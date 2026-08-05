O início da sessão de hoje em Wall Street mantém um tom relativamente positivo. Os principais índices norte-americanos registam ligeiras subidas, prolongando a recente recuperação e o renovado apetite pelo risco. O sentimento do mercado continua a ser sustentado principalmente pela diminuição das tensões no Médio Oriente e pela descida dos preços do petróleo, o que reduziu as preocupações quanto a um novo aumento das pressões inflacionistas.

O setor tecnológico apresenta hoje um desempenho um pouco mais fraco, na sequência da reação do mercado aos resultados da AMD e da SpaceX. Ambas as empresas apresentaram resultados sólidos, mas, no contexto atual, o simples facto de superar as expectativas nem sempre é suficiente para sustentar uma reação positiva do mercado bolsista. No caso da AMD, os investidores centraram-se nas expectativas excepcionalmente elevadas em torno do segmento da IA, enquanto, no caso da SpaceX, a principal preocupação residiu no aumento do nível de despesas de investimento relacionadas com o desenvolvimento de infraestruturas. Isto realça que, dadas as atuais valorizações, os investidores estão cada vez mais a olhar para além do crescimento das receitas e a prestar maior atenção à eficiência do capital e à rentabilidade futura.

Os dados macroeconómicos de hoje também apresentaram um quadro misto da economia dos EUA. O relatório da ADP revelou um crescimento do emprego no setor privado de 44 000 postos de trabalho, significativamente abaixo das expectativas do mercado. Embora este seja apenas um indicador das condições do mercado de trabalho, aponta para um arrefecimento gradual após um período de crescimento muito forte do emprego.

Ao mesmo tempo, o setor dos serviços mantém-se resiliente. O PMI de Serviços do ISM subiu para 54,1 pontos em julho, mantendo-se acima do limiar de 50 pontos que indica expansão. Os dados sugerem que a maior parte da economia dos EUA continua a crescer a um ritmo estável, embora as empresas continuem a destacar a pressão exercida pelos custos de financiamento, pela inflação e pelos preços da energia, anteriormente elevados.

O conjunto de dados de hoje não apresenta, portanto, um quadro claro. Por um lado, o mercado de trabalho começa a mostrar sinais de moderação, enquanto, por outro, o setor dos serviços mantém-se relativamente forte. Por enquanto, Wall Street interpreta os dados mais fracos do mercado de trabalho mais como um potencial fator de apoio à futura política da Reserva Federal do que como uma preocupação significativa quanto à fraqueza económica. Consequentemente, os principais índices mantêm-se hoje em território positivo, apesar de alguma pressão sobre as ações do setor tecnológico na sequência da divulgação dos resultados.

Fonte: XTB Research

US500 (D1)

Fonte: xStation5

Os futuros do S&P 500 (US500) estão a registar ganhos hoje, apoiados pelos sólidos resultados trimestrais das empresas de Wall Street, que, na maioria dos casos, continuam a demonstrar a resiliência do setor empresarial norte-americano. O setor tecnológico continua a ser um motor fundamental, com os resultados das principais empresas ligadas à inteligência artificial e à transformação digital a destacarem a procura sustentada e a solidez deste segmento de mercado. Apesar de algumas decepções pontuais e de reações mais cautelosas por parte dos investidores a determinados relatórios de resultados, a atual época de divulgação de resultados continua a ser um dos principais fatores a sustentar o otimismo em Wall Street. Os investidores estão, mais uma vez, a concentrar-se nos fundamentos das empresas e nas perspetivas de crescimento a longo prazo, o que permite que os principais índices se mantenham próximos dos máximos históricos.

Notícias Empresariais

AMD (AMD.US) as ações continuam sob pressão hoje, apesar de a empresa ter divulgado resultados trimestrais relativamente sólidos que superaram as expectativas do mercado. A receita atingiu um recorde de 11,54 mil milhões de dólares, em comparação com as previsões de cerca de 11,3 mil milhões de dólares, enquanto o lucro por ação ajustado (EPS) situou-se nos 1,66 dólares. No entanto, os investidores consideraram que as expectativas em relação ao segmento de IA já eram extremamente elevadas, e o mercado esperava um desempenho ainda mais sólido e sinais mais claros de que a AMD está a reforçar a sua posição na concorrência com a Nvidia.

As ações da SpaceX (SPCX.US) registam hoje uma queda de cerca de 6% na sequência da divulgação do primeiro relatório de resultados da empresa, apesar de a receita ter excedido significativamente as expectativas do mercado. A empresa gerou 7,8 mil milhões de dólares em receitas, em comparação com previsões de aproximadamente 6,9 mil milhões de dólares, mas os investidores mostraram-se preocupados com a dimensão das despesas relacionadas com o desenvolvimento de infraestruturas e com o prejuízo líquido reportado de 541 milhões de dólares. O mercado esperava não só um forte crescimento das receitas, mas também uma melhoria adicional na rentabilidade, o que significa que os resultados sólidos se revelaram insuficientes, dadas as expectativas muito elevadas em torno da empresa.

As ações da Arista Networks (ANET.US) estão a registar uma forte subida hoje, após a empresa ter divulgado resultados trimestrais muito sólidos que superaram as expectativas do mercado. A receita situou-se em aproximadamente 3,04 mil milhões de dólares, contra previsões de 2,83 mil milhões de dólares, enquanto o lucro por ação ajustado atingiu 1,02 dólares, em comparação com as expectativas de 0,89 dólares. A empresa manteve também uma perspetiva otimista, apontando para uma procura continuadamente forte de infraestruturas de rede utilizadas em centros de dados de IA. Os investidores interpretaram os resultados como uma confirmação de que o boom da inteligência artificial está a beneficiar não só os fabricantes de chips, mas também as empresas que fornecem a infraestrutura essencial necessária para a expansão deste mercado.

As ações da Eli Lilly (LLY.US) estão a subir hoje, após a empresa ter divulgado resultados trimestrais que superaram as expectativas dos analistas. A empresa beneficiou da forte procura por terapias com GLP-1 utilizadas no tratamento da diabetes e da obesidade, enquanto os desenvolvimentos positivos em torno do seu comprimido para perda de peso recém-lançado, o Foundayo, proporcionaram um impulso adicional aos investidores. Os resultados destacam, mais uma vez, a vantagem da Eli Lilly face ao seu principal concorrente, a Novo Nordisk, no mercado em rápido crescimento do tratamento da obesidade.

As ações da Shopify (SHOP.US) registam hoje um ganho impressionante de quase 22%, na sequência da divulgação de resultados trimestrais que excederam significativamente as expectativas do mercado. A receita aumentou mais de 30% em relação ao ano anterior, para 3,58 mil milhões de dólares, superando as previsões dos analistas em cerca de 140 milhões de dólares, enquanto o volume bruto de mercadorias na plataforma subiu para 115,6 mil milhões de dólares. O forte desempenho foi impulsionado pelo crescimento contínuo do número de comerciantes, por volumes de transações mais elevados e por uma maior rentabilidade, o que ajudou a empresa a aumentar o lucro líquido para 1,5 mil milhões de dólares.