As ações dos EUA ampliam as perdas após relatos de um plano do governo Trump para regulamentações que exigiriam licenças dos EUA para exportar chips de IA avançados para todo o mundo, incluindo equipamentos da Nvidia e da AMD.

O presidente Donald Trump deixou claro que os Estados Unidos não serão um observador passivo na sucessão do líder supremo do Irão, o aiatolá Ali Khamenei. Trump compara a situação à crise na Venezuela e enfatiza que os Estados Unidos devem moldar ativamente a seleção de um novo líder para evitar um retorno à velha guarda.

O NATGAS valoriza após a publicação dos dados da EIA, que mostraram uma queda maior do que o esperado nos stocks de gás dos EUA: -132 Bcf contra uma previsão de -124 Bcf (anteriormente -52 Bcf). A queda mais rápida nos stocks sustenta os preços, pois sugere um equilíbrio mais apertado entre oferta e procura no final da época do inverno. O mercado poderá agora prestar mais atenção às leituras semanais subsequentes e às previsões meteorológicas em termos do ritmo de reconstituição dos stocks.

A publicação das atas do BCE não teve um impacto significativo na taxa de câmbio EURUSD. O documento reiterou os riscos equilibrados, ou seja, inflação controlada e taxas de crescimento resilientes, que estão a tornar-se menos relevantes à luz da nova guerra no Médio Oriente.

Atualmente, apenas navios com bandeira iraniana navegam nas águas do Estreito de Ormuz. O estreito continua praticamente intransitável. Como resultado, os preços do Brent e do WTI continuam a subir e estão a atingir novos máximos locais.

No mercado Forex hoje, o dólar americano continua a apresentar o melhor desempenho. As moedas de commodities, o AUD e o NZD, estão sob pressão.

O mercado de criptomoedas está a refletir o sentimento fraco observado em Wall Street. O Bitcoin está atualmente em queda de 2,5% e a ser negociado na faixa de US$ 71.000.

Os metais preciosos estão a perder terreno devido ao dólar americano forte. A PRATA está em queda de 2,24% e o OURO está em queda de 1,35%.

