Abertura da sessão americana: US500 perto de máximos históricos

Principais conclusões US500 perto de máximos históricos; Ações da UnitedHealth caem 17%, Micron e RTX Corp registam ganhos

O mercado de ações dos EUA está a registar ganhos no início da sessão desta terça-feira, com os investidores a posicionarem-se gradualmente antes da decisão do Fed de amanhã e da conferência de imprensa de Jerome Powell. Esse risco de evento provavelmente provocará algumas mudanças no posicionamento do índice e do dólar. No lado macroeconómico, a principal divulgação de hoje é o índice Conference Board, que oferecerá uma nova leitura sobre o sentimento do consumidor norte-americano.

Os dados imobiliários dos EUA divulgados esta manhã surpreenderam positivamente: os preços das casas subiram 0,6% m/m, contra 0,3% esperado e 0,4% anteriormente, enquanto os preços nas 20 maiores áreas metropolitanas dos EUA aumentaram 1,4% a/a, contra 1,2% esperado e 1,3% anteriormente.

Além disso, a variação semanal do emprego ADP ficou em 7,5 mil empregos, contra 8 mil anteriormente.

O US500 está a avançar para o nível de 7.000, uma área que desencadeou dois impulsos de queda em dezembro. US500 (D1) Fonte: xStation5 As ações da UnitedHealth caíram mais de 17%, mas o sentimento geral do mercado está a ser apoiado pela força das grandes empresas de tecnologia.

Apple, Amazon, Alphabet, Meta Platforms e Nvidia estão em alta, juntamente com nomes da cadeia de abastecimento de semicondutores, desde Micron e Lam Research até à empresa de cibersegurança Cloudflare. Fonte: xStation5 Notícias do mercado de ações dos EUA As ações dos EUA estão a apresentar uma clara seletividade setorial hoje, com a área da saúde como a principal fonte de pressão. As seguradoras de saúde estão em queda após os EUA terem proposto manter os pagamentos aos planos privados do Medicare estáveis no próximo ano. Os investidores esperavam aumentos de um dígito médio, por isso a reação do mercado foi acentuada. A Humana (HUM.US) caiu cerca de 15%, a UnitedHealth (UNH.US) caiu 17% e a CVS Health (CVS.US) caiu 13% . Para agravar o tom negativo, a UnitedHealth disse que espera uma queda na receita em 2026, o que marcaria sua primeira contração anual em mais de três décadas.



. Para agravar o tom negativo, a UnitedHealth disse que espera uma queda na receita em 2026, o que marcaria sua primeira contração anual em mais de três décadas. No setor de software para hotelaria, a Agilysys (AGYS.US) registou uma queda de 12% após divulgar um lucro por ação ajustado no terceiro trimestre fiscal abaixo das expectativas, uma reavaliação típica quando os resultados não justificam a valorização. As companhias aéreas apresentam resultados mistos: a American Airlines (AAL.US) subiu cerca de 3% após os resultados do quarto trimestre, enquanto a JetBlue (JBLU.US) caiu 3% após reportar um prejuízo maior do que o esperado, sublinhando os desafios de subir de gama.



Em IA e infraestrutura em nuvem, a CoreWeave (CRWV.US) subiu 4%, prolongando a recuperação de segunda-feira após a Nvidia investir mais $2 mil milhões na empresa. Após a notícia, o Deutsche Bank elevou a classificação das ações para «Comprar», apoiando o sentimento em todo o setor de infraestrutura de IA.



A Sanmina (SANM.US) está entre as empresas que mais se destacaram negativamente, com queda de 8% após uma previsão de receita para o segundo trimestre abaixo do consenso. Na logística, a United Parcel Service (UPS.US) subiu 3% após prever vendas anuais acima das expectativas de Wall Street, enquanto continua com o seu plano de remover o volume de pacotes menos rentáveis da sua rede. No setor automóvel, a General Motors (GM.US) subiu cerca de 4% após indicar um crescimento dos lucros de até 2 mil milhões de dólares este ano e sinalizar um aumento dos dividendos e recompras.



No setor de defesa, a Northrop Grumman (NOC.US) registou uma queda de 1% após divulgar uma previsão de EPS ajustado para o ano inteiro abaixo do consenso, enquanto a pequena empresa do setor espacial Redwire (RDW.US) registou um aumento de 15% após ganhar um contrato vinculado a um programa de defesa antimísseis dos EUA. A maior empresa de defesa dos EUA, a RTX Corp. (RTX.US; anteriormente conhecida como Raytheon Corp), está a ganhar cerca de 3% após superar as expectativas em relação ao EPS ajustado do quarto trimestre. RTX (D1) Fonte: xStation5

