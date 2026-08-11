- Os índices bolsistas europeus e norte-americanos estão a registar uma evolução relativamente estável, cerca de 4,5 horas antes da abertura do mercado norte-americano.
- Os preços do petróleo registam uma subida superior a 2%, num contexto de impasse em curso em torno do Estreito de Ormuz.
- As ações da Alcon, gigante suíça do setor oftalmológico, estão a subir na sequência da divulgação dos seus resultados financeiros, enquanto as ações do setor energético lideram as valorizações em toda a Europa.
- Os índices bolsistas europeus e norte-americanos estão a registar uma evolução relativamente estável, cerca de 4,5 horas antes da abertura do mercado norte-americano.
- Os preços do petróleo registam uma subida superior a 2%, num contexto de impasse em curso em torno do Estreito de Ormuz.
- As ações da Alcon, gigante suíça do setor oftalmológico, estão a subir na sequência da divulgação dos seus resultados financeiros, enquanto as ações do setor energético lideram as valorizações em toda a Europa.
Os índices europeus mantêm-se próximos dos máximos históricos, mas o agravamento das tensões geopolíticas no Médio Oriente continua a limitar a propensão ao risco dos investidores. O impasse nas negociações sobre o Estreito de Ormuz voltou a impulsionar os preços do petróleo, aumentando o risco de pressões inflacionistas persistentes. Ao mesmo tempo, a época de divulgação de resultados está a revelar uma divergência crescente entre setores, enquanto os investidores se mostram cada vez mais exigentes em relação às empresas tecnológicas que anteriormente beneficiaram do boom da IA. A saúde da economia dos EUA também continua no centro das atenções, na sequência do fraco relatório sobre o mercado de trabalho. O próximo evento-chave para os mercados globais será a divulgação da inflação medida pelo IPC dos EUA, que poderá moldar as expectativas quanto aos próximos passos da política monetária da Reserva Federal.
- O Stoxx Europe 600 mantém-se próximo de máximos históricos, mas as ações europeias entraram numa fase de espera, na qual os desenvolvimentos geopolíticos e os preços da energia estão a ter um impacto maior no sentimento a curto prazo.
- As negociações sobre o Estreito de Ormuz chegaram a mais um impasse depois de a administração de Donald Trump ter endurecido a sua posição em relação às propostas apresentadas pelo Irão e por Omã, reduzindo as hipóteses de uma rápida desaceleração da tensão na região.
- O petróleo Brent subiu acima dos 84 dólares por barril, atingindo o seu nível mais elevado desde o final de julho, apoiando as ações do setor energético europeu e, simultaneamente, aumentando os custos para a indústria e o risco de uma renovada pressão inflacionista.
- A época de divulgação de resultados na Europa mantém-se, em geral, sólida, particularmente nos setores da saúde, infraestruturas energéticas e defesa, embora as empresas tecnológicas e industriais estejam a enfrentar uma reação muito mais exigente por parte dos investidores.
- Entre as ações individuais, destaca-se a Alcon, cujas ações subiram quase 4% depois de a empresa ter revisto em alta as suas previsões de resultados para o ano inteiro.
Os mercados estão a começar a adotar uma visão mais cautelosa em relação ao boom de investimento na IA. Os gastos avultados em centros de dados, semicondutores e infraestruturas de IA já não são suficientes para sustentar as valorizações das ações, a menos que sejam acompanhados por um caminho claro rumo a um rápido crescimento das receitas. Para os mercados acionistas, a combinação de preços elevados da energia e de um crescimento económico mais fraco está a tornar-se particularmente importante: o petróleo mais caro pode aumentar as pressões sobre os custos e a inflação, enquanto o último relatório fraco sobre o mercado de trabalho dos EUA suscitou preocupações quanto ao ritmo de crescimento da maior economia mundial. O principal evento macroeconómico será o relatório do IPC dos EUA, a ser divulgado na quarta-feira. Uma inflação mais moderada poderá atenuar as preocupações relacionadas com os preços mais elevados da energia e apoiar as expectativas de uma política mais acomodatícia por parte da Reserva Federal, enquanto um valor superior ao esperado poderá exercer pressão renovada sobre as valorizações das ações, particularmente nas áreas do mercado mais sensíveis às taxas de juro.
