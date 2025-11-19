A sessão de quarta-feira será marcada pela expectativa. No final da sessão, serão divulgados dados cruciais da reunião do FOMC, e a Nvidia publicará os seus resultados após a sessão. O mercado americano está em alta na abertura, indicando que, apesar das quedas significativas nas últimas duas semanas, os investidores têm grandes expectativas em relação aos resultados da gigante de componentes e IA. Os futuros do índice NASDAQ100 estão em alta de mais de 1,5%. O mercado espera que a Nvidia supere os seus resultados pela 12ª vez consecutiva. No entanto, isso não é suficiente, pois nos últimos trimestres, houve vários casos em que a empresa perdeu alguns por cento da sua enorme capitalização em resposta a um dos indicadores ficar abaixo das elevadas expectativas. Não há dúvida de que a decepção, que será fácil de ocorrer, poderá desencadear outra onda de vendas.

Dados Macroeconómicos: No segmento de dados macroeconómicos, foram publicados os dados sobre a balança comercial dos EUA. O défice comercial dos EUA diminuiu para 59 mil milhões, contra as expectativas de 61 mil milhões e a leitura anterior de 78 mil milhões. Há uma redução gradual, mas significativa, do défice, uma vez que este aumentou radicalmente no início do atual mandato de Donald Trump. É de esperar um aumento da pressão inflacionista devido ao esgotamento das matérias-primas e produtos mais baratos armazenados antes da introdução das tarifas. Também foram publicados dados sobre os estoques de petróleo, que caíram mais do que o esperado (-3,43 contra o esperado -1,9), enquanto os estoques de gasolina subiram inesperadamente contra a queda esperada de 1 milhão de barris. US500 (D1) Fonte: xStation5 O gráfico mostra uma tentativa moderadamente bem-sucedida de negar o padrão de cabeça e ombros em formação, enquanto a vela no intervalo D1 apresenta um engolfamento de alta. Para negar completamente o padrão H&S, os compradores devem exceder e manter o nível de retração FIBO 38,2, com resistência no nível 6700 e a média EMA50. Além disso, o RSI (14) na região de sobrevenda (45) funcionará a favor dos compradores. Se os vendedores quiserem manter a iniciativa recente, o preço deve permanecer abaixo do nível FIBO 50, permitindo a continuação do movimento descendente em direção à forte zona de resistência no nível FIBO 61,8, onde também ocorrem a linha de tendência de longo prazo e a média EMA100. Notícias de empresas: Nvidia (NVDA.US) - A empresa publica os seus resultados após o encerramento da sessão. Antes da publicação, a avaliação da empresa subiu 3%.

DoorDash (DASH.US) - O fornecedor de entrega de comida subiu cerca de 3% após receber uma recomendação positiva de uma empresa de investimentos.

Alphabet (GOOGL.US) - O mais recente modelo de IA, Gemini 3, foi lançado pela empresa.

O mercado e os analistas estão muito impressionados com as capacidades do novo produto. As ações da empresa subiram até 6%.

Constellation Energy Corp. (CEG.US) - A fornecedora de energia subiu mais de 3% após receber aprovação e financiamento do governo dos EUA para reiniciar a infame central nuclear em “Three Mile Island”.

MP Materials (MP.US) - A empresa de mineração e processamento de metais raros registou um aumento de mais de 4% após uma recomendação positiva de um banco de investimento.

Anglogold (AU.US) - As empresas de mineração de ouro estão a ganhar valorização em meio a um novo crescimento e expectativas em relação aos preços do ouro para o próximo ano. A empresa registou um aumento de mais de 2%.

Unity Games (U.US) - A produtora e distribuidora de software para produção de jogos está a entrar numa colaboração com a Epic Games, com o preço das ações a subir mais de 8%.

Lowe’s (LOW.US) - O mercado vê perspetivas favoráveis para a empresa após os resultados recentes. As ações da empresa subiram mais de 6%.

