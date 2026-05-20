Abertura de Wall Street: Mercados com expectativa alta em relação aos resultados da NVIDIA

Principais conclusões Os mercados norte-americanos abriram em alta.

A estabilização das taxas de rendibilidade das obrigações está a impulsionar a recuperação.

Na sequência dos anúncios de greve na Samsung, a Micron e a AMD lideram as subidas.

A NVIDIA está a ser negociada sem uma direção clara, na expectativa dos resultados desta noite.

Os mercados norte-americanos abriram hoje em alta, seguindo os passos dos mercados europeus. Tanto o S&P 500 (0,7%) como o NASDAQ Composite (1,3%) estão a registar ganhos. As ações são apoiadas por uma queda de 4% nos preços da energia, o que abrandou a subida das taxas de rendibilidade das obrigações. A taxa de rendibilidade das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos subiu ontem acima dos 4,68%, atingindo o seu nível mais elevado desde janeiro de 2025, quando o presidente Trump tomou posse. Isto representa um aumento acumulado das taxas de rendibilidade superior a 70 pontos base desde fevereiro. Embora o impacto desta evolução no mercado bolsista tenha sido surpreendentemente reduzido até ao momento, suspeitamos que, se a tendência se mantiver, a pressão poderá intensificar-se significativamente. A estabilização de hoje permite que os investidores se concentrem totalmente nos resultados da NVIDIA a ser divulgados esta noite. Devido à forte dependência da empresa em apenas cinco empresas (Microsoft, Amazon, SMC, Alphabet e Meta), que representam mais de 50% das suas receitas, a previsibilidade das receitas da NVIDIA é ligeiramente superior à de muitas outras empresas. Por conseguinte, a atenção deve centrar-se nos detalhes. Entre outros – como estão a correr novos produtos como o Rubin, o processador Vera e o DGX Spark. As ações da empresa não se movem em nenhuma direção específica, aguardando o relatório agendado para as 21h30, hora do Reino Unido. A Micron e a AMD estão, no entanto, em alta. A primeira é apoiada pela greve planeada para quinta-feira pelos funcionários de um dos seus maiores concorrentes, a Samsung. A segunda beneficia também de aumentos nos preços-alvo por parte de alguns analistas. Tudo isto apesar de ter ocorrido na ausência de grandes alterações no ambiente macroeconómico e geopolítico. Não haverá hoje divulgações de dados macroeconómicos críticos para o mercado (as próximas divulgações – os PMIs de maio – estão agendadas para amanhã). Também não recebemos quaisquer anúncios específicos de Donald Trump, que continua a sua retórica errática relativamente à guerra no Irão. Análise técnica US100 (D1) Fonte: xStation (20.05.2026) O US100 está a mover-se dentro de um canal ascendente muito íngreme e dinâmico, na sequência de uma forte recuperação a partir dos mínimos de meados de março de 2026. Após estabelecer um novo máximo, o mercado está a recuperar o fôlego. O preço está atualmente a passar por uma correção local, mas permanece na metade superior do canal. Se a correção se aprofundar, a primeira paragem e suporte importantes é o nível de Fibonacci de 23,6% (cerca de 28 000 pontos). O padrão é claramente favorável à tendência ascendente. O preço desviou-se significativamente das médias (especialmente da SMA de 50), confirmando o forte impulso, mas também sinaliza um aviso – o mercado está ligeiramente sobreaquecido no curto prazo. Notícias da empresa Micron Technology ( MU.US ): As ações subiram mais de 3,5%, impulsionadas pela fuga dos investidores dos fabricantes asiáticos, em meio a relatos de uma potencial greve nas fábricas da Samsung. A empresa também acaba de iniciar o envio de amostras de inovadores módulos de memória de servidor DDR5 de 256 GB e está a implementar em massa SSDs revolucionários e potentes de 245 TB. Ambos os produtos são componentes críticos necessários para a expansão física contínua da infraestrutura mundial de inteligência artificial.

