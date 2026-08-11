- Wall Street continua sem uma tendência definida: o S&P 500 oscila em torno do nível de equilíbrio, o Nasdaq regista uma descida de cerca de 0,4%, enquanto o Dow Jones sobe aproximadamente 0,4%, numa altura em que os investidores aguardam o relatório do IPC desta quarta-feira e novos sinais sobre as perspetivas de política monetária da Reserva Federal.
- A Nvidia regista uma subida superior a 1% e está a contribuir para estabilizar o mercado em geral, enquanto a fraqueza da Apple, da Microsoft, da Alphabet e da Amazon está a pesar sobre o Nasdaq 100, destacando a natureza altamente seletiva das negociações de hoje.
- Os preços do petróleo estão a estabilizar-se perto dos 81 dólares por barril para o WTI e dos 87 dólares para o Brent, à medida que os investidores ponderam os sinais de progresso nas negociações entre o Irão e Omã sobre o Estreito de Ormuz face ao impasse que continua a existir entre Teerão e Washington.
- O Nasdaq 100 mantém-se numa forte tendência de alta a longo prazo, registando um ganho de 17,3% desde o início do ano e de 26,6% em termos homólogos, embora um rácio preço/lucro de 31,6x e um impulso mais fraco a curto prazo tornem o crescimento contínuo dos lucros cada vez mais importante para sustentar as valorizações elevadas.
- Wall Street continua sem uma tendência definida: o S&P 500 oscila em torno do nível de equilíbrio, o Nasdaq regista uma descida de cerca de 0,4%, enquanto o Dow Jones sobe aproximadamente 0,4%, numa altura em que os investidores aguardam o relatório do IPC desta quarta-feira e novos sinais sobre as perspetivas de política monetária da Reserva Federal.
- A Nvidia regista uma subida superior a 1% e está a contribuir para estabilizar o mercado em geral, enquanto a fraqueza da Apple, da Microsoft, da Alphabet e da Amazon está a pesar sobre o Nasdaq 100, destacando a natureza altamente seletiva das negociações de hoje.
- Os preços do petróleo estão a estabilizar-se perto dos 81 dólares por barril para o WTI e dos 87 dólares para o Brent, à medida que os investidores ponderam os sinais de progresso nas negociações entre o Irão e Omã sobre o Estreito de Ormuz face ao impasse que continua a existir entre Teerão e Washington.
- O Nasdaq 100 mantém-se numa forte tendência de alta a longo prazo, registando um ganho de 17,3% desde o início do ano e de 26,6% em termos homólogos, embora um rácio preço/lucro de 31,6x e um impulso mais fraco a curto prazo tornem o crescimento contínuo dos lucros cada vez mais importante para sustentar as valorizações elevadas.
Wall Street iniciou a sessão desta terça-feira num clima tranquilo, com os principais índices a serem negociados sem uma direção clara. Os investidores estão a ponderar os sinais de progresso no sentido da reabertura do Estreito de Ormuz face às dúvidas persistentes quanto às perspetivas de um acordo mais abrangente entre os EUA e o Irão. A estabilização dos preços do petróleo está a aliviar parte da pressão sobre as ações, enquanto as valorizações da Nvidia estão a ajudar a manter o S&P 500 próximo da linha de equilíbrio. A atenção dos investidores, no entanto, está a deslocar-se rapidamente para os próximos dados sobre a inflação nos EUA, que poderão ter implicações significativas para as expectativas em relação à Reserva Federal, na sequência do fraco relatório sobre o mercado de trabalho.
- O S&P 500 está a ser negociado próximo da linha de equilíbrio, o Nasdaq Composite regista uma descida de cerca de 0,4%, enquanto o Dow Jones Industrial Average sobe aproximadamente 202 pontos, ou 0,4%.
- A Nvidia está a valorizar mais de 1%, apoiando o mercado em geral, na sequência de notícias de que a empresa está a colaborar com seis grandes gestores de ativos para mobilizar mais de 500 mil milhões de dólares para investimento em infraestruturas de IA.
- Os preços do petróleo permanecem relativamente estáveis, com o WTI a ser negociado perto dos 81 dólares por barril e o Brent em torno dos 87 dólares. Os desenvolvimentos no Médio Oriente continuam a ser o principal fator determinante do sentimento no mercado do crude.
- O Irão deu a entender que está a aproximar-se de um acordo com Omã sobre a reabertura do Estreito de Ormuz, ao mesmo tempo que exclui o reinício de conversações diretas com os EUA, a menos que sejam cumpridas determinadas condições.
- O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, afirmou que as negociações não podem ser retomadas enquanto, na opinião de Teerão, os EUA continuarem a violar o memorando de junho e não indemnizarem o Irão por essas violações.
- O principal evento macroeconómico da semana será o relatório do IPC de julho, na quarta-feira, seguido dos dados do IPP na quinta-feira. Estas publicações assumirão particular importância após o fraco relatório do mercado de trabalho ter complicado as perspetivas para a política da Reserva Federal.
