De acordo com dados da FactSet, a época de divulgação de resultados do segundo trimestre confirma a situação fundamental muito sólida das maiores empresas dos EUA. As surpresas positivas têm sido generalizadas, tanto ao nível dos lucros como das receitas, enquanto o crescimento do EPS excedeu significativamente as expectativas anteriores ao início da época de divulgação de resultados. Ao mesmo tempo, a valorização do S&P 500 mantém-se elevada, o que significa que novos ganhos no índice dependerão cada vez mais da capacidade das empresas manterem um forte crescimento dos lucros. Fundamentos sólidos têm o seu preço, embora, nesta fase, não consideremos a avaliação atual particularmente exigente.

Com 88% das empresas do S&P 500 a terem divulgado os seus resultados, 86% superaram as expectativas em termos de EPS, enquanto 76% registaram receitas acima do consenso. Isto demonstra que as surpresas positivas não se limitam ao controlo de custos, mas são também visíveis no que diz respeito às receitas.

A taxa de crescimento dos lucros do S&P 500 no segundo trimestre situa-se atualmente nos 50,4% em termos homólogos. Se esta taxa se mantiver até ao final da época de divulgação de resultados, representaria o crescimento de lucros mais forte desde o segundo trimestre de 2021, altura em que atingiu 91,6%.

A magnitude da melhoria em comparação com as expectativas anteriores é excepcionalmente grande. Ainda a 30 de junho, o mercado esperava um crescimento dos lucros de 23,1% em termos homólogos, em comparação com os atuais 50,4% — mais do dobro da estimativa inicial.

É importante referir que a melhoria é generalizada. Todos os 11 setores do S&P 500 estão agora a registar lucros superiores aos esperados no final de junho, impulsionados por surpresas positivas nos lucros e por revisões em alta das estimativas do lucro por ação (EPS).

O rácio P/E futuro do S&P 500 situa-se em cerca de 20x, em comparação com uma média de cinco anos de 19,9x e uma média de dez anos de 19x. O mercado não está, portanto, barato, mas, dado o ritmo atual de crescimento dos lucros, a valorização elevada tem um suporte fundamental muito mais forte do que teria se a recuperação do índice fosse impulsionada principalmente pela expansão dos múltiplos.

Recorde após recorde – a Amazon apoia Wall Street

Os lucros das empresas continuam a ser um forte argumento fundamental a favor do mercado acionista norte-americano, embora parte do impressionante crescimento dos lucros reflita resultados excecionalmente sólidos das maiores empresas. Em apenas uma semana, a taxa de crescimento dos lucros do S&P 500 aumentou de 38% para 47,4% em termos homólogos, enquanto oito setores já registam um crescimento dos lucros de dois dígitos. É importante referir que, mesmo excluindo os dois maiores contribuintes, o crescimento dos lucros em todo o índice continua a ser muito forte.

Os lucros do S&P 500 estão atualmente a crescer 47,4% em termos homólogos, acima dos 38% registados apenas uma semana antes. Se esta taxa se mantiver, representaria o crescimento mais forte desde o segundo trimestre de 2021.

Excluindo a Alphabet e a Amazon, o crescimento dos lucros do S&P 500 diminuiria de 47,4% para 28,8% em termos homólogos. Este continuaria a ser um resultado muito sólido, marcando um segundo trimestre consecutivo de crescimento dos lucros superior a 20% e um sétimo trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos.

Este continuaria a ser um resultado muito sólido, marcando um segundo trimestre consecutivo de crescimento dos lucros superior a 20% e um sétimo trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos. Chegam a ser oito os setores do S&P 500 a registar um crescimento dos lucros de dois dígitos. Os setores da Energia (+135,3% em termos homólogos), dos Serviços de Comunicação (+109,8%), do Consumo Discrecional (+90,7%) e das Tecnologias da Informação (+69,4%) lideram os ganhos.

