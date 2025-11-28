Wall Street avança com expectativas de cortes e força do setor tecnológico Wall Street demonstra um claro otimismo hoje, com os principais índices a subirem durante a sessão. O S&P 500 está a subir 0,2%, enquanto o Nasdaq ganha 0,3%. O Dow Jones mantém uma tendência positiva, apoiado principalmente pelos setores tecnológico e industrial. Os ganhos de hoje são impulsionados em grande parte pelas expectativas de possíveis cortes nas taxas de juro pelo Federal Reserve (Fed) em dezembro. Atualmente, os mercados atribuem uma probabilidade superior a 80% de que a reunião de dezembro resulte em um corte de 25 pontos-base nas taxas, apoiando ainda mais o otimismo e sustentando os ganhos do mercado de ações. O impulso positivo também é alimentado por especulações sobre um sucessor potencialmente mais dovish para a presidência do Fed, cuja postura política favoreceria a manutenção de um curso monetário acomodatício, implicando custos de financiamento mais baixos e apoio contínuo à economia e aos mercados de capitais. O setor de tecnologia continua sendo o principal beneficiário do otimismo do mercado hoje, impulsionado pela alta probabilidade de um corte nas taxas em dezembro. Uma política monetária mais acomodatícia incentiva um maior apetite pelo risco, aumentando naturalmente a demanda por ações de tecnologia. Um elemento de incerteza permanece em segundo plano: dados económicos importantes, incluindo o índice de preços PCE preferido pelo Fed, só serão divulgados na próxima semana. Os atrasos causados pela recente paralisação do governo dos EUA significam que o Fed terá informações limitadas para a reunião de dezembro. No entanto, a sessão de hoje mostra que o mercado está a usar a liquidez reduzida da temporada de festas para encerrar o mês com uma nota positiva. Fonte: xStation5 S&P 500 Futures (H1) US500 (H1) | Fonte: xStation5 Os futuros do S&P 500 estão a subir hoje, com os compradores claramente a recuperar o controlo após a recente retração, indicando um retorno do otimismo do mercado. Notícias positivas sobre um potencial corte nas taxas em dezembro apoiam ainda mais o lado da procura, incentivando o aumento da atividade. Os ganhos também são impulsionados pelas expectativas de que taxas mais baixas apoiarão a recuperação económica e os lucros das empresas, proporcionando perspectivas de continuidade do impulso ascendente nas próximas sessões. Notícias de empresas: A Alphabet (GOOGL.US) retirou a sua queixa antitruste na UE contra as práticas de nuvem da Microsoft (MSFT.US), uma semana após os reguladores terem iniciado a sua própria investigação. A Google havia anteriormente acusado a Microsoft de comportamento anticompetitivo, restringindo clientes na plataforma Azure. A retirada ocorre após a Comissão Europeia ter iniciado uma revisão independente das práticas de nuvem. Apesar disso, a investigação da UE continua, mantendo a Microsoft sob escrutínio regulatório, enquanto o Google pode se concentrar no desenvolvimento de seus próprios serviços de nuvem.

As ações da Nvidia (NVDA.US) estão a cair após relatos de que empresas de tecnologia chinesas, incluindo Alibaba e ByteDance, estão a treinar os seus modelos de IA em centros de dados no exterior para contornar as restrições de exportação de chips dos EUA. Essas empresas dependem de centros de dados pertencentes a entidades não chinesas, o que lhes permite continuar a ter acesso aos chips avançados da Nvidia, apesar das restrições. A situação destaca as tensões geopolíticas no setor de semicondutores e adiciona incerteza temporária à avaliação das ações da Nvidia, mesmo com a demanda de longo prazo por chips de IA permanecendo forte.

As ações da Intel (INTC.US) subiram 4% durante a sessão, apesar de uma operação policial na residência do engenheiro Wei-Jen Lo, em Taiwan, devido a suspeitas de que ele possa ter transferido tecnologia relacionada à segurança nacional de seu antigo empregador. Lo trabalhava anteriormente na Taiwan Semiconductor e foi contratado pela Intel, que iniciou sua própria investigação sobre possível apropriação indevida de segredos comerciais.

As ações da Oracle (ORCL.US) caíram quase 2% na sessão de hoje. O mercado continua cético em relação às projeções da empresa para receitas massivas e expressa preocupações com a dimensão da sua dívida.