- O inquérito da NFIB divulgado hoje revelou que o sentimento das pequenas empresas norte-americanas surpreendeu positivamente, atingindo o nível mais elevado dos últimos 11 meses.
- A Reserva Federal enfrenta um equilíbrio de políticas cada vez mais difícil: os preços mais elevados do petróleo estão a agravar os riscos de inflação, enquanto o enfraquecimento do emprego levanta questões sobre a resiliência dos consumidores e o ritmo do crescimento económico. Os mercados estarão, por conseguinte, atentos para verificar se a inflação continua a arrefecer suficientemente para que a Reserva Federal mantenha as taxas de juro inalteradas.
US100 (intervalo D1)
Analisando o gráfico do US100, o índice de referência apresenta hoje uma ligeira descida, mas, numa perspetiva mais ampla, continua a manter a dinâmica após uma recuperação acentuada em forma de V. Um novo impulso de subida a partir dos níveis atuais poderá levar o índice a atingir novos máximos em torno dos 30 500 pontos. O nível redondo dos 30 000 pontos representa atualmente uma importante zona de resistência, enquanto a EMA50 (linha laranja), que se situa perto dos 27 350 pontos, continua a ser um suporte fundamental.
Nasdaq 100 – visão geral da sessão
O Nasdaq 100 mantém-se sob uma pressão modesta hoje, embora o panorama do mercado apresente um quadro muito mais matizado do que o desempenho do índice principal possa sugerir. O principal contribuinte positivo é a Nvidia (+1,44%), cuja subida está a compensar parcialmente a fraqueza entre outras megacaps tecnológicas, incluindo a Apple (-0,55%), a Microsoft (-0,67%) e a Broadcom (-0,67%). O sentimento também é mais fraco em relação à Alphabet (-1,49 %) e à Amazon (-1,09 %), cujos pesos substanciais no índice estão a limitar a capacidade do Nasdaq de registar uma recuperação mais forte. Porém, por baixo da superfície, algumas partes do setor dos semicondutores estão a apresentar um bom desempenho, com a Applied Materials, a KLA e a Lam Research a avançarem a par da Nvidia. A sessão de hoje parece, portanto, mais uma rotação do que um movimento generalizado de aversão ao risco, com o capital a deslocar-se entre diferentes áreas do setor tecnológico, em vez de abandonar completamente o setor. Quanto ao próximo movimento do Nasdaq, a questão fundamental é se a força dos semicondutores se poderá alargar às maiores empresas de software e da Internet, uma vez que será difícil criar um impulso de alta sustentável sem a sua participação.
Nasdaq 100 – Top-Movers
A dispersão nos retornos das ações individuais continua excepcionalmente elevada, o que é melhor ilustrado pela Nebius (+5,58%) a par de uma queda de quase 50% na Monster Beverage, destacando o quão maior é a volatilidade ao nível das ações individuais do que no próprio índice. As empresas tecnológicas dominam claramente as que registam ganhos, com a ASML, a KLA, a Teradyne, a Sandisk, a Lam Research, a NXP e a Applied Materials a apontarem para uma procura contínua em todo o ecossistema mais alargado dos semicondutores. Vale a pena notar, no entanto, que várias destas empresas líderes já registaram subidas extraordinárias – a Sandisk subiu mais de 400% desde o início do ano, enquanto a Lam Research, a Applied Materials e a Teradyne também geraram retornos de três dígitos em horizontes mais longos. No lado negativo, a Monster Beverage (-49,77%) destaca-se de forma dramática, com uma queda muito superior à volatilidade diária normal do Nasdaq 100. A AppLovin (-4,52%) e a Datadog (-4,27%) também se encontram sob pressão, enquanto as quedas entre as restantes empresas com desempenho inferior são consideravelmente mais moderadas. Do ponto de vista do investidor, a principal conclusão é a seletividade contínua do mercado: o Nasdaq de hoje reflete menos um movimento uniforme no setor tecnológico e, cada vez mais, os resultados, as avaliações e as perspetivas específicas de cada empresa.
