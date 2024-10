Abertura de Wall Street: Otimismo moderado antes dos dados do CPI

Wall Street em estado otimista antes dos dados sobre a inflação

Apple e Google caem após decisões judiciais desfavoráveis na UE

Viridan Therapeutics sobe 12% após dados positivos dos ensaios clínicos de fase 3

Wall Street entrou na terça-feira com um ligeiro otimismo. O Nasdaq ganha quase 0,6%, o SP500 negoceia em alta de 0,35%, o Dow Jones abre no vermelho (-0,26%) e o Russell 2000, de pequena capitalização, mantém-se estável de momento. Os investidores mantêm uma reserva significativa antes do debate presidencial agendado para hoje e dos dados do IPC de amanhã, que definirão o clima para a próxima reunião do Fed. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Fonte: xStation5 US100: O Nasdaq Composite, representado pelo contrato US100, continua a sua recuperação acima da EMA de 20 períodos. Os dados económicos optimistas podem acelerar a inversão de tendência para o índice e a melhoria geral do humor dos investidores, que permanece tenso antes das próximas decisões de corte de taxas. Permanecer acima da resistência mais recente será crucial para sustentar a alta do índice. Fonte: xStation5 Notícias corporativas: As ações da Apple (AAPL.US) caíram 1% após um recurso falhado no Tribunal de Justiça Europeu. A Apple pretendia anular as alegações de um acordo fiscal ilegal com as autoridades irlandesas, mas a decisão adversa mantém a empresa responsável por uma multa de 14 mil milhões de euros.

Do mesmo modo, a Alphabet (GOOGL.US) perdeu o processo por ter violado as regras de concorrência da UE ao promover as suas próprias recomendações de compras. A empresa-mãe da Google deverá, portanto, pagar uma coima de 2,4 mil milhões de euros. Apesar da decisão judicial, as acções da Alphabet valorizam 0,77% após a abertura.

O Deutsche Bank considerou a Tesla (TSLA.US) a sua melhor escolha, fazendo com que as acções da empresa abrissem em alta de 2,45%. O mal-amado membro do Magnificent 7 está de volta em graça, com o analista do banco a sublinhar o estatuto de “liga própria” da Tesla e a sua visão de remodelar várias indústrias fora da indústria automóvel.

A Viridian Therapeutics (VRDN.US) foi fortemente pressionada nas negociações de pré-mercado, sendo negociada em alta de 12%, depois de ter apresentado dados positivos para o ensaio clínico de fase 3 do VRDN-001 em pacientes com doença ocular da tiroide. De acordo com Gregory Renza, da RBC, o lançamento está a “abrir a porta a sucessos subsequentes do programa”.

As ações da Oracle Crop (ORCL.US) sobem 13% após um relatório trimestral de lucros e estimativas que sugerem uma procura inflacionada e sustentada de serviços de computação em nuvem.

