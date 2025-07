Abertura de Wall Street: Ações estendem os ganhos depois de dados positivos nas vendas a retalho (17.07.2025)

Wall Street amplia os ganhos de ontem, após um relatório de vendas no retalho nos EUA acima do esperado ter aliviado as preocupações com os gastos do consumidor. O resultado surpreendente ajudou a contrariar os receios de estagnação, reforçando os sinais de que a economia dos EUA continua resiliente, apesar das taxas de juro elevadas e da persistente incerteza comercial. Todos os principais índices dos EUA estão a ser negociados em alta. O S&P 500 subiu 0,3%, impulsionado principalmente pelos setores industrial e de bens de consumo básico, beneficiando de um sentimento positivo após os fortes resultados da General Electric e da PepsiCO. O Dow Jones também subiu 0,3%, os futuros do Nasdaq 100 adicionaram 0,4%, ficando a apenas 0,3% do recorde histórico intradiário de cerca de 23.220. O Russell 2000 está em alta de 0,9%. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Volatilidade nos setores do S&P 500. Fonte: Bloomberg Finance LP As vendas no retalho nos EUA aumentaram 0,6% em junho, superando as previsões e recuperando-se da queda de maio. As vendas de automóveis lideraram os ganhos com um salto de 1,2%, enquanto os restaurantes e bares subiram 0,6%, sinalizando uma procura discricionária resiliente. O grupo de controlo subiu 0,5%, sugerindo gastos básicos sólidos. Os retalhistas de descontos e armazéns tiveram um desempenho superior, impulsionados pela procura de pechinchas, enquanto o vestuário e o calçado ficaram para trás. Apesar das tarifas que empurram os preços para cima, o forte mercado de trabalho e o crescimento do emprego estão a manter as carteiras dos consumidores abertas — pelo menos por enquanto. Fonte: XTB Research US500 (H1) Os futuros do S&P 500 estão a reduzir os ganhos iniciais após encontrarem suporte perto da EMA de 24 horas (roxo claro). A tendência de alta permanece intacta, com o contrato sendo negociado acima das duas médias móveis importantes. No entanto, a resistência em torno de 6330 (e máximas históricas próximas) pode ser difícil de ser quebrada em meio à incerteza sobre as tarifas e os próximos resultados do setor de tecnologia. Resultados sólidos podem desencadear uma alta para novos máximos, enquanto resultados decepcionantes podem levar a uma retração para a parte inferior da atual faixa de consolidação. Fonte: xStation5 Notícias das empresas: As ações da ADM (ADM.US) caíram 2,3% após Trump afirmar que a Coca-Cola irá mudar para o açúcar de cana nos refrigerantes nos EUA. A medida pode prejudicar o negócio de processamento de milho da ADM, que produz xarope com alto teor de frutose. Analistas afirmam que a mudança da Coca-Cola pode aumentar a procura por açúcar e deixar o milho em excesso de oferta, pesando nas margens da ADM.

A GE Aerospace (GE.US) elevou as suas perspetivas para 2025, citando a forte procura na aviação e um aumento de 30% na receita comercial. O lucro por ação ajustado do segundo trimestre de US$ 1,66 superou as previsões (US$ 1,43), com receita de US$ 10,2 bilhões contra US$ 9,6 bilhões esperados. A empresa agora vê o lucro por ação do ano fiscal entre US$ 5,60 e US$ 5,80.

Apesar dos riscos tarifários, o CEO Larry Culp permanece otimista, auxiliado pelo controlo de custos e novos negócios, como um grande pedido de motores da Qatar Airways. Apesar dos ganhos no pré-mercado, as ações estão atualmente em queda de 2%. As ações da MP Materials (MP.US) estão sendo negociadas sem variação após o lançamento de uma oferta de ações de US$ 500 milhões para financiar operações, expandir sua fábrica de ímãs 10X e buscar crescimento estratégico. O aumento segue um aumento de 69% nas ações no último mês.

A PepsiCo (PEP.US) superou as estimativas do segundo trimestre, citando um forte crescimento internacional, com vendas orgânicas a aumentar 2,1% e EPS de US$ 2,12. A empresa manteve as suas perspetivas para 2025 e destacou melhorias na América do Norte. A empresa sinalizou custos contínuos na cadeia de abastecimento, incluindo tarifas. As ações subiram 6%, embora continuem em queda de cerca de 10% no acumulado do ano. A Pepsi também está a promover opções de produtos mais saudáveis e a expandir a oferta de produtos com baixo ou nenhum teor de açúcar para recuperar ações. As ações da

Sarepta (SRPT.US) subiram 16% após a confirmação de que a sua terapia genética Elevidys permanecerá no mercado com uma advertência na bula, apesar das recentes mortes de pacientes. A empresa também anunciou que cortará cerca de 500 empregos e suspenderá alguns programas de medicamentos, com o objetivo de economizar US$ 400 milhões por ano. Os investidores acolheram favoravelmente tanto a redução de custos como a clareza sobre o Elevidys, que representou mais de metade da receita preliminar do segundo trimestre, de US$ 513 milhões.

