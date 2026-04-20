Abertura de Wall Street: Preocupações com risco geopolítico voltam aos mercados 💥

Os índices bolsistas norte-americanos iniciam a sessão de hoje com queda, cedendo parte dos máximos históricos alcançados na semana passada. Os futuros do Dow Jones Industrial Average (US30) registam uma descida de cerca de 0,9%, o S&P 500 (US500) cai 0,8% e o Nasdaq-100 (US100), com forte presença do setor tecnológico, também regista uma descida de 0,8%. O índice Russell 2000 (US2000), que agrupa empresas de menor dimensão, apresenta uma fraqueza semelhante, com uma queda de cerca de 0,8% no início das negociações. Os investidores apressam-se a reduzir a sua apetência pelo risco, e um prémio de incerteza significativo está mais uma vez a ser incorporado nos preços. O principal fator a impulsionar o mercado hoje é a rápida escalada das tensões no Médio Oriente. Os Estados Unidos apreenderam e dispararam contra um navio de carga iraniano no Golfo de Omã e, em resposta, o Irão bloqueou mais uma vez completamente o Estreito de Ormuz, que é crucial para o comércio. O fim iminente do cessar-fogo reduziu drasticamente as esperanças do mercado quanto ao sucesso das negociações de paz em Islamabad. Como resultado, estamos a assistir a uma recuperação massiva no setor energético, onde os preços do petróleo bruto WTI e Brent subiram, por vezes, até 6-7%, o que enfraquece ainda mais o sentimento do mercado e alimenta os receios de uma inflação prolongada. Fonte: XTB O calendário macroeconómico de hoje para os Estados Unidos está praticamente vazio, e os responsáveis da Reserva Federal já entraram no período de silêncio mediático antes da decisão sobre as taxas de juro marcada para 29 de abril. A atenção do mercado está, portanto, centrada nos eventos que se avizinham esta semana. Os investidores aguardam principalmente os dados de vendas a retalho de março, a serem divulgados amanhã, que deverão revelar uma recuperação sólida impulsionada pelos preços mais elevados dos combustíveis, bem como a audiência crucial de Kevin Warsh, o nomeado para o cargo de novo presidente da Reserva Federal. Segue-se o calendário de divulgação dos resultados trimestrais das principais empresas para esta semana. A volatilidade é atualmente evidente nos principais mercados. Fonte: xStation Informações importantes sobre as empresas: American Airlines (AAL) – As ações da companhia aérea registam uma queda de cerca de 3% nas negociações pré-mercado. A empresa desmentiu oficialmente as especulações sobre uma potencial megafusão com a United Airlines, argumentando que a fusão seria prejudicial para a concorrência e para os consumidores. Tal acordo criaria a maior companhia aérea do mundo, mas os analistas há muito que apontam para as escassas hipóteses de ser aprovado pelas autoridades antitrust. O setor das companhias aéreas encontra-se hoje sob pressão adicional devido a um aumento acentuado dos preços dos combustíveis causado pelas tensões no Médio Oriente. Marvell Technology (MRVL) – As ações deste fabricante de semicondutores registam uma impressionante subida de 7% no início da sessão. A recuperação está a ser impulsionada por notícias na comunicação social de que a empresa se encontra em negociações avançadas com a Google (Alphabet). A colaboração envolveria o desenvolvimento de dois novos chips altamente especializados, destinados a um tratamento mais eficiente de modelos de inteligência artificial. A perspetiva de reforçar os laços tecnológicos com um gigante de tal envergadura posiciona firmemente a empresa no lucrativo mercado da IA, o que explica a euforia de hoje. TopBuild (BLD) – As ações da distribuidora e instaladora de materiais de isolamento registam uma subida superior a 17%. A forte volatilidade resulta da notícia de que a empresa está a ser adquirida pelo conglomerado QXO por 17 mil milhões de dólares. No âmbito desta fusão, os acionistas da TopBuild terão a opção de receber dinheiro (505 dólares por ação) ou ações da QXO, o que representa um prémio superior a 23% em relação ao preço de fecho de sexta-feira. O negócio irá impulsionar imediatamente os lucros do novo grupo, criando o segundo maior distribuidor de materiais de construção da América do Norte. AST SpaceMobile (ASTS) – As ações desta inovadora empresa de telecomunicações desceram 14–15% esta manhã. A razão para esta onda de vendas é o lançamento falhado, no fim de semana, do foguetão New Glenn da Blue Origin, que colocou o satélite AST numa órbita errada e demasiado baixa. O satélite não poderá utilizar os seus propulsores para corrigir a sua trajetória e em breve se consumirá na atmosfera. Embora a administração esteja a tranquilizar os investidores de que o custo do satélite será coberto por uma apólice de seguro, este incidente doloroso está a criar incerteza quanto ao calendário para futuras implantações comerciais. Fonte: xStation Setores no início da sessão: a energia brilha, o turismo vacila Durante a sessão de hoje, estamos a assistir a uma clara rotação de capital e a um desempenho extremo em diferentes setores. O setor energético é o líder indiscutível, disparando na sequência da rápida subida dos preços do petróleo, o que está a impulsionar as ações de gigantes como a Exxon Mobil, a Chevron, a ConocoPhillips e a APA. No extremo oposto do espectro encontra-se a indústria de viagens em geral — incluindo principalmente companhias aéreas e operadores de cruzeiros (como a Carnival e a Royal Caribbean) — que está sob intensa pressão de venda devido a preocupações com um aumento drástico nos custos de combustível. À medida que o apetite pelo risco diminuiu, empresas cíclicas (incluindo os setores automóvel e bancário) e entidades ligadas ao mercado de criptomoedas também se juntaram ao grupo dos maiores perdedores de hoje.

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