Gráfico do EU50 (período de tempo D1)
Os futuros do Euro Stoxx 50 não estão a registar qualquer subidas significativas da volatilidade hoje, mantendo-se o clima nos mercados europeus relativamente calmo. Os futuros dos índices norte-americanos também estão a ser negociados sem grandes alterações.
Fonte: xStation5
Euro Stoxx 50 – panorama do mercado
O Euro Stoxx 50 mantém uma tendência muito forte, com uma subida de 12,9% desde o início do ano e de 20,3% nos últimos 12 meses, encontrando-se o índice a ser negociado perto dos máximos históricos. A amplitude do mercado continua particularmente positiva: 72% dos constituintes estão a ser negociados acima da sua média móvel de 50 dias e 68% acima da sua média móvel de 200 dias, o que indica que a recuperação não está a ser impulsionada exclusivamente por um punhado das maiores empresas. Ao mesmo tempo, um rácio P/E de cerca de 20x demonstra que os investidores já estão a pagar um prémio pelas blue chips europeias, o que significa que novos ganhos exigirão a confirmação por parte dos resultados e das orientações das empresas. A curto prazo, o mercado mantém-se, portanto, fundamentalmente forte, mas após ter registado uma valorização de 4,2% no último mês e se ter aproximado de máximos históricos, tornou-se mais vulnerável a operações de realização de lucros em resposta a catalisadores macroeconómicos ou geopolíticos negativos.
Fonte: XTB Research
Mapa de calor das ações – A ASML e o setor energético compensam os segmentos mais fracos
O mapa de calor do Euro Stoxx 50 aponta para uma rotação significativa no seio do índice, com o desempenho relativamente calmo do índice de referência a mascarar oscilações muito maiores entre as ações individuais. A ASML (+0,94%) continua a ser um dos principais pilares do índice devido à sua ponderação substancial, enquanto a TotalEnergies (+1,91%) e a Eni (+1,88%) estão a beneficiar da nova subida dos preços do petróleo. Por outro lado, a AB InBev (-2,31 %), a Prosus (-1,47 %) e a Airbus (-1,42 %) encontram-se entre as que registam pior desempenho, indicando que os ganhos de hoje estão longe de ser generalizados. Esta estrutura de mercado aponta principalmente para uma rotação de capital entre setores, em vez de um movimento generalizado de apetite pelo risco nas ações europeias. A solidez das ações do setor energético europeu, a par da subida dos preços do petróleo, é também visível de forma mais generalizada em todo o continente.
Fonte: XTB Research
Os preços mais elevados do petróleo apoiam as ações do setor energético, mas pesam sobre o setor das viagens
Os preços elevados do petróleo estão a criar uma divergência clara entre os diferentes setores do mercado acionista europeu. O setor energético registou uma valorização de cerca de 1%, à medida que os preços do crude atingiram o seu nível mais elevado deste mês. O próximo movimento poderá depender, em grande medida, da evolução da situação em torno do Estreito de Ormuz e dos próximos dados macroeconómicos.
- O setor energético registou uma valorização de cerca de 1%, apoiado pela subida dos preços do petróleo para os seus níveis mais elevados em agosto.
- Donald Trump respondeu às condições do Irão com exigências próprias, incluindo pagamentos de indemnizações, o que poderá complicar ainda mais as negociações sobre a reabertura do Estreito de Ormuz.
- As ações do setor das viagens e do lazer registaram uma queda de cerca de 0,7%, uma vez que os preços mais elevados dos combustíveis reavivaram as preocupações com os custos operacionais.
- As ações tecnológicas europeias tiveram um desempenho mais positivo, com o índice do setor a registar um ganho de cerca de 0,4%.
- A época de divulgação de resultados na Europa aproxima-se da sua fase final, desviando a atenção do mercado para os dados macroeconómicos, em particular os números relativos ao emprego e ao PIB da zona euro.
