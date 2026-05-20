A Mota-Engil apresentou um primeiro trimestre de 2026 robusto, caracterizado por um crescimento sustentado da rentabilidade e um volume de negócios resiliente. Os resultados demonstram a eficácia de uma estratégia focada numa seleção rigorosa de projetos e numa execução disciplinada. Destaques do trimestre Volume de Negócios (Turnover): Atingiu os 1.394 milhões de euros, o que representa um aumento de 2% face ao período homólogo (1Q25).

EBITDA: Situou-se nos 234 milhões de euros, um crescimento homólogo de 10%. A margem EBITDA melhorou 1 ponto percentual, fixando-se nos 17%.

Lucro Líquido: Alcançou os 35 milhões de euros, evidenciando um forte crescimento de 31% face ao primeiro trimestre de 2025, com a margem líquida a situar-se nos 2,5%. Backlog recorde da Mota-Engil garante visibilidade para os próximos anos Um dos indicadores mais fortes deste trimestre é a carteira de encomendas, que suporta a visibilidade a longo prazo da empresa: A Mota-Engil reportou um backlog recorde de 16,9 mil milhões de euros, representando um aumento de 5% no acumulado do ano.

Esta carteira proporciona uma elevada visibilidade, equivalente a 3,6 anos de execução no segmento de Engenharia e Construção (E&C).

As adjudicações recentes incluem projetos de grande dimensão, tais como a Parceria Público-Privada (PPP) do Túnel Santos-Guarujá no Brasil (1.255 milhões de euros), acordos no Malawi (100 milhões de dólares) e a reabilitação da linha ferroviária Contumil-Ermesinde em Portugal (114 milhões de euros). África impulsiona rentabilidade da Mota-Engil no arranque de 2026 O desempenho geográfico e divisional ilustra a diversificação do grupo, com África a destacar-se como motor de rentabilidade: África Registou um excelente desempenho, com o volume de negócios a crescer 11% (para 560 milhões de euros), fortemente impulsionado pelas atividades de Engenharia Industrial, que subiram 19%. O segmento mantém uma margem EBITDA notável de 24%. América Latina O volume de negócios aumentou 3% para 573 milhões de euros, sinalizando a recuperação da atividade no México e o arranque operacional no Brasil. A margem EBITDA manteve-se sólida nos 10%. Europa O volume de negócios de 90 milhões de euros reflete uma queda de 29% face a 1Q25, impactada por atrasos temporários em processos de contratação e adjudicação em Portugal. A margem EBITDA situou-se nos 8%. Espera-se uma aceleração da atividade no decorrer do ano. Ambiente Continua a ser um pilar de previsibilidade na geração de caixa, com receitas de 150 milhões de euros (+1% homólogo) e um EBITDA de 32 milhões de euros (+16% homólogo), refletindo uma forte margem de 21%. Disciplina financeira mantém dívida controlada na Mota-Engil A Mota-Engil demonstra um compromisso claro com a disciplina financeira e o controlo do endividamento: Rácios de Dívida: O grupo reporta um rácio de Dívida Líquida / EBITDA inferior a 2x e um rácio de Dívida Bruta / EBITDA inferior a 4x.

Financiamento: O perfil de dívida foi melhorado através de novas linhas de crédito, incluindo 200 milhões de euros do Afreximbank, 30 milhões de dólares do Citi Bank e 25 milhões de euros do Agricultural Bank of China. Mota-Engil mantém guidance para 2026 e aposta no plano FOCUS 2030 O grupo confirmou o seu guidance para o ano de 2026, projetando: Crescimento do volume de negócios a dois dígitos (entre 10% e 15%).

Uma margem líquida esperada em torno dos 3%.

Manutenção do rácio de investimento (Capex / Receitas) na ordem dos 7%.

Continuidade do foco no controlo de dívida, garantindo um Dívida Líquida / EBITDA abaixo de 2x. Análise técnica da Mota-Engil A Mota-Engil vem numa tendência de alta desde 2024, tendo atingido o seu máximo histórico em Outubro de 2025, desde essa altura tem havido correções lentas no preço. Neste momento, parece estar a formar uma base de acumulação que deve ser monitorizada de perto. Assim, caso o preço volte para baixo o suporte importante a vigiar será a zona dos 4€, uma quebra em baixa daria espaço para movimento impulsivos de baixa até à zona dos 3,35€. Por outro lado, uma quebra em alta desta consolidação, a zona dos 5.30€, pode simbolizar que a ação voltou a ganhar momentum e que poderá voltar à zona de máximos, junto aos 5.90€. App da XTB Conclusão A Mota-Engil apresenta um trimestre onde a qualidade das suas operações se sobrepõe ao mero crescimento do volume das receitas. O aumento de 31% no lucro líquido, associado a melhorias nas margens consolidadas e ao peso crescente de projetos de longa duração e maior valor acrescentado (como a Engenharia Industrial), atestam o sucesso do reposicionamento estratégico da empresa. O “backlog” em máximos históricos oferece um "seguro" de execução substancial que sustenta a confiança no cumprimento das ambiciosas metas para 2026. Contudo, pelas valorizações das ações parece que o mercado já descontava estes resultados apresentados pela Mota-Engil, sendo que o impacto no preço foi diminuto (-0.8%).

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