Nasdaq 100 – avaliação, dinâmica e amplitude do mercado
O Nasdaq 100 registou uma descida de cerca de 0,3% durante a sessão de hoje, mas a tendência geral mantém-se forte: o índice valorizou 17,3% desde o início do ano e 26,6% ao longo do último ano, mantendo-se apenas 3,4% abaixo do seu máximo histórico. O setor tecnológico continua a sustentar essa força, com o setor a registar uma subida de cerca de 25,3% desde o início do ano, embora seja também o maior fator de pressão negativa sobre o índice hoje, com uma queda de aproximadamente 1,2%. A amplitude do mercado não apresenta sinais de alerta significativos, com cerca de 70% dos constituintes a serem negociados acima das suas médias móveis de 200 dias, embora apenas 55,6% permaneçam acima da sua média móvel de 50 dias, o que aponta para alguma deterioração do dinamismo a curto prazo. A avaliação continua a ser o principal desafio: o Nasdaq 100 é negociado com um rácio preço/lucro de cerca de 31,6x, enquanto o setor tecnológico se aproxima dos 40x, o que coloca a fasquia elevada para o crescimento futuro dos lucros. Ao mesmo tempo, 56% dos constituintes do índice estão a ser negociados em alta hoje, apesar de o próprio índice de referência estar em queda, sugerindo que a fraqueza se concentra principalmente num pequeno número das maiores empresas. A atual estrutura do mercado não aponta, portanto, para uma capitulação generalizada dos investidores, mas, com múltiplos elevados, novos ganhos exigirão cada vez mais a confirmação do crescimento dos lucros, particularmente entre os maiores beneficiários do boom da IA.
Notícias das empresas
- Intel (INTC) – As ações registaram inicialmente uma ligeira descida, mas já se estão a recuperar depois de a fabricante de chips ter aumentado a sua oferta planeada de ações ordinárias de 15 mil milhões de dólares para 20 mil milhões de dólares. Os recursos serão utilizados para fins corporativos gerais e para apoiar a expansão de infraestruturas relacionadas com a IA, embora a potencial diluição dos acionistas existentes continue a constituir um obstáculo a curto prazo.
- Riot Platforms (RIOT) – As ações estão a valorizar-se quase 8% na sequência dos resultados do segundo trimestre, com as receitas a atingirem 174,2 milhões de dólares, em comparação com os 154,3 milhões de dólares esperados pelos analistas. Um catalisador adicional é um contrato de arrendamento de um centro de dados de 191 MW com um laboratório pioneiro de IA, reforçando a narrativa de que a Riot pode diversificar-se para além da mineração tradicional de Bitcoin e rentabilizar a sua infraestrutura energética através da crescente procura de IA.
Hims & Hers após a divulgação dos resultados – o crescimento mantém-se forte, mas o mercado está atento à rentabilidade
As ações da Hims & Hers Health (HIMS) registam uma ligeira subida, recuperando das perdas iniciais após a divulgação dos resultados, depois de um forte crescimento da receita ter sido ofuscado por uma rentabilidade mais fraca. A receita aumentou 38% em termos homólogos, para 753 milhões de dólares, enquanto a base de assinantes cresceu 21%, demonstrando que a procura continua robusta em toda a oferta de telessaúde da empresa, incluindo dermatologia, saúde sexual e tratamentos para perda de peso. Ao mesmo tempo, a Hims registou um prejuízo líquido de 86,3 milhões de dólares, com um prejuízo por ação de 0,37 dólares, em comparação com um lucro de 0,17 dólares por ação no ano anterior, desviando a atenção dos investidores do ritmo de expansão para o custo associado a esse crescimento.
O segmento do GLP-1 continua a ser particularmente importante, uma vez que a avaliação da Hims está intimamente ligada às expectativas em torno da capacidade da empresa para participar no mercado de medicamentos para perda de peso, em rápida expansão. Na sequência de um litígio anterior com a Novo Nordisk, as duas empresas chegaram a um acordo que permite a venda de medicamentos de marca para perda de peso através da plataforma da Hims, em troca de a Hims pôr termo à promoção de tratamentos compostos à base de GLP-1. Isto reforça a posição estratégica da plataforma, mas também coloca maior ênfase na sua capacidade de rentabilizar eficazmente uma base de clientes em rápida expansão.
A empresa reviu em alta as suas previsões para o ano completo e espera que a dinâmica do negócio acelere na segunda metade do ano, embora o cumprimento dessas metas continue a ser um desafio. As perspetivas pressupõem uma melhoria substancial nos lucros, particularmente no quarto trimestre, o que, na opinião dos analistas do Citi, mantém o risco de execução elevado. O negócio internacional está a expandir-se a um ritmo excecionalmente rápido, com as receitas a aumentarem mais de 17 vezes, em grande parte devido à aquisição da Eucalyptus, sediada na Austrália, enquanto as receitas nos EUA cresceram 17%. A questão fundamental para os investidores já não é, portanto, simplesmente se a Hims consegue crescer rapidamente, mas sim se consegue traduzir a escala, a expansão internacional e o boom do GLP-1 em melhorias sustentáveis nas margens e na rentabilidade.
Abertura do mercado americano: O Nasdaq 100 sobe mais de 1%; Será que as ações do setor dos semicondutores estão de volta?
Resultados da Lumentum: O setor da fotónica está a crescer a um ritmo acelerado graças à IA
Resultados da CoreWeave: acionistas tranquilos, ganhos de dois dígitos
Será que a inflação vai comprometer as hipóteses de um aumento das taxas de juro em setembro?
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