A Amazon foi o principal contribuinte para a melhoria dos lucros agregados na última semana. A empresa registou um EPS de 5,75 dólares, contra as expectativas de 1,82 dólares, e foi responsável por 76% do aumento dos lucros agregados do S&P 500 durante este período.

O elevado EPS da Amazon foi significativamente impulsionado por 53,4 mil milhões de dólares em outros rendimentos antes de impostos, relacionados principalmente com o seu investimento na Anthropic. Isto significa que parte do espetacular crescimento dos lucros do índice não reflete diretamente uma melhoria no desempenho operacional subjacente.

A Amazon é agora o segundo maior contribuinte para o crescimento dos lucros do S&P 500, apenas atrás da Alphabet. Os resultados da Alphabet foram também significativamente apoiados por ganhos de valorização nos seus investimentos em ações.

Fonte: FactSet

Um pequeno grupo de empresas eleva a média

As empresas do S&P 500 com maior exposição aos mercados internacionais estão a apresentar um desempenho significativamente melhor nesta época de divulgação de resultados do que as empresas focadas principalmente no mercado dos EUA. Este facto é particularmente digno de nota, tendo em conta a valorização relativamente forte do dólar americano, que, em teoria, deveria reduzir o valor das receitas e dos lucros no estrangeiro quando convertidos em dólares. No entanto, os dados mostram que a parte do índice com exposição internacional continua a registar um crescimento muito forte, tanto em termos de lucros como de receitas.

As empresas que geram mais de 50% das suas vendas fora dos EUA estão a registar um crescimento dos lucros de 74,7% em termos homólogos, em comparação com 35,5% para as empresas que geram a maior parte das suas receitas no mercado interno. O valor correspondente para o conjunto do S&P 500 é de 47,4%.

Uma vantagem semelhante é visível nas receitas. As vendas das empresas com maior exposição internacional estão a crescer 20,5% em termos homólogos, em comparação com 12,0% para as empresas com foco no mercado interno e 14,1% para o S&P 500 no seu conjunto.

Até ao momento, a valorização do dólar norte-americano não se traduziu em resultados agregados mais fracos para as empresas norte-americanas com exposição global. Isto sugere que o crescimento subjacente dos negócios tem sido suficientemente forte para compensar o efeito cambial potencialmente negativo.

No entanto, uma parte substancial deste desempenho superior está a ser impulsionada pelas maiores empresas. A Alphabet, a Exxon Mobil e a Chevron figuram entre os cinco principais contribuintes para o crescimento tanto dos lucros como das receitas no seio do grupo de empresas com maior exposição internacional.

Excluindo a Alphabet, a Exxon Mobil e a Chevron , o crescimento dos lucros das empresas com exposição internacional cairia de 74,7% para 27,5%, enquanto o crescimento das receitas diminuiria de 20,5% para 16,0%.

, o crescimento dos lucros das empresas com exposição internacional cairia de 74,7% para 27,5%, enquanto o crescimento das receitas diminuiria de 20,5% para 16,0%. Os dados apontam, portanto, para duas tendências simultâneas: as empresas do S&P 500 com exposição global continuam fundamentalmente sólidas, mas o seu desempenho excecional em termos de lucros está fortemente concentrado num pequeno número de grandes empresas. A descida muito mais moderada no crescimento das receitas após a exclusão destas empresas sugere que a solidez das vendas está distribuída de forma mais ampla do que o crescimento dos lucros.

Gráfico do US500 (Intervalo D1)

Os futuros do S&P 500 está a ser negociado perto dos seus máximos históricos, mas tem tido dificuldades em ultrapassar o nível dos 7 800 pontos nas últimas sessões. O índice situa-se atualmente cerca de 10% acima da sua média móvel exponencial de 200 dias (EMA200), enquanto reações recentes importantes dos preços indicam um potencial suporte na zona dos 7 250–7 350 pontos.

Fonte: xStation5