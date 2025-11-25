Setor de semicondutores pressiona os mercados antes de novos dados económicos Os futuros dos índices norte-americanos estão mais fracos nesta terça-feira, pressionados pela deterioração do sentimento no setor de semicondutores, onde AMD, Nvidia e TSMC estão em queda após relatos de que a Meta Platforms escolheu os chips TPU AI do Google para implementação futura, em vez das unidades da Nvidia. O mercado está a começar a precificar um risco real de declínio do domínio entre os gigantes dos semicondutores. Os investidores também aguardam um conjunto de dados macroeconómicos para avaliar se o otimismo em torno de um potencial corte nas taxas do Federal Reserve pode se manter. O dólar americano está em forte queda hoje, pressionado por dados macroeconómicos fracos. O PPI ficou abaixo das previsões nas leituras principais, e a confiança do consumidor do Conference Board enfraqueceu inesperadamente, após vendas a retalho decepcionantes. US100 (D1) US100 | Fonte: xStation5 A Nvidia e a AMD são as empresas com pior desempenho no mercado norte-americano atualmente; a Oracle também continua em declínio. As ações da Alibaba (BABA.US) estão a cair, apesar dos fortes lucros. Fonte: xStation5 Notícias de empresas: A Nvidia (NVDA) registou uma queda de 6% após relatos de que a Meta Platforms está em negociações para investir bilhões de dólares em chips de IA do Google, sugerindo que a líder em buscas está a ganhar terreno contra o acelerador de IA mais rentável do mercado. A Alphabet (GOOGL) registou um aumento de 4% na abertura, aproximando-se de uma avaliação de mercado de $4 biliões.



registou uma queda de 6% após relatos de que a Meta Platforms está em negociações para investir bilhões de dólares em chips de IA do Google, sugerindo que a líder em buscas está a ganhar terreno contra o acelerador de IA mais rentável do mercado. A registou um aumento de 4% na abertura, aproximando-se de uma avaliação de mercado de $4 biliões. Alibaba Group (BABA) sobe 4,1% após reportar um crescimento melhor do que o esperado no seu segmento-chave de nuvem, destacando a crescente procura por poder de computação durante o boom da IA na China.



sobe 4,1% após reportar um crescimento melhor do que o esperado no seu segmento-chave de nuvem, destacando a crescente procura por poder de computação durante o boom da IA na China. Amentum Holdings (AMTM) ganha 8,4% após a empresa de TI publicar receitas ajustadas do quarto trimestre que cresceram 10% em relação ao ano anterior e superaram as expectativas.



ganha 8,4% após a empresa de TI publicar receitas ajustadas do quarto trimestre que cresceram 10% em relação ao ano anterior e superaram as expectativas. A Brinker International (EAT) registou um aumento de 2,0% após o analista do Citi, Jon Tower, ter atualizado a operadora da Chili's e da Maggiano's de neutra para comprar .



registou um aumento de 2,0% após o analista do Citi, Jon Tower, ter atualizado a operadora da Chili's e da Maggiano's de para . A Sandisk (SNDK) registou um aumento de 1,1% após ter sido selecionada para substituir o Interpublic Group no índice S&P 500.



registou um aumento de 1,1% após ter sido selecionada para substituir o Interpublic Group no índice S&P 500. Spotify (SPOT) salta 4,1% após o Financial Times noticiar que a empresa planeia aumentar os preços das assinaturas nos EUA no primeiro trimestre do próximo ano.



salta 4,1% após o Financial Times noticiar que a empresa planeia aumentar os preços das assinaturas nos EUA no primeiro trimestre do próximo ano. Symbotic (SYM) sobe 13% após divulgar uma previsão de receita para o primeiro trimestre que superou a estimativa média dos analistas.



sobe 13% após divulgar uma previsão de receita para o primeiro trimestre que superou a estimativa média dos analistas. Zoom Communications (ZM) ganha 5,1% após os seus resultados do terceiro trimestre superarem as expectativas. A empresa também elevou a sua previsão para o ano inteiro. Google (D1) Google (D1) | Fonte: xStation5 Dados macroeconómicos dos EUA Índice de Confiança do Consumidor do Conference Board (outubro): 88,7 contra 93,5 esperado; anterior 94,6 Índice de Manufatura de Richmond (outubro): -15 contra -5 esperado; anterior -4 Vendas a retalho (setembro): Título: 0,2% m/m; previsão 0,4% m/m; anterior 0,6% m/m

Núcleo: 0,3% m/m; previsão 0,3% m/m; anterior 0,6% m/m

Excluindo gasolina/veículos: 0,1% m/m; previsão 0,4% m/m; anterior 0,6% m/m Inflação dos preços ao produtor (setembro): PPI a/a: 2,7% contra previsão de 2,7%; anterior 2,7%

PPI m/m: 0,3% contra previsão de 0,3%; anterior -0,1%

PPI excl. alimentos/energia/transportes a/a: previsão 2,7%; anterior 2,8%

PPI excl. alimentos/energia/transportes m/m: previsão 0,2%; anterior 0,3%

PPI subjacente a/a: previsão 2,7%; anterior 2,8%

PPI subjacente m/m: previsão 0,2%; anterior -0,1% DXY (D1) | Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.