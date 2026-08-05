Ações Disparam 20% Após Resultados Surpreendentes

A empresa de comércio eletrónico apresentou resultados financeiros fenomenais, o que se reflete nas avaliações. As negociações antes da abertura do mercado indicam que o preço das ações subiu quase 20%. As expectativas eram elevadas devido ao perfil de crescimento da empresa. No entanto, graças ao que o CEO designou como um «trimestre monstruoso», a empresa superou claramente todos os principais indicadores de lucro e crescimento. Receitas: 3,58 mil milhões de dólares (Previsão: ~3,45 mil milhões de dólares, um aumento de 32% em relação ao ano anterior)

Lucro por ação ajustado: 0,42 dólares (Previsão: ~0,40 dólares, um aumento de 48% em relação ao ano anterior) O EPS segundo os GAAP é significativamente superior, situando-se nos 1,16 dólares, mas inclui uma componente significativa relacionada com os investimentos de capital da empresa e não reflete com precisão o ritmo de crescimento da atividade principal.

O fluxo de caixa livre ascendeu a 654 milhões de dólares, um aumento de 55% em relação ao ano anterior. Isto implica uma margem de FCF de 18%. No entanto, os indicadores específicos do setor e da empresa revelam a verdadeira dimensão e qualidade do crescimento. O GMV (valor bruto das mercadorias vendidas na plataforma) atingiu 115,6 mil milhões de dólares. Isto representa um crescimento de 32% em relação ao ano anterior, acima do consenso de cerca de 111 mil milhões de dólares.

A MRR (receita mensal recorrente) atingiu 221 milhões de dólares, um aumento de 19% em relação ao ano anterior.

A penetração do Shopify Payments, um dos principais motores de monetização, aumentou de 64% para 68%. Em resumo, a empresa não só está a apresentar uma taxa de crescimento rápida e disciplina de custos, como também a sinalizar que o seu modelo de negócio está a amadurecer e a fortalecer-se mais rapidamente do que os acionistas esperavam. Serão os resultados perfeitos? Não. O sentimento do mercado poderá ser afetado por uma descida de aproximadamente 1 ponto percentual na margem bruta e por uma descida na margem do segmento de subscrições de 81,6% para 79,7%. A primeira queda decorre do crescimento mais rápido no segmento de Soluções para Comerciantes, que apresenta margens mais baixas e agrava a composição das margens, apesar do aumento dos lucros. Entretanto, a margem do segmento de subscrições está sob pressão devido aos custos das soluções de IA, que se diz terem aumentado para 37 milhões de dólares. Previsões Para empresas com uma alavancagem operacional e um crescimento tão elevados, as previsões são absolutamente cruciais. A administração demonstra confiança ao elevar as previsões para o terceiro trimestre: Espera-se que o crescimento da receita em relação ao ano anterior se mantenha na faixa dos «30% baixos»

Espera-se que a margem de fluxo de caixa livre (FCF) suba para mais de 20%

Trata-se de uma melhoria significativa nas perspetivas. Antes da teleconferência sobre os resultados, o mercado tinha precificado o crescimento da receita em cerca de 24% a 26%. Análise técnica da Shopify (D1) Fonte: xStation5 A avaliação da empresa sofreu uma correção severa este ano, chegando a cair quase 50%. Apesar de ter recuperado parte das perdas, um forte sinal de baixa proveniente da EMA100 e da EMA200 poderá pesar sobre as avaliações.

Vítor Madeira Analista XTB Vítor Madeira é economista e responsável pela área de Research na XTB Portugal, com uma forte paixão pelos mercados financeiros. Dedica-se à produção de análises aprofundadas, focadas na identificação de tendências e oportunidades de investimento nas várias classes de ativos. Com vasta experiência em trading e especialização em análise técnica e fundamental, destaca-se pela capacidade de transformar informação complexa em insights claros, acessíveis e práticos para os investidores, tendo como principal foco o trading de ações. Concluiu recentemente com sucesso o Nível I do CFA e encontra-se atualmente a preparar o Nível II. O seu trabalho contribui para decisões de investimento mais informadas, reforçando a missão da XTB de promover conhecimento financeiro rigoroso e confiável. Mais sobre o analista

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