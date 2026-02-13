A Arista Networks divulgou os resultados do quarto trimestre de 2025, que demonstram claramente que a empresa está a acelerar em áreas-chave do seu negócio. A receita do quarto trimestre atingiu $2,49 mil milhões, um aumento de 29% em relação ao ano anterior, superando o consenso do mercado de aproximadamente $2,38 mil milhões. O lucro por ação (EPS) não GAAP ficou em $0,82, acima dos $0,76 projetados, enquanto o lucro líquido ultrapassou $1 mil milhões pela primeira vez na história trimestral da empresa. Estes resultados validam a eficácia da estratégia «Arista 2.0», focada em redes de IA, centros de dados e infraestrutura em nuvem. A Arista demonstra que as tecnologias orientadas para o futuro estão a tornar-se uma fonte real de receita e lucro, fortalecendo a sua posição de liderança em redes de alto desempenho para empresas e grandes clientes de nuvem. Principais resultados financeiros do quarto trimestre de 2025 Receita: $2,49 mil milhões, +29% em relação ao ano anterior

46% Receita do ano inteiro de 2025: US$ 9,006 mil milhões, +28,6% em relação ao ano anterior Análise de tendências O crescimento recorde da receita no quarto trimestre foi impulsionado principalmente pela aceleração da procura nos segmentos de redes de IA e centros de dados, que representaram a maior parte do crescimento.

As margens operacionais estáveis indicam que a empresa está a gerir eficazmente os custos de produção e P&D, apesar do aumento do investimento no desenvolvimento de produtos e recursos de IA. Segmentos de negócio e produtos As redes de IA e os centros de dados continuam a ser os principais motores de crescimento. Novos produtos e funcionalidades baseadas em IA melhoram a eficiência operacional nos centros de dados dos clientes, permitindo um processamento de dados mais rápido, uma melhor gestão de rede e integração de IA, o que leva a receitas e margens mais elevadas. A Arista também está a aumentar a sua quota em grandes projetos de nuvem, oferecendo infraestrutura de rede dedicada à IA. O segmento da nuvem está a ser impulsionado por funcionalidades melhoradas de automação, gestão de tráfego e segurança, que são cada vez mais valorizadas pelos clientes. A empresa continua a inovar com produtos como análises baseadas em IA, permitindo que os clientes prevejam a carga da rede e otimizem o rendimento, bem como funcionalidades de produto aprimoradas que melhoram o desempenho com menor consumo de energia e integração total da plataforma de IA. A Arista não está apenas a fornecer hardware, mas a construir um ecossistema de IA e centros de dados, aumentando a fidelidade dos clientes e o potencial de receita a longo prazo. Despesas de capital e perspetivas para 2026 Previsão de receita para 2026: $11,25 mil milhões (crescimento anual de aproximadamente 25%)

$11,25 mil milhões (crescimento anual de aproximadamente 25%) Segmento de redes de IA: $3,25 mil milhões, refletindo a crescente importância dos investimentos em IA e centros de dados A empresa enfatiza que a forte procura e as tecnologias avançadas sustentarão o rápido crescimento da receita e a melhoria das margens. A Arista continua na vanguarda das empresas que moldam a infraestrutura de redes na era da IA. Riscos e áreas a monitorizar Apesar dos resultados impressionantes, os investidores devem estar cientes de vários riscos. Uma parte significativa da receita provém de clientes importantes, como fornecedores de serviços em nuvem, e atrasos ou perdas de encomendas podem afetar significativamente o crescimento. O segmento de redes de IA e centros de dados é sensível à redução dos gastos de capital ou a mudanças nas prioridades dos clientes, o que pode afetar o desempenho a curto prazo. A forte concorrência das principais empresas de redes e das soluções de redes white-box (“neutras”) pode pressionar as margens e a participação no mercado. Além disso, fatores macroeconómicos globais, mudanças geopolíticas ou interrupções na cadeia de abastecimento podem afetar o desempenho operacional. Principais conclusões A Arista Networks demonstra a sua capacidade de combinar investimentos agressivos em IA e centros de dados com a geração eficiente de receitas e rentabilidade. O crescimento estável do segmento de redes de IA, o lucro líquido recorde e um balanço patrimonial saudável mostram que a empresa não está apenas a acompanhar o mercado, mas também a estabelecer padrões da indústria para infraestrutura de redes na era da IA. As projeções para 2026 sugerem que a Arista continuará sendo líder em infraestrutura de redes de IA e nuvem, com forte liquidez e dívida mínima, apoiando planos de investimento ambiciosos sem risco financeiro excessivo. ARISTA (D1) Fonte: xStation5

