Abertura de Wall Street: subidas ligeiras enquanto investidores avaliam riscos

O início da sessão de hoje em Wall Street traz um arrefecimento do sentimento, com os principais índices a abrirem em baixa. Há pouco tempo, os índices de referência americanos testavam máximos históricos, mas nos últimos dias os investidores viram-se obrigados a rever rapidamente as suas posições. O mercado encontra-se preso num dilema entre uma dispendiosa batalha tecnológica no setor da inteligência artificial e o crescente ruído informativo proveniente do Médio Oriente.

O setor tecnológico, que tem sido a espinha dorsal da recuperação há meses, continua a ser a principal fonte de pressão. Hoje, no entanto, começa a pesar sobre os índices devido aos custos crescentes de manter uma posição de liderança na corrida à IA. Está a ser dada especial atenção aos planos da Alphabet (GOOGL.US), uma vez que a empresa tenciona angariar até 80 mil milhões de dólares em capital adicional para financiar a sua infraestrutura. A enorme dimensão destas despesas envia um sinal claro ao mercado de que a revolução tecnológica está a consumir vastas quantidades de capital, o que naturalmente levanta questões sobre o ritmo de monetização e o futuro retorno do investimento. Embora a procura por soluções de IA continue muito forte, os investidores começam cada vez mais a questionar a relação entre o aumento das despesas e a rentabilidade futura.

A geopolítica continua a ser o segundo fator crucial. A incerteza em torno das negociações entre os EUA e o Irão e o afluxo de informações contraditórias mantêm a volatilidade elevada. Por um lado, há indícios de um potencial avanço nas negociações nos próximos dias; por outro lado, a falta de acordos concretos e relatos de um impasse mantêm a cautela entre os participantes do mercado. Em segundo plano, o risco de perturbações no Estreito de Ormuz — uma região vital para o abastecimento global de petróleo — continua presente, alimentando preocupações sobre um potencial impulso inflacionário e limitando a margem para uma política mais dovish da Reserva Federal.

Consequentemente, a fraqueza do mercado hoje insere-se num panorama mais alargado de crescente seletividade. Após um período de entusiasmo quase incondicional pela IA e pelas grandes empresas tecnológicas, o mercado está visivelmente a transitar para uma fase em que os fatores-chave já não são apenas narrativas de crescimento, mas também a disciplina de custos e a capacidade real de gerar retornos sobre investimentos avultados.

Fonte: xStation5

Os futuros do S&P 500 (US500) encontram-se sob ligeira pressão de venda hoje, embora as suas cotações oscilem perto da linha de base. É difícil falar de um forte impulso de baixa no mercado neste momento. Em vez disso, domina um clima de clara antecipação e incerteza por parte dos investidores, com os participantes do mercado a adiarem compromissos de maior envergadura, na expectativa de sinais macroeconómicos e geopolíticos que se avizinham. O mercado está a mover-se dentro de um intervalo de negociação estreito, refletindo um equilíbrio de forças temporário entre o desejo de realizar lucros em níveis elevados e a ausência de razões inequívocas para uma correção mais profunda.

Fonte: xStation5

Notícias das empresas:

As ações da Broadcom (AVGO.US) subiram cerca de 6% na sequência da apresentação do seu novo portfólio de soluções «Edge AI» para casas e empresas inteligentes, incluindo dispositivos com tecnologia Wi-Fi 8 desenvolvidos em colaboração com a Samsung (SMSN.UK). Os novos chipsets, equipados com unidades de processamento neural (NPUs), foram concebidos para processar tarefas de IA localmente na periferia da rede, o que reduzirá a latência e aliviará a infraestrutura na nuvem.

As ações da Hewlett Packard Enterprise (HPE.US) subiram 25% após o anúncio de resultados financeiros excelentes e a revisão em alta das suas perspetivas futuras. Isto acontece num momento em que as empresas estão a adquirir os seus servidores em grandes quantidades (tanto tradicionais como focados em IA) e estão dispostas a pagar preços significativamente mais elevados para se protegerem contra a escassez de hardware no mercado.

A Super Micro Computer (SMCI.US) apresentou a sua nova plataforma AMD Helios, um sistema de servidores pronto a implementar e energeticamente eficiente que, graças a uma parceria com a ARM, permite concentrar mais potência de computação num único rack de servidores, consumindo menos eletricidade. Esta plataforma foi concebida para centros de dados e sistemas de inteligência artificial, permitindo uma implementação rápida e um fácil aumento da capacidade sem a necessidade de construir infraestruturas a partir do zero. Como resultado, as empresas podem expandir os seus centros de dados de IA de forma mais rápida e económica, mantendo simultaneamente o consumo de energia baixo.

Jensen Huang, CEO da Nvidia, declarou que a Marvell Technology (MRVL.US) poderá tornar-se a próxima fabricante de chips a atingir o valor de 1 bilião de dólares. Isto representa uma continuação da estratégia da Nvidia de investir em parceiros tecnológicos que apoiam a infraestrutura de IA. Neste caso, a Marvell fornece chips de rede personalizados e soluções de conectividade de dados para centros de dados de IA.