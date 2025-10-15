Abertura da sessão americana: Índices americanos recuperam-se com a antecipação do fim da redução do balanço do Fed

Principais conclusões Os futuros de Wall Street limitaram drasticamente as suas perdas durante a sessão de ontem e estão a ganhar terreno hoje, após comentários do presidente da Fed, Powell, sugerindo a conclusão iminente do programa de redução do balanço.



Mais resultados positivos dos principais bancos dos EUA.



Donald Trump ameaça novas medidas negativas dirigidas à China.

Os índices americanos continuam a recuperação iniciada pelas declarações de Jerome Powell ontem, que sugeriram não apenas uma disposição para cortes nas taxas de juros, mas também para a conclusão do processo de redução do balanço patrimonial (QT). O Federal Reserve dos EUA vem reduzindo seu enorme balanço patrimonial desde 2022, permitindo que os títulos vençam sem reinvestimento. Mais de um quarto do saldo total foi reduzido desde 2022, embora o total ainda permaneça elevado em relação às compras recorde iniciadas no início de 2020. Caso o Fed decida interromper a redução do balanço, os títulos vencidos teriam necessariamente que ser rolados. Essa mudança de política poderia levar a uma queda geral nas taxas de juros de mercado. Atualmente, os rendimentos permanecem em níveis elevados, mesmo em meio à redução das taxas de juros de curto prazo. The Fed Balance Sheet and the S&P 500 Index. It was once suggested that without asset purchases, the US stock market could no longer gain ground. As shown, the S&P 500 index has climbed nearly 3,000 points since the reduction began. Source: Bloomberg Finance LP É importante notar que Donald Trump está novamente a aumentar as tensões com a China, sinalizando uma potencial suspensão das compras de óleo comestível do país. Em resposta, a China está a considerar interromper as compras de soja dos EUA, causando inquietação entre os agricultores. No entanto, os sinais positivos relativos às negociações comerciais atualmente superam os negativos no mercado. A ASML divulgou resultados financeiros sólidos, apresentando um alto nível de encomendas de máquinas para fabricação de chips, o que demonstra o impulso sustentado da tendência de IA. Os investidores continuam otimistas antes da divulgação dos resultados financeiros de amanhã da empresa taiwanesa TSMC, a maior fabricante mundial de semicondutores e fornecedora importante de empresas como a Nvidia. Todos os segmentos importantes do S&P 500 avançam Estamos a observar ganhos na maioria dos segmentos do índice S&P 500 hoje. Notavelmente, o setor de serviços públicos está a ter os ganhos mais fortes, enquanto o maior setor, o de tecnologia, subiu 1%. Hoje, estamos a observar ganhos na maioria dos segmentos do índice S&P 500. Fontee: Bloomberg Finance LP O US500 subiu 0,8% hoje, o que se alinha estreitamente com o movimento no mercado à vista. As empresas de menor capitalização estão a apresentar um desempenho superior, com o Russell 2000 a subir 1,3% na abertura. O avanço de hoje recupera mais de dois terços das perdas incorridas durante as duas últimas sessões da semana passada, anulando efetivamente o sinal de baixa. Crucialmente, o índice não ultrapassou o maior nível de correção dentro da tendência existente entre maio e julho, indicando potencialmente um retorno à trajetória ascendente principal. Além disso, o US500 evitou cair abaixo do nível de retração de 50,0% da onda de recuperação mais curta que começou no início de setembro. Fonte: xStation5 Destaques das notícias corporativas: A Apple (AAPL.US) pretende aumentar os seus investimentos no Vietname para reduzir a sua exposição operacional na China. Simultaneamente, a Bloomberg relata que a empresa planeia colaborar com a chinesa BYD para testar, produzir e embalar um novo produto — um suposto centro de comando doméstico. As ações da AAPL subiram aproximadamente 0,8% na abertura, embora continuem ligeiramente em baixa no acumulado do ano.



A Stellantis (STLA.US) anunciou planos para investir US$ 13 mil milhões nos EUA nos próximos quatro anos para modificar a sua cadeia de abastecimento e minimizar o impacto das tarifas comerciais. As ações da STLA estão a valorizar quase 0,7% na abertura. A Stellantis é proprietária de marcas como Fiat, Chrysler, Jeep e Peugeot.

A Papa John's (PZZA.US) subiu até 10% na abertura da sessão, após uma reportagem da Reuters sugerir que a Apollo Global, uma empresa de gestão de ativos, pode propor a aquisição da empresa por US$ 64 por ação , com a intenção de torná-la privada.



O Bank of America (BAC.US) avançou 4% na abertura, após apresentar resultados melhores do que o esperado no terceiro trimestre, impulsionados pelo aumento da atividade em banca de investimento e fusões e aquisições. O EPS ficou em US$ 1,06 , superando o consenso do mercado em US$ 0,11. A receita do banco também foi mais forte em cerca de meio bilhão, atingindo US$ 28,09 mil milhões .



avançou na abertura, após apresentar resultados melhores do que o esperado no terceiro trimestre, impulsionados pelo aumento da atividade em banca de investimento e fusões e aquisições. O EPS ficou em , superando o consenso do mercado em US$ 0,11. A receita do banco também foi mais forte em cerca de meio bilhão, atingindo . O Morgan Stanley (MS.US) também reportou um terceiro trimestre forte, beneficiando de um elevado volume de transações e de um desempenho robusto no seu segmento de banca de investimento. A empresa registou um aumento recorde de 44% na receita da banca de investimento, enquanto os ativos sob gestão (AUM) atingiram US$ 8,9 mil milhões, aproximando-se da sua meta de US$ 10 mil milhões. As ações do banco subiram 6,75% no início da sessão.

