá custar menos de 30 000 dólares, enquanto as informações sobre o mesmo ainda são residuais. O mercado também irá certamente prestar atenção à escala e à rentabilidade das vendas do modelo Cybertruck, que, apesar da sua estreia, tem até agora uma quota de vendas residual

No terceiro trimestre, a Tesla reportou entregas de 462.900 veículos, Wall Street esperava 462.000 (incluindo quase 440.000 Modelo X e Modelo Y); a escala da batida nas previsões foi mínima, e as ações caíram. Este acontecimento sugere que os investidores esperam muito mais da empresa

Gráfico de preços das ações da Tesla (D1, H1)

As ações da Tesla estão a ser negociadas praticamente na média móvel exponencial de 200 sessões (EMA200, linha vermelha), o que sugere que o mercado pode ver os resultados de hoje como um “catalisador”, de uma forma ou de outra. Desde o início do ano, as ações perderam mais de 12% e caíram duas vezes de cerca de 260 dólares.

Fonte: xStation5

Fonte: xStation5

Painéis de controlo financeiro da Tesla

A avaliação da Tesla continua a ser muito exigente, com um rácio P/E superior a 100 e um P/E a prazo de cerca de 80, o que sugere que o mercado ainda está a avaliar as ações com um grande prémio, face aos seus concorrentes de automóveis elétricos.

Por outro lado, a empresa está a enfrentar a concorrência das marcas chinesas, que, como o próprio Musk assinalou, operam com custos muito mais baixos e mesmo “não comercializáveis”, e a procura global de veículos elétricos abrandou.

A dívida aumentou para um valor recorde de 12,5 mil milhões de dólares, mas não constitui um problema significativo, uma vez que a empresa tem quase o dobro dos ativos (caixa e equivalentes de caixa, ativos líquidos, etc.) em relação ao passivo.

A rendibilidade do capital investido (ROIC) da empresa tem vindo a diminuir de forma constante desde 2022, com o rácio do custo ponderado do capital (WACC) praticamente inalterado.

Neste contexto, pode ser difícil manter um prémio na avaliação da Tesla. Os catalisadores importantes são o aluguer de sistemas de condução autónoma e a potencial produção de robôs Optimus. No entanto, ambos os catalisadores comportam um nível de incerteza relativamente elevado.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.