As ações subiram mais de 3,5%, impulsionadas pela fuga dos investidores dos fabricantes asiáticos, em meio a relatos de uma potencial greve nas fábricas da Samsung. A empresa também acaba de iniciar o envio de amostras de inovadores módulos de memória de servidor DDR5 de 256 GB e está a implementar em massa SSDs revolucionários e potentes de 245 TB. Ambos os produtos são componentes críticos necessários para a expansão física contínua da infraestrutura mundial de inteligência artificial. Target (TGT.US): A gigante do retalho divulgou os seus resultados do primeiro trimestre de 2026, superando significativamente as expectativas do mercado tanto em termos de lucro como de vendas. O lucro por ação ajustado atingiu 1,71 dólares (o consenso era de 1,46 dólares), enquanto a receita aumentou 6,7% em termos homólogos, para 25,4 mil milhões de dólares. O crescimento foi impulsionado pelo forte tráfego nas lojas (um aumento de 4,4%) e por um salto de quase 9% nas vendas digitais, apoiado pelo seu novo serviço de entrega no mesmo dia (Target Circle 360). Apesar de ter aumentado as suas expectativas de vendas anuais, as ações caíram mais de 5%. Os investidores mostraram-se preocupados com a queda na margem operacional (de 6,2% para 4,5% em termos homólogos), impulsionada principalmente pelo aumento dos custos de vendas e administrativos.

A gigante do retalho divulgou os seus resultados do primeiro trimestre de 2026, superando significativamente as expectativas do mercado tanto em termos de lucro como de vendas. O lucro por ação ajustado atingiu 1,71 dólares (o consenso era de 1,46 dólares), enquanto a receita aumentou 6,7% em termos homólogos, para 25,4 mil milhões de dólares. O crescimento foi impulsionado pelo forte tráfego nas lojas (um aumento de 4,4%) e por um salto de quase 9% nas vendas digitais, apoiado pelo seu novo serviço de entrega no mesmo dia (Target Circle 360). Apesar de ter aumentado as suas expectativas de vendas anuais, as ações caíram mais de 5%. Os investidores mostraram-se preocupados com a queda na margem operacional (de 6,2% para 4,5% em termos homólogos), impulsionada principalmente pelo aumento dos custos de vendas e administrativos. Lowe's (LOW.US): A líder do mercado de bricolagem nos EUA registou resultados sólidos no primeiro trimestre de 2026, superando as previsões de Wall Street tanto em termos de lucro como de receitas. O lucro por ação (EPS) ajustado situou-se nos 3,03 dólares, em comparação com as expectativas de 2,97 dólares. A maior surpresa positiva acabou por ser o crescimento das vendas comparáveis (crescimento de 0,6%), marcando o quarto trimestre consecutivo de números positivos neste aspeto. Este sucesso foi impulsionado, entre outros fatores, por um aumento de 15,5% no comércio eletrónico e pela procura contínua no segmento de empreiteiros profissionais e no mercado de eletrodomésticos de grande porte. A administração manteve na íntegra as suas previsões para o ano inteiro. Apesar de tudo o que foi referido, a empresa está atualmente a ser negociada em ligeira baixa (-0,5%).

A líder do mercado de bricolagem nos EUA registou resultados sólidos no primeiro trimestre de 2026, superando as previsões de Wall Street tanto em termos de lucro como de receitas. O lucro por ação (EPS) ajustado situou-se nos 3,03 dólares, em comparação com as expectativas de 2,97 dólares. A maior surpresa acabou por ser o crescimento das vendas comparáveis (crescimento de 0,6%), marcando o quarto trimestre consecutivo de números positivos neste aspeto. Este sucesso foi impulsionado, entre outros fatores, por um aumento de 15,5% no comércio eletrónico e pela procura contínua no segmento de empreiteiros profissionais e no mercado de eletrodomésticos de grande porte. A administração manteve na íntegra as suas previsões para o ano inteiro. Apesar de tudo o que foi referido, a empresa está atualmente a ser negociada em ligeira baixa (-0,5%). Hasbro (HAS.US): A fabricante americana de brinquedos e jogos registou um início fantástico de 2026, ultrapassando facilmente a marca de mil milhões de dólares em receitas (contra as expectativas do mercado de 963,9 milhões de dólares). O lucro por ação fechou em 1,47 dólares (consenso de 1,13 dólares). O verdadeiro motor dos lucros acabou por ser o segmento Wizards and Digital Gaming, que cresceu 26%. Monopoly Go!, um jogo para dispositivos móveis, acrescentou mais 41 milhões de dólares aos seus lucros. No entanto, o entusiasmo geral foi ofuscado por uma previsão de EBITDA para o ano inteiro ligeiramente mais fraca do que o esperado e por uma queda massiva de 24% na receita do segmento de entretenimento. Isto resultou numa queda das ações da empresa de mais de 8%. --- Michał Jóźwiak, Analista de Mercados Financeiros na XTB

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.