Líderes e retardatários – o mercado recompensa a exposição a preços mais elevados do petróleo
A TotalEnergies (+1,91%) e a Eni (+1,88%) estão entre as empresas com melhor desempenho, demonstrando como os preços mais elevados do crude se traduzem, mais uma vez, diretamente numa força relativa entre os produtores de energia. A ASML também apresenta um desempenho sólido, com as ações a subirem 0,94% durante a sessão e até 66,7% desde o início do ano, embora o seu rácio P/E de cerca de 55x ilustre o quanto do crescimento futuro já está descontado no preço das ações. No lado negativo, destacam-se a AB InBev (-2,31%), a Adyen (-1,53%), a Prosus (-1,47%) e a Airbus (-1,42%), o que volta a sublinhar a natureza seletiva das negociações de hoje. Numa perspetiva mais ampla, contudo, o sinal mais forte provém do setor energético. A TotalEnergies e a Eni registam subidas de aproximadamente 38,5% e 48,9% desde o início do ano, respetivamente, sugerindo que a evolução de hoje constitui uma continuação de uma tendência já estabelecida, em vez de ser meramente uma reação pontual à subida dos preços do petróleo.
Fonte: XTB Research
Setores – a tecnologia e a energia assumem a liderança
A tecnologia é o principal motor do mercado de hoje, registando uma subida de 1,32%, enquanto a energia é outro líder claro, com um avanço de 1,60%. Isto cria uma combinação interessante de dois temas de investimento muito diferentes: a tecnologia está a beneficiar da procura estrutural de semicondutores e de IA, enquanto a energia está a responder principalmente aos preços mais elevados do petróleo e ao prémio de risco geopolítico. Os serviços de comunicação (-1,80%) constituem o maior fator de desvalorização, enquanto as quedas nos setores dos serviços públicos (-0,82%) e dos materiais (-0,49%) também estão a limitar a evolução do índice em geral. Do ponto de vista do índice, a questão fundamental é saber se o setor da tecnologia conseguirá manter o seu ímpeto, uma vez que a ponderação substancial do setor significa que a ASML e outros grandes constituintes poderão ter um impacto maior na direção do Euro Stoxx 50 do que o número global de setores que registam valorizações.
Fonte: XTB Research
A Alcon regista uma forte subida após a divulgação dos resultados e de previsões de lucros mais elevadas
As ações da Alcon estão a registar uma forte subida na sequência dos resultados do segundo trimestre da empresa, uma vez que os investidores se concentram principalmente nas perspetivas mais favoráveis para o ano financeiro de 2026 na sua totalidade. A receita aumentou 8% em relação ao mesmo período do ano anterior e excedeu ligeiramente as expectativas dos analistas, enquanto a administração elevou as suas previsões relativas ao resultado por ação ajustado (EPS) e à margem operacional. A reação positiva do preço das ações sugere que os investidores consideram o encargo pontual relacionado com a PowerVision como menos relevante para a saúde subjacente do negócio principal da empresa.
- A Alcon gerou receitas no segundo trimestre de 2,78 mil milhões de dólares, um aumento de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior e ligeiramente acima da estimativa de consenso de aproximadamente 2,77 mil milhões de dólares.
- A empresa elevou a sua previsão de EPS ajustado para 2026 para 3,44–3,53 dólares, em comparação com as expectativas dos analistas de 3,41 dólares, tendo também aumentado as suas perspetivas para a margem operacional do ano completo.
- A previsão de vendas para o ano inteiro foi alargada para 10,835–11,041 mil milhões de dólares, em comparação com uma estimativa consensual de aproximadamente 11,087 mil milhões de dólares, o que significa que o ponto médio do intervalo permanece abaixo das expectativas do mercado.
- O EPS reportado caiu para 0,00 dólares, face aos 0,35 dólares do ano anterior, embora o valor tenha sido afetado por um encargo pontual, não monetário e após impostos, de aproximadamente 287 milhões de dólares, relacionado com a descontinuação dos programas de lentes intraoculares adquiridos à PowerVision.
- Os investidores centraram-se no desempenho da atividade subjacente da Alcon e nas orientações revistas em alta, considerando a imparidade da PowerVision como um evento pontual que não reflete a saúde atual dos segmentos de Cirurgia e Cuidados Oculares.
Gráfico da cotação das ações da Alcon (período de 1 dia, ALC.CH)
Fonte: xStation5
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