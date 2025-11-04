Abertura da sessão americana: Pressão descendente nos mercados dos EUA face ao encerramento do governo

Principais conclusões A temporada de resultados trimestrais ainda está em andamento; após o final do pregão, os investidores aguardam os relatórios da AMD e da Arista Networks, que podem influenciar a próxima direção do mercado.



A paralisação prolongada do governo dos EUA está a atrasar a divulgação de dados macroeconómicos importantes, incluindo o relatório JOLTS de hoje, aumentando a incerteza e tornando mais difícil avaliar a saúde da economia.

De modo geral, a sessão nos mercados acionistas dos EUA está a decorrer sob pressão descendente. Os futuros do Nasdaq 100 e do S&P 500 estão atualmente em queda de cerca de 0,9% e 0,5%, respetivamente. O sentimento negativo é parcialmente impulsionado por alertas de bancos de investimento sobre uma potencial correção do mercado e um abrandamento do otimismo no setor tecnológico. Os investidores permanecem cautelosos, aguardando mais dados macroeconómicos e resultados empresariais num ambiente de mercado desafiante. A temporada de resultados trimestrais ainda está em andamento e continua a influenciar significativamente o sentimento do mercado. Após a sessão de hoje, espera-se que os principais players de tecnologia, incluindo AMD e Arista Networks, divulguem os seus relatórios. Os participantes do mercado acompanharão de perto esses resultados, pois eles podem fornecer orientações sobre os próximos movimentos do mercado e a possível continuação da recente recuperação. A AMD está focada principalmente em inteligência artificial e soluções para centros de dados, enquanto a Arista Networks está concentrada na expansão da infraestrutura de rede para acomodar o crescente tráfego de dados e a procura por computação em nuvem. Em segundo plano, os efeitos da prolongada paralisação do governo dos EUA, em curso desde 1 de outubro, ainda se fazem sentir. O encerramento de agências federais como o BLS, o BEA e o Census Bureau atrasou a divulgação de muitos indicadores macroeconómicos importantes. Por exemplo, o relatório JOLTS de hoje sobre vagas de emprego e rotatividade de mão de obra não será publicado. A ausência desses dados aumenta a incerteza dos investidores e complica as avaliações das condições económicas e da provável direção da política do Federal Reserve. Os dados do setor privado, incluindo os índices PMI e as pesquisas de opinião do consumidor, continuam disponíveis, mas não podem substituir totalmente as estatísticas governamentais ausentes. US500 (H1) SOs futuros do S&P 500 estão em declínio, mostrando uma correção de curto prazo dentro de uma tendência de queda mais ampla. A cautela dos investidores é evidente, refletindo a incerteza macroeconómica e a antecipação dos lucros das empresas de tecnologia, que têm sido os principais impulsionadores do sentimento do mercado nas últimas semanas. De uma perspetiva técnica, a recuperação de curto prazo não ultrapassou níveis de resistência significativos ou médias móveis, indicando que a pressão do lado da oferta continua forte. O sentimento atual aponta para uma maior aversão ao risco, e os próximos lançamentos macroeconómicos e relatórios de lucros poderão determinar a próxima direção do índice. Notícias de empresas: A Uber (UBER.US) continua sob pressão significativa, caindo aproximadamente 7-8% após divulgar os resultados do terceiro trimestre de 2025. Apesar de ter superado as expectativas de receita e lucros, os investidores concentraram-se numa previsão de lucros mais conservadora para o quarto trimestre, que ficou aquém das expectativas do mercado. O crescimento de dois dígitos nas viagens e na receita não foi suficiente para compensar as preocupações com uma maior expansão, levando à cautela e à venda de ações.



continua sob pressão significativa, caindo aproximadamente 7-8% após divulgar os resultados do terceiro trimestre de 2025. Apesar de ter superado as expectativas de receita e lucros, os investidores concentraram-se numa previsão de lucros mais conservadora para o quarto trimestre, que ficou aquém das expectativas do mercado. O crescimento de dois dígitos nas viagens e na receita não foi suficiente para compensar as preocupações com uma maior expansão, levando à cautela e à venda de ações. A Pfizer (PFE.US) registou um aumento de aproximadamente 1,3%, reagindo positivamente aos resultados do terceiro trimestre de 2025, que superaram as expectativas dos analistas. A empresa elevou a sua previsão de lucro para o ano inteiro, apoiando o otimismo dos investidores, apesar de uma queda de 6% na receita em relação ao ano anterior.



registou um aumento de aproximadamente 1,3%, reagindo positivamente aos resultados do terceiro trimestre de 2025, que superaram as expectativas dos analistas. A empresa elevou a sua previsão de lucro para o ano inteiro, apoiando o otimismo dos investidores, apesar de uma queda de 6% na receita em relação ao ano anterior. A Merck (MRK.US) está a ganhar cerca de 2% após um acordo estratégico com a Blackstone Life Sciences, através do qual a Merck receberá até 700 milhões de dólares para desenvolver uma terapia inovadora contra o cancro.



está a ganhar cerca de 2% após um acordo estratégico com a Blackstone Life Sciences, através do qual a Merck receberá até 700 milhões de dólares para desenvolver uma terapia inovadora contra o cancro. A Palantir Technologies (PLTR.US) divulgou lucros acima das expectativas para o terceiro trimestre de 2025 e também elevou a previsão de receita para o quarto trimestre e para o ano inteiro, citando a crescente procura por suas tecnologias de IA e uma posição forte nos EUA, particularmente nos setores governamental e comercial. Apesar dos resultados sólidos, as ações da Palantir caíram cerca de 7%, refletindo a realização de lucros pelos investidores.

