O ouro (+2,9 %) e a prata (+4,45 %) estão a registar ganhos pela terceira sessão consecutiva, apesar de uma pausa na descida do dólar. A atenuação do conflito no Médio Oriente, a par de um ambiente de total apetite pelo risco no mercado bolsista, está a impulsionar a procura especulativa, enquanto as preocupações com a dívida nas principais economias constituem argumentos clássicos a favor da compra de metais preciosos. Cotações de hoje dos futuros de metais preciosos. Fonte: xStation5 Análise Técnica: OURO (D1) Os futuros do ouro registaram hoje uma quebra em alta acima das médias móveis exponenciais de 10 e 30 dias (EMA10 a amarelo; EMA30 a roxo claro), testando a resistência no limite superior da zona de consolidação recente, ao nível de retração de Fibonacci de 23,6% da última onda descendente (abril–julho). No entanto, o contrato continua a ser negociado abaixo do nível psicológico de 4 200 dólares por onça (testado uma vez no início de julho). Um fecho acima deste limiar sinalizaria possibilidades realistas de transição de uma tendência lateral para uma tendência ascendente, tornando-se viável uma quebra acima da EMA100 (roxo escuro) caso o otimismo persista noutras classes de ativos de risco e a correção do dólar se mantenha (USDIDX invertido a azul). Fonte: xStation5 Por que razão os metais preciosos estão a recuperar? A tentativa de estabelecer uma tendência de alta no ouro e na prata decorre de uma combinação entre um dólar mais fraco, a diminuição do risco geopolítico e um aumento da procura institucional e especulativa (refletido na recuperação do volume registada na semana passada no Gráfico 1). Gráfico 1. Volume de negociação dos contratos de futuros sobre o ouro Fonte: CME Group Principais argumentos dos otimistas: A atenuação das tensões geopolíticas e a alteração das perspetivas quanto às taxas da Reserva Federal: As esperanças de um acordo entre os EUA e o Irão relativamente ao Estreito de Ormuz estão a atenuar os receios de inflação e a reduzir as expectativas do mercado quanto a subidas das taxas da Reserva Federal para apenas uma até ao final do ano. As taxas de rendibilidade mais baixas das obrigações e uma menor propensão para um aperto monetário a curto prazo apoiam diretamente os metais preciosos, que não geram rendimento.

As esperanças de um acordo entre os EUA e o Irão relativamente ao Estreito de Ormuz estão a atenuar os receios de inflação e a reduzir as expectativas do mercado quanto a subidas das taxas da Reserva Federal para apenas uma até ao final do ano. As taxas de rendibilidade mais baixas das obrigações e uma menor propensão para um aperto monetário a curto prazo apoiam diretamente os metais preciosos, que não geram rendimento. Entradas de capital institucional e procura asiática: A recuperação do sentimento nos mercados asiáticos está a proporcionar um forte apoio aos metais preciosos. Os ETFs chineses lastreados em ouro registaram 14 dias consecutivos de entradas de capital, pondo fim a uma longa série de saídas. O regresso às compras de ouro por parte do Banco da Coreia proporcionou um impulso positivo adicional.

A recuperação do sentimento nos mercados asiáticos está a proporcionar um forte apoio aos metais preciosos. Os ETFs chineses lastreados em ouro registaram 14 dias consecutivos de entradas de capital, pondo fim a uma longa série de saídas. O regresso às compras de ouro por parte do Banco da Coreia proporcionou um impulso positivo adicional. Dinâmica técnica e cobertura de posições curtas: Os níveis de preços atuais desencadearam uma onda de cobertura de posições curtas, após meses de quedas impulsionadas pela guerra. Em julho, o ouro recuperou de um mínimo de 10 meses e valorizou-se aproximadamente 4% nas últimas três semanas, regressando à zona dos 4 165 dólares por onça. Verificou-se uma recuperação semelhante na prata. Quão forte é o aumento do apetite pelo risco? Os dados históricos no Gráfico 2 destacam uma correlação negativa significativa entre os principais metais preciosos e o dólar dos EUA (ouro e prata na linha inferior; Bitcoin e S&P 500 na linha superior). O desempenho da semana atual (pontos azuis) aponta para um otimismo claramente em aceleração. A queda do dólar estagnou (o USDIDX mantém-se próximo do fecho de sexta-feira), enquanto o ouro e a prata estão a ultrapassar a sua linha de tendência. Gráfico 2. Comparação dos retornos semanais de ativos selecionados face ao dólar americano. Fonte: XTB Research, dados do Yahoo Finance A guerra no Irão e os fluxos de capital para o dólar que a acompanharam ofuscaram temporariamente o papel do ouro como refúgio seguro clássico. Agora, o ouro e a prata estão a tentar iniciar uma nova tendência de alta, impulsionados pelo aumento do apetite pelo risco (também visível no Bitcoin e nas ações). No entanto, a melhoria do sentimento do mercado e a procura especulativa não são os únicos fatores fundamentais a impulsionar a subida dos metais preciosos. Na semana passada, as taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA a 30 anos atingiram os níveis mais elevados desde 2007, à medida que os investidores venderam títulos de dívida devido a receios de inflação persistente e de uma resposta lenta da Reserva Federal. Preocupações semelhantes estão a ser geradas pelo envolvimento sem precedentes dos EUA em intervenções cambiais de apoio ao iene japonês (o Japão detém aproximadamente 1,14 biliões de dólares em títulos do Tesouro dos EUA). Gráfico 3. Taxas de rendibilidade das obrigações a 10 anos no Japão, na Alemanha e nos EUA. Fonte: XTB Research, Bloomberg and Macrobond data

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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