O par USD/JPY está atualmente a ser negociado em torno de 153,50, com flutuações significativas de preço observadas. O mercado continua altamente sensível aos desenvolvimentos tanto nos EUA como no Japão. O iene está a perder o seu papel como moeda porto-seguro, e quaisquer comentários dos membros do BoJ ou divulgações de dados macroeconómicos podem desencadear movimentos acentuados no par. Fonte: xStation5 Fatores-chave que influenciam o USD/JPY Política do Banco do Japão e ações do governo O Banco do Japão continua o seu processo de normalização das taxas de juro, mas as reações do mercado permanecem dinâmicas. Comentários de um assessor da primeira-ministra Sanae Takaichi, sugerindo que não há necessidade urgente de nomear reflacionistas para as vagas no conselho do BoJ, inicialmente enfraqueceram o iene e permitiram que o USD/JPY subisse para 153,30. No entanto, comentários mais agressivos do membro do conselho do BoJ, Tamura, fortaleceram o iene, gerando flutuações acentuadas no par. Dados macroeconómicos dos EUA Os investidores continuam aguardando a divulgação do IPC dos EUA, que poderá determinar a direção de curto prazo do USD/JPY. Leituras do IPC acima do esperado podem apoiar o dólar, enquanto dados mais fracos podem limitar a alta do par. As oscilações de preço de curto prazo são atualmente muito grandes, refletindo a incerteza do mercado antes desta divulgação importante. Sentimento do mercado e condições de aversão ao risco A cautela dos investidores continua elevada. O sentimento de aversão ao risco não favorece o iene neste caso, mas a moeda reage fortemente a quaisquer impulsos dos EUA ou do Japão. A volatilidade do par continua elevada e os traders estão a evitar posições de longo prazo antes da divulgação do IPC. Possíveis cenários de curto prazo Dados sólidos do IPC podem impulsionar o USD/JPY acima de 154 , continuando a tendência de alta de curto prazo.

podem impulsionar o USD/JPY acima de , continuando a tendência de alta de curto prazo. Leituras mais fracas do IPC nos EUA podem desencadear uma rápida recuperação do iene e uma queda abaixo de 153,00 .

nos EUA podem desencadear uma rápida recuperação do iene e uma queda abaixo de . Atualmente, o par pode flutuar dinamicamente na faixa de 153,00-154,00, dependendo das reações do mercado aos dados macroeconómicos e às comunicações do Banco do Japão. O USD/JPY está numa fase de alta volatilidade, com o iene a reagir dinamicamente aos desenvolvimentos políticos e macroeconómicos. O par está a ser negociado em torno de 153,50, mas a sua direção a curto prazo dependerá da divulgação do IPC dos EUA e de novos sinais do Japão.

