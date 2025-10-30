Abertura da sessão americana: Powell, 7 Magníficas e Trump. Sentimento de mercado misto.

O sentimento nos principais índices dos Estados Unidos está misto hoje. Os investidores estão a assimilar as decisões do FED e os novos resultados das empresas de tecnologia, enquanto aguardam os lançamentos da Apple e da Amazon após o encerramento da sessão. Em segundo plano, a extensão da trégua tarifária entre os Estados Unidos e a China durante a visita de Donald Trump à Ásia está a apoiar a melhoria do sentimento. Principalmente, os contratos no índice tecnológico estão a perder, com o US100 a cair 0,4% e o US500 a permanecer em torno do nível de abertura. O US30 e o US2000 estão a apresentar um desempenho melhor, com aumentos de 0,3% e 0,8%, respetivamente.

A situação do mercado é complexa, com o FOMC e o MAG7 a criarem cotações desiguais em Wall Street. A Alphabet divulgou receitas e lucros melhores do que o esperado para o terceiro trimestre, levando a fortes ganhos nas negociações pós-sessão. A Microsoft apresentou bons resultados, mas as faixas de vendas previstas para o próximo trimestre foram recebidas com uma reação fria do mercado. A Meta melhorou os seus resultados e aumentou o seu plano de gastos com investimentos, mas as ações da empresa despencaram após a publicação. O mercado ainda aguarda a publicação dos resultados restantes.

Dados macroeconómicos:

Os comentários do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, após a decisão de ontem, estão a arrefecer as expectativas de um corte nas taxas em dezembro. O chefe do banco central avaliou que a inflação permanece um pouco elevada e que o processo de desaceleração da dinâmica dos preços nos serviços está em curso. Ele também apontou para um claro enfraquecimento da procura de mão de obra, com demissões ainda baixas, mas também contratações. Ele enfatizou que a suspensão do trabalho do governo sobrecarrega a atividade, mas esse efeito deve reverter após o fim. O dólar se fortaleceu significativamente e os índices de ações caíram, o que se traduz em um sentimento mais cauteloso hoje e maior sensibilidade das avaliações aos resultados que estão por vir.

Também foram publicados dados sobre os inventários de gás nos EUA, que ficaram acima do esperado, em 71 Bcf, totalizando 74 Bcf, embora ainda seja uma queda clara em relação aos 87 Bcf do período anterior.



US100 (D1)

Fonte: xStation5



O preço no gráfico rebatou no limite superior do canal de crescimento, caindo para cerca de 26.060 dólares. O cenário base é um retorno para cerca de 25.300 dólares, onde está localizada a zona de suporte marcada pelos picos da última consolidação. Após a normalização do indicador RSI, o índice poderá retomar a sua tendência ascendente se não cair abaixo de 25.100.

Notícias das empresas:

Meta (META.US) - A empresa apresentou resultados acima do consenso dos analistas, mas o que abalou o sentimento dos investidores foi uma enorme perda fiscal pontual de mais de 15 mil milhões de dólares. As ações despencaram em 9% no pregão pós-sessão e, na abertura, a empresa está a perder até 12%.

Microsoft (MSFT.US) - Os resultados da empresa superaram as expectativas tanto em termos de receita quanto de lucro por ação. O crescimento no segmento de nuvem atingiu 40%. No entanto, a empresa declarou que aumentaria ainda mais os gastos de capital em investimentos em infraestrutura, o que preocupou os investidores. A empresa está a perder mais de 2% na abertura.

Alphabet (GOOGL.US) - A receita da empresa totalizou 120,3 mil milhões contra os 99,6 mil milhões esperados, e o lucro por ação foi de 2,87 dólares em comparação com os 2,33 dólares esperados. A empresa superou as expectativas dos investidores em todos os setores de atividade, com um crescimento particular no segmento de nuvem. As ações da empresa estão a subir mais de 4% na abertura.

Chipotle Mexican Grill (CMG.US) - A empresa caiu mais de 18% após reduzir a sua previsão de vendas para o ano inteiro pela terceira vez este ano.

eBay (EBAY.US) - A empresa caiu mais de 15% após prever um lucro ajustado por ação abaixo do consenso de 5,46 dólares.

FMC Corp (FMC.US) - A produtora de fertilizantes está a perder até 38% no preço após reduzir a sua previsão de lucro ajustado por ação (EPS) para o ano inteiro de $3,26 para $ 2,92, significativamente abaixo do consenso de $ 3,47.