Abertura da sessão americana: Powell, 7 Magníficas e Trump. Sentimento de mercado misto.

- 7 Magníficas e FOMC movimentam os mercados
- Powell alertou os mercados que o corte em dezembro não é certo, apesar da deterioração da situação económica
- Meta sofre queda de dois dígitos, apesar de superar as expectativas, devido a perdas inesperadas
- Microsoft impulsiona resultados, mas investe excessivamente
- Alphabet superou o crescimento em quase todas as áreas
- 7 Magníficas e FOMC movimentam os mercados
- Powell alertou os mercados que o corte em dezembro não é certo, apesar da deterioração da situação económica
- Meta sofre queda de dois dígitos, apesar de superar as expectativas, devido a perdas inesperadas
- Microsoft impulsiona resultados, mas investe excessivamente
- Alphabet superou o crescimento em quase todas as áreas
O sentimento nos principais índices dos Estados Unidos está misto hoje. Os investidores estão a assimilar as decisões do FED e os novos resultados das empresas de tecnologia, enquanto aguardam os lançamentos da Apple e da Amazon após o encerramento da sessão. Em segundo plano, a extensão da trégua tarifária entre os Estados Unidos e a China durante a visita de Donald Trump à Ásia está a apoiar a melhoria do sentimento. Principalmente, os contratos no índice tecnológico estão a perder, com o US100 a cair 0,4% e o US500 a permanecer em torno do nível de abertura. O US30 e o US2000 estão a apresentar um desempenho melhor, com aumentos de 0,3% e 0,8%, respetivamente.
A situação do mercado é complexa, com o FOMC e o MAG7 a criarem cotações desiguais em Wall Street. A Alphabet divulgou receitas e lucros melhores do que o esperado para o terceiro trimestre, levando a fortes ganhos nas negociações pós-sessão. A Microsoft apresentou bons resultados, mas as faixas de vendas previstas para o próximo trimestre foram recebidas com uma reação fria do mercado. A Meta melhorou os seus resultados e aumentou o seu plano de gastos com investimentos, mas as ações da empresa despencaram após a publicação. O mercado ainda aguarda a publicação dos resultados restantes.
Dados macroeconómicos:
Os comentários do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, após a decisão de ontem, estão a arrefecer as expectativas de um corte nas taxas em dezembro. O chefe do banco central avaliou que a inflação permanece um pouco elevada e que o processo de desaceleração da dinâmica dos preços nos serviços está em curso. Ele também apontou para um claro enfraquecimento da procura de mão de obra, com demissões ainda baixas, mas também contratações. Ele enfatizou que a suspensão do trabalho do governo sobrecarrega a atividade, mas esse efeito deve reverter após o fim. O dólar se fortaleceu significativamente e os índices de ações caíram, o que se traduz em um sentimento mais cauteloso hoje e maior sensibilidade das avaliações aos resultados que estão por vir.
Também foram publicados dados sobre os inventários de gás nos EUA, que ficaram acima do esperado, em 71 Bcf, totalizando 74 Bcf, embora ainda seja uma queda clara em relação aos 87 Bcf do período anterior.
US100 (D1)
Fonte: xStation5
O preço no gráfico rebatou no limite superior do canal de crescimento, caindo para cerca de 26.060 dólares. O cenário base é um retorno para cerca de 25.300 dólares, onde está localizada a zona de suporte marcada pelos picos da última consolidação. Após a normalização do indicador RSI, o índice poderá retomar a sua tendência ascendente se não cair abaixo de 25.100.
Notícias das empresas:
Meta (META.US) - A empresa apresentou resultados acima do consenso dos analistas, mas o que abalou o sentimento dos investidores foi uma enorme perda fiscal pontual de mais de 15 mil milhões de dólares. As ações despencaram em 9% no pregão pós-sessão e, na abertura, a empresa está a perder até 12%.
Microsoft (MSFT.US) - Os resultados da empresa superaram as expectativas tanto em termos de receita quanto de lucro por ação. O crescimento no segmento de nuvem atingiu 40%. No entanto, a empresa declarou que aumentaria ainda mais os gastos de capital em investimentos em infraestrutura, o que preocupou os investidores. A empresa está a perder mais de 2% na abertura.
Alphabet (GOOGL.US) - A receita da empresa totalizou 120,3 mil milhões contra os 99,6 mil milhões esperados, e o lucro por ação foi de 2,87 dólares em comparação com os 2,33 dólares esperados. A empresa superou as expectativas dos investidores em todos os setores de atividade, com um crescimento particular no segmento de nuvem. As ações da empresa estão a subir mais de 4% na abertura.
Chipotle Mexican Grill (CMG.US) - A empresa caiu mais de 18% após reduzir a sua previsão de vendas para o ano inteiro pela terceira vez este ano.
eBay (EBAY.US) - A empresa caiu mais de 15% após prever um lucro ajustado por ação abaixo do consenso de 5,46 dólares.
FMC Corp (FMC.US) - A produtora de fertilizantes está a perder até 38% no preço após reduzir a sua previsão de lucro ajustado por ação (EPS) para o ano inteiro de $3,26 para $ 2,92, significativamente abaixo do consenso de $ 3,47.
O que esperar para as ações da Apple após os resultados
Calendário económico - Decisão do BCE sobre as taxas de juro e segundo dia de earnings das big tech
📉 Resultados financeiros da Microsoft no primeiro trimestre de 2026: números sólidos ocultam a preocupação dos investidores com os gastos em IA
🚀 Alphabet dispara com resultados impulsionados pela IA, ações sobem 7% no mercado pós-negociação
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.