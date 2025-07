Netflix vai apresentar resultados hoje - o que esperar 🔎

A Netflix (NFLX.US) divulgará os seus resultados após o encerramento do mercado hoje. Desde o início de julho, as ações da empresa caíram cerca de 6% em relação ao seu máximo histórico (ATH). Os resultados do segundo trimestre podem ser um fator determinante para a continuação da forte tendência de alta, mas é importante lembrar que, com avaliações tão elevadas, a empresa está particularmente suscetível a flutuações significativas. O mercado de opções está a prever uma variação de preço de aproximadamente 8,5% após a divulgação dos resultados.  Fonte: xStation Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app  Perspetivas para o segundo trimestre de 2025 As expectativas consensuais dos analistas apontam para um crescimento das receitas para 11,06 mil milhões de dólares, ligeiramente acima da previsão da própria empresa de 11,04 mil milhões de dólares. Ultrapassar os 11 mil milhões de dólares em receitas trimestrais representaria o melhor trimestre da história e um crescimento superior a 15% em relação ao ano anterior. Espera-se que esta dinâmica seja apoiada por uma gestão eficaz dos preços e pela diversificação das receitas em vários segmentos de negócio, incluindo as receitas publicitárias. Ao mesmo tempo, o mercado antecipa uma dinâmica significativamente mais elevada para o rendimento operacional e o rendimento líquido, que se estima que cresçam 45% em relação ao ano anterior. Melhorar a rentabilidade e elevar a margem operacional para 33,1% são atualmente dois aspetos financeiros fundamentais para a Netflix. Vale a pena notar que, no ano passado, a Netflix anunciou que deixaria de publicar o número de assinantes, o que inicialmente suscitou preocupações entre os investidores. No entanto, se os dados financeiros confirmarem uma tendência de crescimento da rentabilidade, os investidores deverão habituar-se à ideia de que os resultados da Netflix passarão a ser impulsionados não pelo elevado crescimento do número de assinantes, mas por uma gestão eficaz dos custos e pelo desenvolvimento qualitativo do negócio. Para a Netflix, é hora de colher os frutos do crescimento dinâmico da sua base de assinantes. Além disso, os investidores estarão atentos aos comentários sobre o conteúdo criado pela própria Netflix. A perspetiva da administração sobre o segmento de esportes, novos filmes e séries, e uma avaliação das produções deste ano podem fornecer um sinal importante para as perspectivas futuras da empresa. RESULTADOS ESTIMADOS PARA O 2º TRIMESTRE DE 2025 Receita estimada: US$ 11,06 mil milhões Receita estimada nos EUA e Canadá: US$ 4,85 mil milhões Receita estimada na EMEA: US$ 3,5 mil milhões Receita estimada na América Latina: US$ 1,33 mil milhões Receita estimada na APAC: US$ 1,32 mil milhões

Lucro por ação (EPS) estimado: US$ 7,09

Lucro operacional estimado: US$ 3,69 mil milhões

US$ 3,69 mil milhões Margem operacional estimada: 33,1%

33,1% Fluxo de caixa operacional estimado: US$ 2,38 mil milhões

US$ 2,38 mil milhões Fluxo de caixa livre estimado: US$ 2,17 mil milhões PREVISÕES PARA O TERCEIRO TRIMESTRE DE 2025 Receita estimada: US$ 11,28 mil milhões

US$ 11,28 mil milhões Lucro por ação (EPS) estimado: US$ 6,70

US$ 6,70 Receita operacional estimada: US$ 3,47 mil milhões

US$ 3,47 mil milhões Margem operacional estimada: 30,7% PREVISÕES PARA 2025: Receita estimada: US$ 44,56 mil milhões

US$ 44,56 mil milhões Margem operacional estimada: 29,7%

29,7% Despesas estimadas com conteúdo em dinheiro: US$ 17,68 mil milhões

US$ 17,68 mil milhões Fluxo de caixa livre estimado: US$ 8,9 mil milhões  Avaliação antes dos lucros É importante lembrar que, em termos de avaliação, a Netflix continua a ser uma empresa muito cara. Um rácio P/E de aproximadamente 60x, um rácio PEG de 2,5x nos últimos 3 anos e um EV/EBITDA superior a 47x significam que a empresa enfrenta o desafio de manter estes valores. Especialmente porque os indicadores para os próximos 12 meses não parecem significativamente mais baixos. A forte valorização da Netflix baseia-se na sua capacidade de fixação de preços e posição dominante no setor das plataformas de streaming. No entanto, é importante referir que esses níveis deixam uma margem de erro relativamente pequena e que sinais não só de fraqueza, mas também de uma força inferior à esperada, podem causar movimentos mais pronunciados nas ações da gigante americana do streaming. Tanto os indicadores futuros como os TTM (Trailing Twelve Months) permanecem perto de níveis recorde antes da divulgação dos resultados. Consequentemente, manter a avaliação da empresa continua a ser um dos principais desafios antes da publicação dos resultados. Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.